Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 17 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 11 населённых пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 30-й бригады под командованием военного преступника Гараза применяли стрелковое оружие в районе н. п. Доломитное.

На донецком направлении боевики 93-й, 57-й и 35-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука и Паласа вели огонь из минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н. п. Васильевка, Лозовое, Жабичево, Спартак, шахта «Бутовка», Докучаевск, Белая Каменка и району Донецкого аэропорта.

На мариупольском направлении бандиты 36-й бригады под командованием преступника Гнатова из миномётов и гранатомётов вели обстрел районов н. п. Ленинское и Дзержинское.

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Всего по территории нашей Республики противник выпустил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения десять 122-мм снарядов и 51 мину, из них 33 калибром 120 мм.

В результате обстрела со стороны ВСУ один наш защитник погиб и двое получили ранения.

Выражаем соболезнования родным погибшего.

Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.

Хочу отметить, что военный преступник Гудзь, устроивший вчерашним утром артиллерийский террор жителей Петровского района Донецка, не смог сорвать заседание контактной группы в Минске, за что был вызван в штаб «ООС» для проведения разбирательства.

Его подельники из 24-й бригады затаились и в течение оставшегося дня и ночи не произвели ни одного выстрела в сторону Республики.

Сегодня штаб «ООС» направил в данное бандформирование комиссию для детального выяснения обстоятельств и выявления причастных к обстрелу Донецка, в частности детской клинической больницы № 4, которое вызвало широкий резонанс среди мировой общественности.

В то же время на юге зоны конфликта морские горе-пехотинцы из 35-й бригады все больше уподобляются настоящим бандитам, не только совершая ежедневные обстрелы территорий Республики, но и постоянно пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, массовый характер которого вынудил штаб ОТГ «Восток» направить в расположение 137-го батальона бригады комиссию военной службы правопорядка во главе с военным комендантом Волновахи подполковником Мельником.

При этом все попытки СММ ОБСЕ осуществить наблюдение с воздуха зоны ответственности бригады жестко пресекаются мобильной группой 305-го отдельного батальона РЭБ. Последний случай работы данной группы нами зафиксирован в районе н. п. Лебединское, что также подтверждает СММ ОБСЕ в своем отчете о глушении БПЛА малого радиуса действия.

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