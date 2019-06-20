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Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2019

15:38. 20 июня 2019 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:

Один военнослужащий ДНР убит, двое ранены в результате обстрелов украинских боевиков

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Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 20.06.2019

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Почему ВСУ затаились минувшей ночью? — сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО)

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Почему ВСУ затаились минувшей ночью? — сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 17 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 11 населённых пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 30-й бригады под командованием военного преступника Гараза применяли стрелковое оружие в районе н. п. Доломитное.

На донецком направлении боевики 93-й, 57-й и 35-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука и Паласа вели огонь из минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н. п. Васильевка, Лозовое, Жабичево, Спартак, шахта «Бутовка», Докучаевск, Белая Каменка и району Донецкого аэропорта.

На мариупольском направлении бандиты 36-й бригады под командованием преступника Гнатова из миномётов и гранатомётов вели обстрел районов н. п. Ленинское и Дзержинское.

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Всего по территории нашей Республики противник выпустил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения десять 122-мм снарядов и 51 мину, из них 33 калибром 120 мм.

В результате обстрела со стороны ВСУ один наш защитник погиб и двое получили ранения.

Выражаем соболезнования родным погибшего.

Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.

Хочу отметить, что военный преступник Гудзь, устроивший вчерашним утром артиллерийский террор жителей Петровского района Донецка, не смог сорвать заседание контактной группы в Минске, за что был вызван в штаб «ООС» для проведения разбирательства.

Его подельники из 24-й бригады затаились и в течение оставшегося дня и ночи не произвели ни одного выстрела в сторону Республики.

Сегодня штаб «ООС» направил в данное бандформирование комиссию для детального выяснения обстоятельств и выявления причастных к обстрелу Донецка, в частности детской клинической больницы № 4, которое вызвало широкий резонанс среди мировой общественности.

В то же время на юге зоны конфликта морские горе-пехотинцы из 35-й бригады все больше уподобляются настоящим бандитам, не только совершая ежедневные обстрелы территорий Республики, но и постоянно пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, массовый характер которого вынудил штаб ОТГ «Восток» направить в расположение 137-го батальона бригады комиссию военной службы правопорядка во главе с военным комендантом Волновахи подполковником Мельником.

При этом все попытки СММ ОБСЕ осуществить наблюдение с воздуха зоны ответственности бригады жестко пресекаются мобильной группой 305-го отдельного батальона РЭБ. Последний случай работы данной группы нами зафиксирован в районе н. п. Лебединское, что также подтверждает СММ ОБСЕ в своем отчете о глушении БПЛА малого радиуса действия.

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ВСУ разместили бронетехнику вблизи жилых домов в Светлодарске

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“Запомню на всю жизнь”: жительница Петровки о разрушительном обстреле ВСУ

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В ЛНР заявили о расстреле пьяным офицером ВСУ своих подчинённых

Из Луганской народной республики пришла информация о новом «пьяном» инциденте в рядах ВСУ на Донбассе. О ситуации рассказал представитель пресс-службы управления НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Согласно заявлению Филипоненко, один из украинских офицеров открыл огонь по своим подчинённым в районе населённого пункта Троицкое. Речь идёт о командире взвода в составе 30-й бригады вооружённых сил Украины. 

По словам представителя НМ ЛНР, военнослужащие попытались оставить свои позиции в районе упомянутого населённого пункта, однако офицер, находившийся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, открыл по ним огонь из автомата. 

В итоге, по словам Филипоненко, расстрел военнослужащих ВСУ закончился тем, что они получили тяжёлые ранения и отправлены в больницу. 

Представитель НМ ЛНР:

Украинское командование скрывает этот инцидент.

Это далеко не первый случай, когда стороны конфликта на Донбассе выступают с заявлениями о том, что противник открывает огонь по своим (о «пьяных» обстрелах). И если ситуация будет оставаться в том виде, в котором она остаётся сейчас, то вряд ли что-то изменится – взаимные обвинения, новые жертвы, «минские соглашения» исключительно на бумаге, радикализация. Когда ситуация сдвинется с мёртвой точки, – вопрос открытый. 

Тем временем произошёл срыв встречи представителей контактной группы, которые вновь должны были обсуждать вопросы прекращения огня.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

“Зеленский – это Порошенко номер 2″, – жители обстреливаемой Петровки

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