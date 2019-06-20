Колпакиди, социалисты, либералы против КГБ СССР

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред KГБ СССР и начальник пятого — «идеологического» — управления, «правая рука» Андропова генерал Филипп Бобков, в 90-е работавший в Группе «Мост» Владимира Гусинского. О фигуре Бобкова и его жизненном пути рассказывает историк Александр Колпакиди.

Что же нам рассказал Колпакиди?

Он нам рассказал какой нехороший был Бобков и его шеф Андропов и постоянно намекал, что именно Андропов и ну и естественно его «правая рука» Бобков именно они и развалили СССР!

Колпакиди рассказывал это всё минут 18, больше ничего «высосать из пальца» не смог, ну смог, зато выразится матом раза два в эти 18 минут ну и потрафить молодёжи знанием молодёжного сленга «топить»…

Кто такой Колпакиди, возникла мысль, откуда он знает начальника пятого — «идеологического» — управления, «правую руку» Андропова, что так вольно не только нарушает традиции христианского мира – «о покойниках или хорошо, или ничего», но и буквально «потоптался на могиле» только, что умершего человека!?

Если он знал Бобкова до этого, то почему, как честный человек, да ещё будучи редактором разных издательств, не высказывал ему претензии при жизни, зачем эта пляска на «ещё не остывшем теле»?! Это же надо, только умер человек, а он уже и некролог ему, всё никак простить, что-то не может!

Смотрим в Википедии и видим, оказывается то наш Колпакиди историк, ну оно и понятно ведь с матом «инфа» студентам и читателям будет только влетать «в уши», свой дебют и карьеру наш Александр Иванович сделал на книгах об истории спецслужб «КГБ. Спецоперации советской разведки»…

Не зная лично ни Колпакиди ни Бобкова, всё же возникает вопрос к Колпакиди: вот скажи Александр Иванович, как историк историку, ты историю то знаешь?!

Неужели в истории не написано, что роль личности в истории существенна, но даже гений, какой бы он не был, не в состоянии один развалить такую страну как СССР?!

Не мог Александр Иванович, ни Андропов ни его помощники, в том числе и Бобков развалить СССР, это непонятно вам как псевдоисторику, так как для развала любого государства нужно несколько составляющих, вот основные:

- желание элит;

- подготовленная кадровая база;

- народ безвольный и одурманенный;

Вот и посчитайте, Александр Иванович, что для того, чтобы на всех ключевых местах в государстве к моменту правления Горбачёва были взрослые зрелые люди, желающие его развала, то готовить их нужно было ещё когда?!

Правильно, при том, кому вы памятник хотели поставить, при Хрущёве!

Поэтому не включайте дурака, или вы реально таков, но секрета в развале Союза нет, по крайней мере, он не должен был быть для вас, историка КГБ и историка…

К моменту развала СССР «дети Арбата» и другие дети чиновников, отцы которых не хотели отдавать свои привилегии, которые они обычно при Сталине, отдавали после ухода со службы, занимали уже достаточно серьёзные места для «конвергенции», развала СССР и получения возможности передавать свои привилегии по наследству, поэтому никакой бы глава КГБ, никакой бы Бобков им не помешал!

Но и не смогли бы организовать!!!

Я уже говорил выше, для воспитания, подготовки, расстановки кадровой база по развалу СССР понадобилось 38 лет, после смерти Сталина! Поэтому Андропов и Бобков, в худшем случае, лишь статисты – всё видели и не смогли помешать!

Но так ли это я вам покажу ниже, это информация есть в открытом доступе, где не просто свидетель, но и исполнитель рассказывает об операции инициированной возможно Бобковым для того, чтобы определить состояние общества и найти решение задачи по сохранению СССР. И операция эта началась в 1984-5г., задумайтесь, уже тогда Бобкову было известно, что Союз развалится в 1990 гг.!!!

Доказательств этому много, я уже говорил выше, что непосредственный исполнитель, военный под «крышей» Института США и Канады и других «почтовых ящиков» проводил эту работу и рассказывал об этом, вот одно из его видео, будет желание как историка (если вы историк) то найдёте и множество других видео специально посвящённых этой теме:

Теперь по поводу того предатель Бобков или нет, вот простите Александр Иванович, ну ваши слова о том, что Бобков стал работать на Гусинского, показывают, что вы или умело манипулируете фактами или действительно аналитик никакой!

Ну в то время, когда бенефициарами от развала СССР стало масса просто тупых и бездарных, пусть и хитрых и изворотливых людей, такие как Березовский, Гусинский и др. Бобков пошёл НА РАБОТУ, понимаете?!

Ну не тупите, не мог тот, кто организовал развал и делёж народных богатств не оставить для себя «сладкое» местечко!!!

Вот вы сами, бывший товарищ социалист, а теперь господин оболваниватель молодёжи вы сейчас на кого работаете?! Вас, что за «сермяжную правду» на «ДЕНЬ ТВ» показывают, редактором издательств берут, нет просто в своём заблуждении или сознательной лжи (как с Бобковым) вы ВЫГОДНЫ как рупор либералов: нет не элиты виноваты, не «дети Арбата», не либералы, которые «распилили» народные деньги СССР, а Сталин, Андропов, и Бобков!

Теперь по сути, раскрою вам секрет, распада СССР, который вы не нашли, будучи «историком КГБ», но который есть в свободном доступе в YouTube.

Это моя вольная трактовка ситуации на основе таких высказываний Андропова «мы не знаем страны в которой живём», «попытался остановить (продвижение Горбачёва), да получил так по лбу…» и др. информации из свободных источников...

…Прошло уже более 25 лет, с тех пор как распался Советский Союз, выросло целое поколение, которое не знает ни «жизни в СССР» ни правды о жизни в СССР…

И это не случайно, ведь информацию о «жизни в СССР», до сих пор целенаправленно искажают все средства массовой информации, а «девяностые» уже сделали «святыми» …

Но и те, кто жил в то время не всегда имеют чёткое представление о том, как и почему «государство рабочих и крестьян», было предано партийной, управленческой верхушкой!

Как, откуда появились те, кто «растащил огромную страну по национальным квартирам», ведь все из управленческой верхушки проходили отбор, карьерный путь к вершинам управления был нелёгок!

И вот на это хотелось бы обратить внимание.

Горбачёв, который в 54 года возглавил страну был только «вершиной айсберга», символом деградации управления и развала, но он ничего не смог бы сделать сам, обратите внимание как противиться сейчас элита США Трампу, если бы так противилась советская элита, то СССР был бы до сих пор!

Горбачёва «подпирала» огромная пирамида управленцев всех уровней власти и специальных служб, которые и составляли движущие силы завершения переворота, начало которого было организовано троцкистами в 1953 году с убийством Сталина и Берии…

«…По мнению самого Горбачёва, ему покровительствовал Юрий Андропов, способствовавший его переводу в Москву[29], по независимым оценкам, Горбачёву в большей степени симпатизировали Михаил Суслов и Андрей Громыко[12]…»

Оттуда из 1953 г., незаметно, как это делают и сейчас с «навальнятами», с шутками «на счёт кроссовок на шее», готовились кадры для изменения строя, те 14-22 летние, взятые тогда под опеку «старшими господами», стали основой для выполнения задачи уничтожения «государства рабочих и крестьян».

Так же, как и тогда, сегодняшние «навальнята» через 10 лет составят основу «различных правых-левых секторов», «добровольческих батальонов», «новых русских 90х годов» …

И дело не в Навальном, он всего лишь ширма выращенной тогда части «элиты», а «навальнята» это современные «дети Арбата» …

Некоторые могут спросить меня: «а где факты?»

Факты, это как раз и есть те эпизоды, о которых хотелось бы рассказать.

В статье не удастся изложить всю фабулу как в романе, от начала до конца, желающий знать наверняка найдёт больше в интернете, я же изложу вам только часть истории рассказанной свидетелем и участником тех событий…

Для этого предлагаю вспомнить 1984г…

Трудовая страна ещё жила своей привычной советской жизнью, где-то беззаботной, где-то в трагедии, где-то в сытости, где-то с дефицитом, но в большинстве с уверенностью в завтрашнем дне.

С 8 по 19 февраля прошли XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево, Югославия, где СССР заняла 2-е место уступив ГДР.

Во время игр, 9 февраля произошла смерть Генерального Секретаря ЦК КПСС Андропова, кстати не заметили сходства, все катаклизмы аккуратно приходятся на спортивные игры: 2008 г. - (XXIX летние олимпийские игры в Пекине - агрессия Грузии, 2014г. - (XXII Олимпийские зимние игры в Сочи) – события в Украине.

С 13 февраля, после смерти Ю.В. Андропова новым Генеральным секретарём ЦК КПСС стал Константин Черненко.

С 21 февраля, начались военные учения Дружба (общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора, с участием войск Советской Армии, Войска Польского и Национальной народной армии ГДР, проводившиеся зимой — весной 1984 года. Проводились под руководством заместителя верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Варшавского договора генерала Эугениуша Мольчика[1]).

4 марта, прошли выборы в Верховный Совет СССР.

20 марта, случилось землетрясение в городе Газли, Узбекская ССР.

21 марта, в Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок»;

30 апреля, в ходе крупной операции афганской войны в Панджшерском ущелье попал в засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мотострелкового полка;

8 мая, Советский Союз, в ответ на то, что власти США заявили, что не гарантируют безопасность спортсменам из СССР, объявил о том, что не отправит спортсменов на летнюю Олимпиаду 1984 в Лос-Анджелесе, США.

6 июня, советский программист Алексей Пажитнов представил компьютерную игру Тетрис;

12 июня Черненко восстанавливает членство Молотова (Скрябина) в КПСС.

25 июля, был осуществлён первый выход женщины-космонавта Светланы Савицкой в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

23 августа, Елена Боннэр, жена диссидента физика Сахарова, приговорена к пяти годам ссылки.

27 октября, открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали;

15 декабря, член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачёв посетил Лондон, где заявил о желании СССР вести переговоры о существенном сокращении ядерных вооружений. Маргарет Тэтчер заявила в ответ: «Мне нравится Горбачёв. Мы сможем иметь с ним дело»…

Страна жила своей жизнью, пиво было по 22 копейки, проезд (трамвай, автобус) стоил 3, 5 копеек, мороженное 13 копеек, сельдь 2 рубля за кг…

Появился брей-данс, видеомагнитофоны «Электроника ВМ-12», ВАЗ 2108 и фильм «Любовь и голуби», в мире появились группы « Modern Talking», «Bad Boys Blue».

Каспаров начал свою карьеру оппозиционера, обвинив ФИДЕ в ангажированности…

Чемпионом СССР по футболу стал «Зенит» …

В звании майора юстиции В.В. Путин был откомандирован на обучение на одногодичный факультет Краснознамённого института КГБ, который окончил в 1985 году по специальности «Внешняя разведка» …

Ельцин, в это время будучи первым секретарём Свердловского обкома КПСС, стал членом Президиума ВС СССР…

… а перед некоторыми руководителями КГБ возникла необходимость в анализе ситуации и прогнозах возможного развития страны.

Так вот по заданию ли Бобкова, или с его ведома, группе аналитиков, военных и других специалистов в 1984г. (Карл в 1984г.) под «крышей» Института США и Канады и «крышами» других ведомств была поставлена задача, определится с текущим историческим процессом (это моя вольная трактовка ТЗ) и дать рекомендации…

Результат исследований поражает и сейчас, так как раскрывает скрытые механизмы развала СССР, но приняли ли заказчики исследования его результаты тогда, ведь может многое пошло бы по-другому?! Или всё зависело не от них?

Участники того события свидетельств реакции руководства на результат не оставили, возможно о ней будет известно позже, а сейчас подробнее об исследовании.

Для анализа, как я понимаю, было поставлено несколько задач, а именно:

- текущее состояние общества и состояние управления страной;

- выводы и рекомендации.

Неизвестно по каким критериям проводилось исследование, но одним из оглашённых факторов которые могут дать оперативное представление о текущем состоянии общества является анализ сбережений в СССР.

Тем, кто сомневается в таком критерии как эффективном факторе анализа, который даёт возможности принять адекватное управленческое решение, отошлю к фиксингу Ротшильдов.

«… Фиксинг по золоту в Лондоне производился дважды в день: в 10:30 (утренний фиксинг) и в 15:00 (вечерний фиксинг) по местному времени представителями четырёх крупнейших мировых банков (Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale, Barclays Capital), каждый из которых является членом Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association)[2].

В процессе фиксинга представители «золотой пятёрки» поддерживали непрерывную связь со своими дилерами, а через них с торговыми фирмами, предлагающими и/или покупающими физическое (реальное в отличие от фьючерсных и опционных золотых контрактов) золото со всего мира. Процедура начиналась с объявления председательствующим цены, которую он считал оптимальной на данный момент. Если продавцов по этой цене не находилось, то цена повышалась. Если не находилось покупателей, то цена понижалась. Если поступали встречные предложения, то подсчитывалось соотношение между продавцами и покупателями золота. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не наступало рыночное равновесие между спросом и предложением…»

Но это не все «плюшки» от мониторинга, если коротко, то анализ спроса и предложения, а также информация о запасах «золота» у населения, позволяла чётко определять процессы в экономике и управлении той или иной страны, которые создавали условия для накопления или трат населения…

Так вот, по данным Госкомстата СССР, в среднем, на каждого вкладчика Советского Союза было по 5000 рублей.

После получения точных данных оказалось, что 70-80% всех денежных средств на сберегательных книжках принадлежит 3-5% населения, а 20-25% принадлежат всему остальному населению СССР!

Оказалось, что ещё с 20-х годов были разрешены вклады на предъявителя и к моменту проведения исследования около 50% всех вкладов СССР были «на предъявителя», т.е. анонимные.

Весь товарно-денежный оборот в ценах 1985г. составлял приблизительно 220-260 млрд. долларов США.

При сравнении данных полученных с 1940г. оказалось, что если соотношение вкладов к сумме товарно-денежного оборота не изменит своей тенденции, то к 1990г. сумма вкладов не только сравняется, но и превысит сумму товарно-денежного оборота ВСЕЙ СТРАНЫ!

Группа исследователей получила данные о стоимости в стране следующих объектов недвижимости (кинотеатры, кафе, прачечные, рестораны и т.д.), сумма составляла около 550 млрд. рублей (в ценах 1985г.).

Следовательно, если 70-80% всех денежных вкладов принадлежит 3-5% населения, то есть в стране группа людей, т.е. держатели этих анонимных вкладов, которые могли выкупить все эти объекты недвижимости даже не из тех средств, которые были припрятаны «в чулке», а из тех, которые находились на счетах в сберкассе.

Логичными стали выводы о том, что данная ситуация стала возможной при существующей кредитно-финансовой системе в стране.

Представьте себе, если сумма вкладов равнялась приблизительно 220-260 млрд. долларов США, то 3% начисления на такую сумму (обычные проценты по вкладам) составляло примерно 6 млрд. долларов США ежегодно, т.е. государство загоняло себя «в кабалу» ещё и ссудным процентом.

Здесь возникают мировоззренческие выводы, что ссудный процент в социалистическом обществе есть инструмент эксплуатации, про капиталистический с его 12-20% и говорить нет смысла.

Кроме того, возникал логичный вопрос у владельцев всех вкладов, почему они не могут легально воспользоваться своими «честно наворованными деньгами», как это делается у «проклятых капиталистов».

Тут возникает ещё один вопрос. Кто стоял за сменой строя в СССР?

В СССР существовала трёхконтурная кредитно-финансовая система. Если коротко: на первом контуре внешние расчёты, где рубль был также привязан к золоту, второй контур – безналичная система платежей внутри страны (предприятия), третий - внутренние расчёты (наличные «деревянные» деньги).

По определению участника исследований, в трёхконтурной системе отношение суммы сбережений к сумме товарно-денежного оборота является инфляцией.

В СССР, судя из данных, которые получила группа исследователей, каждые 10 лет, процент инфляции увеличивался примерно вдвое.

Таким образом, группа исследователей, в 1985г., пришла к заключению (это в 1985г.!!!) , что если рассматривать СССР, как огромное предприятие (супер-концерн), то к 1990-1991г. произойдёт развал СССР как единого «супер-концерна», а республики, как держатели «акций», вернее элита (те самые 3-5% помните) постараются спасти свои деньги и отделится.

Причина отделения - желание самостоятельности в спасении своих накоплений.

Если прогнозировать процессы далее, то возможен переход отделившихся республик к «идейному противнику», ведь мир так устроен, что все мелкие княжества (или компании) обязательно становятся составляющими более крупных. Поэтому вероятно вливание отделившихся «княжеств» в другой «супер-концерн» …

Встал вопрос о том, что можно сделать...

Непосредственный участник событий этого не говорил, но возможно реакцией на полученную информацию был, так называемый «павловский» обмен «соток» и «полтинников», пятьдесят и сто рублей. Сотня была песочного цвета, а «полтинник» зелёного?

Суммировав информацию, по показанной в видео таблице я составил график, добавил туда дополнительные графы, что открыло следующие возможности:

- сравнения инфляционных процессов, в разрезе существовавшего в СССР руководства

- сравнения качества управления руководителей СССР

- поставить для себя несколько вопросов по поводу источников накопления денежных средств на сберегательных вкладах

- сделать определённые статистические выводы…

Для начала определимся с термином «инфляция», если воспользоваться поиском в интернете, то можно найти определения, что это «законный» способ перераспределения доходов от бедных к богатым.

Т.е. инфляция это полностью искусственный процесс, об этом говорит и Ми́лтон Фри́дман (англ. Milton Friedman; американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 года «за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за практический показ сложности политики экономической стабилизации» который утверждал, что «Инфляция всегда и везде является денежным феноменом».[4]

Допустим, страна производит за год определённое количество валового национального продукта (ВНП). Валовой национальный продукт — это не безликая строчка в статистике, это продовольствие, машиностроение, товары народного потребления и т.п. которое всегда можно посчитать и кроме денежной суммы в статистике он ещё выражается в количестве единиц той или иной продукции.

На следующий год страна (а девизом было «…выполнить и перевыполнить…», «…догнать и перегнать…») произвела 100% от ВНП и плюс ещё (допустим) 5%.

Вот на сумму этого «плюса» что можно сделать? Обычно или печатают деньги, или что? Снижают цены! Да вы, наверное, как и я, не застали этого процесса и в лучшем случае знаете об этом из песен Высоцкого, помните «… было время и цены снижали…».

А это происходило регулярно, каждый год.

«…В апреле 1937 года вышло постановление СНК СССР. В соответствии с этим документом с 1 июня того же года были снижены цены на промышленные товары широкого потребления в общей торговой сети на 5-15 процентов, в универмагах – на 10-15 процентов.

В результате падения стоимости продуктов в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей.

Регулярное послевоенное сталинское снижение цен на продукты и промышленные товары проводилось 16 декабря 1947 г., 10 апреля 1948 г., 1 марта 1949 г., 1 марта 1950 г., 1 марта 1951 г., 1 апреля 1952 г., 1 апреля 1953 г. и 1 апреля 1954 г….»

Возникает вопрос: а предприняли ли что-либо те, кто в 1985г. узнал о развале СССР, чтобы предотвратить это или восстановить статус-кво!? Да вы услышите об этом от самого участника той операции, если поищите его видео, и называется «операция по восстановлению справедливого социального государства», созданию новой честной кадровой базы так «Концепция общественной безопасности» …

Как вы видите из этой информации, именно элиты были той движущей силой развала СССР, и никакой председатель КГБ и никакой Бобков не смогли бы этому противостоять, секрета здесь никакого нет, если ты конечно не Колпакиди…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/kolpakidi-socialisty-liberaly-protiv-kgb-sssr-5d0b8d13ecd5cf00afaf17f4