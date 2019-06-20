Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 июня 2019
- 06:41 СРОЧНО: В Иране сбит стратегический беспилотник США — подробности (ФОТО).
- 05:00 Зона «Идлиб»: Армия России в самой горячей точке Сирии (ФОТО).
- 02:36 “Отель Мумбаи”.
СРОЧНО: В Иране сбит стратегический беспилотник США — подробности (ФОТО)
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что сегодня силы ВВС этого элитного воинского формирования сбили американский военный стратегический разведывательный беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана, сообщила сегодня телекоммуникационная сеть Press TV.
Официальное заявление КСИР было обнародовано утром в четверг, 20 июня, военные утверждают, что БПЛА Global Hawk был сбит военно-воздушными силами корпуса стражей над районом Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как американцы нарушили суверенное воздушное пространство Исламской Республики Иран.
По данным СМИ стоимость различных моделей БПЛА Global Hawk составляет от 130 до 220 млн долларов, эти аппараты напичканы современной высокотехнологичной разведывательно аппаратурой.
Обновлено
По данным госагентства Ирана Farsnews стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk был уничтожен во время пролёта над южными морскими границами Ирана в Персидском заливе.
Официальный представитель ВМС США заявил, что ни одно американское воздушное судно не работало в иранском воздушном пространстве и не было сбито.
Позже офицер Пентагона анонимно сообщил телевидению, что высотный разведывательный беспилотник США MQ-4C Triton (морской патрульный БПЛА на основе RQ-4 Global Hawk) был сбит иранской ракетой «земля-воздух» якобы в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
США против Ирана
В последние месяцы ситуация в отношениях между Тегераном и Вашингтоном резко обострилась. Белый дом ввёл жесткие санкции против ключевых отраслей иранской экономики и продолжает наращивать давление. Недавно Соединённые Штаты объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран на государственном уровне признал Центральное командование вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ) террористической группировкой, а сами США «государством — спонсором терроризма».
Штаты также начали переброску дополнительных военных сил на Ближний Восток, а Трамп на днях заявил, что Штаты могут начать активные боевые действия, чтобы не допустить создание Ираном собственного ядерного оружия.
Как сообщала «Русская Весна», за минувший месяц произошло несколько атак на нефтяные танкеры у берегов ОАЭ и в Оманском заливе.
Первый инцидент произошел 12 мая. Тогда четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Пентагон обвинил в нападении КСИР.
А 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе. США также возложили ответственность за инцидент на Иран.
Читайте также: В Госдуме резко отреагировали на результаты расследования дела «Боинга» MH17 (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зона «Идлиб»: Армия России в самой горячей точке Сирии (ФОТО)
На этой неделе на границу Идлибской зоне деэскалации прибыл конвой Минобороны.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Жители Рам-Эль-Анз в провинции Хама, которые проживают в зоне активных боевых действий, с радостью встретили российских военнослужащих, которые прибыли с гуманитарной колонной.
Провинция Хама постоянно подвергается обстрелам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Как и во многих населенных пунктах данного региона, в Рам-Эль-Анз очень много домов, разрушенных боевиками, требующих ремонта и восстановления инфраструктуры. Гуманитарная ситуация в населенном пункте остается нестабильной.
Жители города искренне поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь. Одна из жительниц города рассказала, что для нее значит сотрудничество Сирии с Россией.
«Мы очень благодарны России за оказанную помощь. Эта помощь сейчас нам очень нужна. Благодаря России в нашем городе начали восстанавливать больницу и наши дома. Российские военнослужащие неоднократно помогали нам стройматериалами для их восстановления. Мы очень гордимся дружбой с Россией», — сказала Фатима аль Мухаммад.
Военные из Центра по примирению враждующих сторон при российской группировке войск в САР передали 500 продовольственных наборов общим весом более 2,1 т.
В каждом продовольственном наборе продукты первой необходимости: рис, мука, сахар, мясные и рыбные консервы.
Это уже 26-я акция, проведенная российской стороной с начала года в провинции Хама. По окончании мероприятия российские военнослужащие заверили местных жителей, что и впредь будут оказывать помощь сирийскому народу.
Читайте также: Кровавый провал: Банды начали наступление в Сирии и были уничтожены (ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Отель Мумбаи”
Посмотрел просто отличный фильм "Отель Мумбаи" посвященный кровавому теракту 2008 года в Мумбаи.
Кино сосредоточено на той части террористической атаки, которая связана с захватом отеля "Тадж Махал" группой террористов связанных с Пакистаном (подробнее, с хроникой, например вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=cJ4RuzsJDxw)
Фильм не без некоторых художественных допущений, через нескольких героев, достаточно жестко показывает масштаб и характер теракта, без особого хэппи-энда и излишних розовых соплей, что было бы излишним, учитывая общее кол-во жертв (всего 166 по всему городу).
Банальность смерти от рук террориста в случайной кафешке или в гостиничном номере, достаточно наглядно воспроизведена, в чем-то даже механистично. Но тут как раз тот случай, когда авторам не надо было особо придумывать что-то – они просто воссоздавали то, что реально тогда происходило, где исламские фанатики мечтающие попасть к Аллаху, это практически безликая смерть, которая не выбирает – белый ты или индус (за одним маленьким исключением), бедный ты или богатый, верующий или атеист. Ты враг этой концепции, поэтому тебя можно и нужно убить. Потому что так сказали. Все это в 2008 году выглядело скорее кошмарным эпизодом. До подъема целого квази-государства на таких принципах оставалось 5 лет, когда зверства Мумбаи померкли на фоне кровавых злодеяний сопровождавших восход "Арабской весны" и Исламского Государства, где культ тех идей, которыми руководствовались террористы в фильме был возведен в абсолют. Вполне понятно, что для Индии встреча с подобным в 2008 году стала настоящим шоком – не случайно сделан акцент на полную неготовность полиции противостоять таким атакам. Ну и нельзя не отметить, что это очередной политический фильм (производство США, Индия и Австралия), где прямо обвиняют Пакистан. В свете недавнего воздушного боя на границе и продолжающихся обстрелов и столкновений в Кашмире, все это свидетельствует о дальнейшем охлаждении (если не сказать хуже) отношений между Индией и Пакистаном. И кто знает, сколько ждать следующей разрядки.
Снято достаточно реалистично (детям конечно не смотреть – трупы, кровища и прочие гадости сопровождающие терроризм), плюс авторы умело нагнетают напряжение и регулярно сопровождают повествования кадрами реальных событий, которые добавляют реалистичности картинке, хотя до уровня псевдодокументалки не скатываются (при этом некоторые сцены специально воспроизводят документальные кадры, например, с ответами раненого террориста) и это идет скорее в плюс фильму.
Стоит отметить, что тут нет главного героя, который победил всех террористов, как это бывает в сказочных боевиках с Сигалом или Уиллисом. Главный герой – простая обслуга, которому не хватает денег на беременную жену. И ему героизм – это героизм маленького человека, который преодолевая страх и ужас, делал что мог, просто стараясь вытащить людей из отеля превратившегося в западню. Как показывает фильм, не каждый в таких условиях способен даже на такое.
В общем, за последнее время один из немногих фильмов который запомнился и понравился.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com