Галопом по Европам #46 (Абрамович, Косатки, Беспилотник)
В этом выпуске:
- Вопрос на прямую линию записали рабочие Баранчинского электромеханического;
- Иран к войне готов;
- Правительство предлагает заменить шлагбаумы на платных дорогах штрафом в 2,5 тысячи рублей;
- На олигарха Бойко-Великого завели уголовное дело о присвоении и растрате 4 миллионов долларов;
- В ходе морских учений БАЛТОПС-2019 американский вертолет Сихоук произвел пуск ракет Хеллфайр над береговой линией Литвы;
- Российское министерство обороны отчиталось об очередном перехвате американских бомбардировщиков Б-52 над Черным морем и Балтикой истребителями Су-27;
- Бельгийская пресса пишет об увольнении неназванного армейского офицера за контакты с российским олигархом;
- Пентагон объявил о намерении выделить Украине очередную помощь на четверть миллиона долларов. С 2014го общий объем военной поддержки составит полтора миллиарда;
- Си Цзиньпин в Пхеньяне. Первый визит китайского лидера за 14 лет, хотя встречи в других местах происходили часто;
- После письма океанолога Кусто в Кремль в приморской китовой тюрьме начали освобождать косаток;
- 52% граждан страны не пойдут этим летом в отпуск.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам