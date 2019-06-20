Детское мышление и недетские беды

Их мечта о капитализме – есть мечта о социализме, избавленном от традиционных недостатков социализма . Когда из знакомого им с детства мира убрали всё плохое – но заботливо сохранили всё хорошее. Объяснять этим людям диалектику, согласно которой недостатки системы есть неизбежное продолжение её достоинств и наоборот – бесполезно. Они постоянно выдумывают некие идеальные системы , в которых все плюшки сладки, и все плюхи (оплеухи) отсутствуют. Именно так рассуждает известный в узких кругах «просвещённый русский националист» Константин Крылов: по его мнению, «русским капитализма не дают».



В понимании Крылова (и, подозреваю, очень многих аналогичных ему недорослей самых разных возрастов) –

«Капитализм – это решение всех экономических проблем разом. Разумеется, НАСТОЯЩИЙ капитализм, «как у англичан и американцев».



Он порождает много других проблем, но АБСОЛЮТНО решает проблему ВЕЧНОЙ НИЩЕТЫ. На Западе её решили, пожив двести лет в Капитализме.



И теперь, поскольку они РАЗБОГАТЕЛИ НАВСЕГДА (большая часть мировых активов принадлежит им), они могут его ограничить и даже отказаться от него. Но свою задачу он выполнил.

Русским же Капитализма НЕ ДАЮТ. Только приблизимся – сразу руки отрубают.



К Капитализму Россия приблизилась дважды – при Николае II и при позднем Горбачёве. При всей несравнимости, это были всё же два максимальных приближения…



И сразу после этого – топором по рукам. Сейчас у нас, как правильно написал Бурмистров – «развитой социализм». То есть «всё принадлежит силовикам и феесбистам» – и ими же разворовывается (потому что зарабатывать нельзя, можно только воровать)».

Эта дичайшая каша в голове – достояние довольно широких масс, чьи мозги ушиблены и деформированы, а так же и растлены «перестройкой» и приватизациями.

У явления нет аутентичных качеств – оно является собой, только когда хорошее. А когда плохое – то не является. Почему – никто не знает. Если капитализм красиво выглядит – то он «настоящий». А если некрасиво – то подделка.

И далее, в духе этой детской, нелепой, безумной утопии Крылов (и далеко не только он один) осыпает нас целым фейерверком чуши, каких-то запредельно-безответственных заявлений.

В духе самых примитивных «перестроечных» агиток, плоских, как рекламные ролики стиральных порошков, нам заявляют, что настоящий капитализм, «как у англичан и американцев» абсолютно решает проблему вечной нищеты.

Как и почему он это делает – остаётся за кадром. Как и вся классическая литература о классическом капитализме. Зато известны сроки: почему-то «двести лет». Почему не 100? Почему не 150, или наоборот не 300, не 400?

Понимает ли сам Крылов, какая это запредельная индульгенция всем жуликам, проходимцам и аферистам – обещать эффект от своих махинаций «через 200 лет» – а сейчас, мол, ничего не ждите, срок не выдержан.

Между тем любой, кто хоть чуть соприкасался с историей – знает, что определённые гуманитарные подвижки в мире капитала начались вовсе не 200 лет назад. И даже не 100. До появления СССР капитализм был не средством от абсолютной нищеты, а напротив, источником абсолютной нищеты.

Причём он выколачивал её из относительной нищеты феодального общества со всей его патриархальной традиционностью. По расчётам английского историка Роджерса, капитализм привёл не к росту, а к снижению подённой платы основной массы английского населения.

Наши историки и даже писатели постоянно доказывали, что полнота и беспросветность нищеты пришли в деревню, когда она стала товарно-рыночной и перестала быть натуральной.

Случайность ли это? Исследователи, как и мы – прекрасно видим, что нет. Натуральное хозяйство порой образует много излишков продукта, которые некуда девать, и которое – за неупотреблением обречено просто сгнить. А раз так – то его раздают в виде широкой благотворительности в хороший год. А в плохой – голодают. Тут раз на раз не приходится.

С приходом товарно-денежных, рыночных отношений всякое хозяйство отжимается досуха. Деньги (особенно твёрдые курсом, золото, серебро) – не крыжовник, в амбаре не сгниют. У них нет качества, количество – их единственное качество: чем больше, тем лучше. Не может быть один рубль качественнее или некачественнее другого рубля, старше или моложе.

Почему у Крылова источник абсолютной нищеты стал вдруг средством преодоления нищеты – не скажет вам никто. Крылов в это верит. Ему покойный А.Н.Яковлев рассказал…

В ущербной и бредовой концепции Крылова владение и собственность отделены от воровства и насилия. Он их даже противопоставляет. У него есть плохие богатые, плохие собственники, ненастоящие – которые украли и отжали. Они – силовики.

А есть «заработавшие». Они, видимо, «слабовики». Силовики плохие – слабовики хорошие. Силовики силой свою собственность захватывают, а слабовики – нытьём и соплями. По типу «это моё, ребята, не трогайте, пожалуйста, не отнимайте у меня, окей?».

И вот эти слабовики у Крылова и Бурмистрова – «разбогатели навсегда». Перед таким уровнем безумия – просто оторопь охватывает: это же детский лепет, уровня 3-5 лет!

Вот объясните мне, друзья-читатели, как можно «разбогатеть навсегда»? Каким образом «слабовики» получили «большую часть мировых активов», которая ныне «принадлежит им»? Мы знаем от Крылова, откуда достаются активы «феесбистам» – они силой отбирают и разворовывают. А Запад как получил активы – выплакал?

Ну, допустим, выплакал – путём, прямо противоположным крыловским «феесбистам» – то есть не забрал по праву сильного, а милостыней на паперти собрал. И теперь обладает активами. Как можно ими обладать навсегда?!

Любой, кто живёт в доме – может быть выселен из дома. Любой фабрикант может получить уведомление о национализации. Любой банкир – стать жертвой рейдерского захвата. Что это за формулировка «разбогатеть навсегда»? Как можно навсегда получить иммунитет от любого насилия – да, к тому же, и сам не будучи насильником?

Фантастические представления о капитализме, согласно которым он только у нас «ненастоящий» – а вообще-то он белый и пушистый (Где? В Индонезии? В Эквадоре?!) – не только симптом неадекватности мышления, но и источник великих бедствий на будущее.



До тех пор, пока вместо трезвого осознания реальности в головах множества крыловых и бурмистровых будет вот эта ненаучная фантастика – великие бедствия стране и народу обеспечены…

А. Берберов



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