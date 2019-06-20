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Кремль мне не платит. Дмитрий Пучков // По-живому

19:17. 20 июня 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Дмитрием Пучковым.

Содержание беседы:
0:33 О регулировании интернета и запрете youtube
08:46 О приходе крупных телекомпаний в youtube
10:13 Страна интернета и новое поколение
17:49 Про либертарианство и врагов вокруг
25:00 О малолетних дебилах
31:09 Про Дудя и его влияние
34:30 Как отличить охранительство от истинной любви к Родине?
40:20 Тучи над youtube предвестник серьезных перемен?
42:38 Когда будет перевод “Хоббита”?
43:11 Что сказал бы Пучков Сталину?
43:48 Может ли Пучков пойти в политику?
45:02 Зачем в тупичке снимаются обзоры на сериалы?
46:22 Про репрессии в изложении Дудя
48:28 Сколько платят Пучкову из Кремля?
50:36 Про обмен ударами между США и Китаем
52:58 Когда настанет время для объединения левых ресурсов?
54:54 Про ответственность перед молодым поколением




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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YAnbY9Ajf6c

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