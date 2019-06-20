Кремль мне не платит. Дмитрий Пучков // По-живому

Разговор с Дмитрием Пучковым.



Содержание беседы:

0:33 О регулировании интернета и запрете youtube

08:46 О приходе крупных телекомпаний в youtube

10:13 Страна интернета и новое поколение

17:49 Про либертарианство и врагов вокруг

25:00 О малолетних дебилах

31:09 Про Дудя и его влияние

34:30 Как отличить охранительство от истинной любви к Родине?

40:20 Тучи над youtube предвестник серьезных перемен?

42:38 Когда будет перевод “Хоббита”?

43:11 Что сказал бы Пучков Сталину?

43:48 Может ли Пучков пойти в политику?

45:02 Зачем в тупичке снимаются обзоры на сериалы?

46:22 Про репрессии в изложении Дудя

48:28 Сколько платят Пучкову из Кремля?

50:36 Про обмен ударами между США и Китаем

52:58 Когда настанет время для объединения левых ресурсов?

54:54 Про ответственность перед молодым поколением









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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YAnbY9Ajf6c