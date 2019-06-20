Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 июня 2019

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что сегодня силы ВВС этого элитного воинского формирования сбили американский военный стратегический ​разведывательный беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана, сообщила сегодня телекоммуникационная сеть Press TV.​​

Официальное заявление КСИР было обнародовано утром в четверг, 20 июня, военные утверждают, что БПЛА Global Hawk был сбит военно-воздушными силами корпуса стражей над районом Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как американцы нарушили суверенное воздушное пространство Исламской Республики Иран.

По данным СМИ стоимость различных моделей БПЛА Global Hawk составляет от 130 до 220 млн долларов, эти аппараты напичканы современной высокотехнологичной разведывательно аппаратурой.

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По данным госагентства Ирана Farsnews стратегический ​беспилотник RQ-4 Global Hawk был уничтожен во время пролёта над южными морскими границами Ирана в Персидском заливе.

Официальный представитель ВМС США заявил, что ни одно американское воздушное судно не работало в иранском воздушном пространстве и не было сбито.

Позже офицер Пентагона анонимно сообщил телевидению, что высотный разведывательный беспилотник США MQ-4C Triton (морской патрульный БПЛА на основе RQ-4 Global Hawk) был сбит иранской ракетой «земля-воздух» якобы в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

США против Ирана

В последние месяцы ситуация в отношениях между Тегераном и Вашингтоном резко обострилась. Белый дом ввёл жесткие санкции против ключевых отраслей иранской экономики и продолжает наращивать давление. Недавно Соединённые Штаты объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран на государственном уровне признал Центральное командование вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ) террористической группировкой, а сами США «государством — спонсором терроризма».

Штаты также начали переброску дополнительных военных сил на Ближний Восток, а Трамп на днях заявил, что Штаты могут начать активные боевые действия, чтобы не допустить создание Ираном собственного ядерного оружия.

Как сообщала «Русская Весна», за минувший месяц произошло несколько атак на нефтяные танкеры у берегов ОАЭ и в Оманском заливе.

Первый инцидент произошел 12 мая. Тогда четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Пентагон обвинил в нападении КСИР.

А 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе. США также возложили ответственность за инцидент на Иран.

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