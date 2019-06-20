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Хорошо

16:59. 20 июня 2019 Просмотров - 161 2 коммент. Опубликовал:
Владимир Владимирович с трибуны заявил:
- Товарищи, я прочитаю вам свою новую поэму «Хорошо». Хотя эта вещь написана к десятилетию революции, мне не хотелось бы, чтоб эта поэма была временным явлением. Я считаю, к какой бы дате ни была написана вещь, она должна быть интересна и в дальнейшем, а тем более такая большая вещь на такую большую и важную тему.
В отрывках поэму слушали многие города:
Москва более 20 раз,
Ленинград более 10 раз,
Баку, Ялта по семь раз,
Ростов и Тифлис по четыре,
Одесса, Киев, Днепропетровск, Свердловск, Вятка по три,
Харьков, Пермь, Новочеркасск, Казань, Симферополь по два,
Таганрог, Армавир, Бердичев, Житомир, Винница, Севастополь, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Алушта, Гурфуз, Алупка, Симеиз, Мисхор, Сочи, Гагры, Хоста - один раз. 
Просто, строго и вместе с тем широко, вдохновенно читал автор первые строки «Хорошо»:
 
Время - вещь необычайно длинная,
Были времена – прошли былинные.
 
Приложение к журналу "Молодой колхозник" Москва 51 год.
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