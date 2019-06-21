Галопом по Европам #47 (Суперистребитель, Мечеть в Екатеринбурге)
В этом выпуске:
- В ответ на сбитый беспилотник Трамп приказал ударить по Ирану, а потом вдруг передумал;
- На авиасалоне Ле Бурже министры обороны Германии, Франции и Испании подписали договор о создании нового европейского суперистребителя;
- На западе Англии прошла суточная забастовка водителей автобусов;
- В Тбилиси назревает майдан после того, как ночью полиция с трудом усмирила оппозицию, возмущенную выступлением в парламенте российского депутата Гаврилова;
- В Гонконге возобновились протесты;
- В Тушинском тоннеле новая протечка, из-за которой навигация по каналу имени Москвы не будет восстановлена;
- Мусульмане Екатеринбурга направили видеобращение Путину с просьбой помочь со строительством соборной мечети;
- В связи с переходом на цифровое вещание в России резко вырос спрос на телевизоры.
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