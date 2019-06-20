Прямая линия с Президентом
12:06. 20 июня 2019 Просмотров - 262 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться и творить добро ближнему.
Слушать ВВП очень приятно…
Но, создаётся устройствое впечатление, что правительство думает совершенно по другому….
И возникает закономерный вопрос, кто правит в моей стране?
Ибо, кто-то вздрогнул, но…
Птици взлетели и вернулись обратно…
Организаторы и ведущие в 2019 году совершенно бездарные…
Кто-то подметил, что линия не прямая, а кривая. Прямая линия разве бывает при капиталистах?
У нас один гражданин, все знал о жидах, всех обзывал евреями, вел постоянную борьбу с сионистами, левой колонной или пятой что ли, хотел с президентом поговорить об этом, все шло нормально, но вчера захлебнулся от пьянки в рвотных массах, американские шпионы убивают лучших сынов страны.
Кто этот гражданин?
Слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали…