Галопом по Европам #47 (Суперистребитель, Мечеть в Екатеринбурге)

В этом выпуске:

- В ответ на сбитый беспилотник Трамп приказал ударить по Ирану, а потом вдруг передумал;

- На авиасалоне Ле Бурже министры обороны Германии, Франции и Испании подписали договор о создании нового европейского суперистребителя;

- На западе Англии прошла суточная забастовка водителей автобусов;

- В Тбилиси назревает майдан после того, как ночью полиция с трудом усмирила оппозицию, возмущенную выступлением в парламенте российского депутата Гаврилова;

- В Гонконге возобновились протесты;

- В Тушинском тоннеле новая протечка, из-за которой навигация по каналу имени Москвы не будет восстановлена;

- Мусульмане Екатеринбурга направили видеобращение Путину с просьбой помочь со строительством соборной мечети;

- В связи с переходом на цифровое вещание в России резко вырос спрос на телевизоры.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iorHtxlJToA