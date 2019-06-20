Галопом по Европам #46 (Абрамович, Косатки, Беспилотник)

В этом выпуске:

- Вопрос на прямую линию записали рабочие Баранчинского электромеханического;

- Иран к войне готов;

- Правительство предлагает заменить шлагбаумы на платных дорогах штрафом в 2,5 тысячи рублей;

- На олигарха Бойко-Великого завели уголовное дело о присвоении и растрате 4 миллионов долларов;

- В ходе морских учений БАЛТОПС-2019 американский вертолет Сихоук произвел пуск ракет Хеллфайр над береговой линией Литвы;

- Российское министерство обороны отчиталось об очередном перехвате американских бомбардировщиков Б-52 над Черным морем и Балтикой истребителями Су-27;

- Бельгийская пресса пишет об увольнении неназванного армейского офицера за контакты с российским олигархом;

- Пентагон объявил о намерении выделить Украине очередную помощь на четверть миллиона долларов. С 2014го общий объем военной поддержки составит полтора миллиарда;

- Си Цзиньпин в Пхеньяне. Первый визит китайского лидера за 14 лет, хотя встречи в других местах происходили часто;

- После письма океанолога Кусто в Кремль в приморской китовой тюрьме начали освобождать косаток;

- 52% граждан страны не пойдут этим летом в отпуск.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZQsFoXDfkMU