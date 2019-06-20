Вопросов нет — есть предложение отменить пенсионную реформу

На днях дал интервью ресурсу PolitRussia. Говорили достаточно долго, о многом. В итоге получилось интервью из двух частей. Начали говорить о Прямой линии с Президентом В.В.Путиным и о пенсионной реформе. Ну, а в итоге получилось вот что.

Хронометраж:

00:28 — О чем будут спрашивать Путина на «Прямой линии»?

03:03 — Как изменилось отношение к президенту России после пенсионной реформы?

07:46 — Какие методы может использовать глобальный Запад для дестабилизации России?

14:39 — Какой путь развития может выбрать Россия сегодня?

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Продолжение следует.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104950