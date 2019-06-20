Главная » Политика, События

Прямая линия с Президентом

12:06. 20 июня 2019 Просмотров - 262 6 коммент. Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4515499.html

Метки: народ, президент, Путин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Прямая линия Президента Владимира Путина
Думаю, что посмотреть прямую линию Президента России Владимира Путина будет не...увидеть в зале, где выступал президент, командира крымского Беркута, полковника ... главным, когда я смотрел прямую линию с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Источник...
Самые яркие высказывания Путина на прямой линии
...деньги? Рефреном во время прямой линии звучал вопрос президента «где деньги?». Так ...должны решить избиратели. В конце прямой линии президент сам зачитал вопросы, которые ... — подчеркнул Путин. Президент РФ в ходе прямой линии вспомнил про «столыпинские вагоны...
Итоги и экспертные оценки "прямой линии" Владимира Путина
... четверг, 15 июня, состоялась пятнадцатая "прямая линия" президента России Владимира Путина. Такой формат... был неубедительный. Уже после "прямой линии" журналисты задали президенту вопрос относительно Донбасса, и...
Прямая линия с Путиным: Никто не даст нам избавления...
...политиканством, чему подтверждением — нынешняя Прямая линия).Что касается второго, то «низы...выборах).В целом о нынешней прямой линии президента можно сделать следующий вывод....поэтому так блекло смотрится нынешняя Прямая линия, несмотря на всю предварительную...
Прямая линия Президента: Президент-то молодец, но системе всей – конец!
...и беспросветности говорила с Президентом, связывая с ним свои... последние надежды. А Президент шутил, делился новостями о.... Прошёл год с предыдущей Прямой линии. А вопросы остались прежними....на место плохого Президента может придти хороший Президент, и всё...
Прямая линия Путина и процесс управления
...16:00 шла Прямая линия Путина, на которой действующий Президент Российской Федерации ...в контексте вопросов этой Прямой линии и поговорим.Прямая линия Путина (http://kremlin....то обстоятельство, что нынешняя Прямая линия Путина проходила в очень неопределённый...

6 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)