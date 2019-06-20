„Борьба с бедностью”: новый раунд

Конечно, если ты, как в песне Ю.Лозы «на маленьком плоту» – или даже большом, но неуправляемом, то при всей остроте проблемы водопада, и остроте камней внизу оного – избежать падения «задача чрезвычайно трудно выполнимая, на самом деле, просто нереальная» (говоря словами доктора экономических наук Николаева «Эху Москвы»).

Борьба с бедностью для либеральных экономистов – «Задача чрезвычайно трудно выполнимая, на самом деле, просто нереальная. Но решать-то проблему все равно необходимо, даже если и нет пока перспектив достигнуть столь фантастического результата. Желательно достичь хотя бы явного прогресса» [1] .

Много лет российские чиновники – пассажиры неуправляемого рыночного плота – прекраснодушно говорят о борьбе с бедностью . Это в буквальном смысле слова те самые «разговоры в пользу бедных» из старого анекдота. Бедность населения глава СП Алексей Кудрин назвал «сверхострой проблемой», от которой ждёт социального взрыва. Этой проблеме посвящены нацпроекты, цель сформулирована так: «снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации». В Послании Путина 2003 года ставилось целью даже не «сократить», а вообще «преодолеть» бедность. Сегодня говорят скромнее: «уменьшить».



Ибо чиновник российский, снизу доверху – не имеет рычагов позитивного воздействия на экономику. Согласно либеральной догме, государство может в экономике только мешать, чем его там меньше, тем лучше (кому?!) – следовательно, государству оставлены только рычаги негативного воздействия на экономику. Подавить и закрыть, задавить поборами оно может. А вот открыть и расширить, прибавить и умножить – нет.

Глупая фраза М.Тэтчер «нет никаких денег государства, есть только деньги налогоплательщиков» до сих пор кажется её братьям и сёстрам по разуму великой мудростью[2].

Поскольку у государства есть только рычаги негативного воздействия, а от рычагов позитивного воздействия оно само же и отреклось, то оно может только две вещи:

1). Испортить людям жизнь

2). Не портить людям жизни

На этом его полномочия «всё», наладить жизнь тем, кто сам не смог её собственными силами наладить, «вписаться в рынок» – государство не может и не умеет. Роль государства в экономике сегодня или отрицательная, или нулевая. То есть оно или вредит человеку, или его вообще как бы нет.

Такие горе-экономисты, как доктор Николаев, пишут замечательные фразы про «масляные свойства масла»: «…перспективы снижения бедности прямо зависят от успехов в экономическом развитии страны».

Я бы даже больше сказал, господин Николаев, «успехи в экономическом развитии страны прямо зависят от успехов в экономическом развитии страны». Дарю вам это «великое открытие», используйте, когда будете снова с умным видом поучать правительство РФ, что ему делать.

Как добиться роста экономики? Ну, добиться роста экономики – вот и будет вам рост экономики!

Хотя Николаев не отвергает такого пути как «перераспределение в сторону бедных, выражающееся в социальных программах, выплате разного рода пособий и пр.», но, он убеждён, что «магистральный путь — это ускоренное развитие экономики. Потому что это создание новых рабочих мест, это снижение безработицы, это более высокие зарплаты».

Единственные успехи, довольно скромные, в борьбе со всеобщей нищетой в РФ достигнуты очень робкими и скромными мерами перераспределения. Если в 2000 году, когда нищета была запредельной и свойственной большинству населения доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения составила 15,2%, то в более благополучном 2018 году она снизилась до 7,5%. То есть меньше предпринимателей, и нищеты меньше (как ни странно!).

Если в году кошмара, 2000 году доля социальных выплат в общих доходах населения составила 13,9%, то в 2018 году этот показатель вырос до 19,4%. Не то, чтобы РФ стала образцом земного счастья, но из адской ловушки 2000 года она, отдадим должное, вырвалась. Не столько у нас сегодня нищих, сколько было в 2000 году. Тоже ещё много, но меньше – и не так остры их страдания…

Либералы-теоретики «любят бизнес» не потому, что они любят бизнес. Либералы-теоретики вообще никого не любят, кроме себя.

А бизнес они «любят»(делают вид) потому, что он воплощает их мечты о жизни, в которой «доходы людей в большей степени зависят от них самих, от их предпринимательской инициативы». А раз так, то государство им ничего не должно: ЖКХ, живите, как хотите… Свободу вам в зубы, её и кушайте!

Если мы рассмотрим весь богатейший пласт речей и монографий о борьбе с бедностью в либеральном мире (не только в РФ!) – то, сцедив воду, убедимся, что в сухом остатке не остаётся ничего. Либералы вообще не в состоянии решать проблему бедности.

Единственное, что они могут – это чисто-по-человечески порадоваться, если она сама по себе куда-нибудь таинственно испарилась. Например, когда Бог послал в 1913 году богатейший урожай, и в деревне стало много хлеба. Не потому, что тогдашние рыночники что-то сделали или организовали, а просто погода помогла, Солнышко и дожди…

Ценность специалиста, который не знает и не умеет ничего, кроме рекомендаций «преодолевать бедность преодолением бедности путём преодоления бедности» – равна нолю. Если проблема самоликвидируется – то без его участия, а если не самоуничтожится – он бесполезен.

Еще в 2001 году Международная финансовая корпорация, естественно, оплот экономистов-либералов, коллективными усилиями выпустила брошюру — своеобразное руководство к действию «Бедность: пути выхода. Роль частной инициативы и частных предприятий в развивающихся странах».

Эта брошюра помогла в борьбе с бедностью только тем, кто её писал, печатал и вокруг вертелся. Безусловно, полиграфисты, получив заказ её печатать, были рады, ибо оплата и всё такое…

Но тезисы из той брошюры для реальной борьбы с реальной бедностью совершенно бесполезны. Трагедия в том, что они снова и снова повторяются в одном и том же наборе. Их снова и снова повторяют, как мантры, те, кто собирается бороться с бедностью в правительстве РФ или ещё где-то в мире.

Первое: долговременный экономический рост — самое главное условие сокращения бедности.

Мудрость, достойная потеснить знаменитую шутку «лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным». Покажите мне такую страну, которая официально не хотела бы экономического роста или хотя бы его долговременности! Другое дело, что не у всех получается… Но советовать им возжелать «долговременного экономического роста» – это ломиться в открытую дверь. Они желают. Они только не знают – «как»…

На помощь приходит второй пункт из брошюры:

Второе: конкуренция — лучший способ избежать концентрации власти, олигархии, монополии, коррупции и других искажений, которые делают попытки помочь бедным неэффективными.

Звучит, мягко говоря, странно, потому что именно конкуренция – та машина, которая в итоге и производит «концентрацию власти, олигархию, монополии и коррупцию».

Объясняю просто и очевидно. Есть в деревне два магазина и они не конкурируют. Ленятся – или запретили им. И они остаются двумя магазинами.

Теперь они стали конкурировать: кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Из двух магазинов получается один. Это и концентрация власти и монополия. Монополия же формируется по итогам конкуренции, а не просто так! Не потому, что кто-то предложил считать его единственным поставщиком – и все, не раздумывая, запросто согласились…

Теперь о коррупции. Надо чиновнику закупить асфальт, а конкуренции нет. Завод один, и цены твёрдые, государственные. Зачем этому единственному заводу давать взятку чиновнику? И по какому поводу? Бухгалтерия ведь прозрачная: откат заложить в государственные твёрдые цены некуда!

А если несколько фирм конкурирует, цены у всех свои, разные, вот тут и открывается поле для… ну, вы поняли! Перечисленные в брошюре свойства капитализма следует писать через запятую, а не противопоставляя друг другу. «Конкуренция, концентрация власти, олигархия, монополизм, коррупция» – это органические черты социал-дарвинизма, где все друг другу враги, и каждый выживает в нелёгкой борьбе. Чтобы убрать одно – надо убрать и всё остальное: там, где есть конкуренция – будут и монополии, и олигархи.

Каким образом можно бороться всем вышеперечисленным с бедностью – я не знаю. Тот, кто смог устроиться в волчьем мире конкуренции – и так уже устроился. А кто не смог – чем ему конкуренция поможет? Разорит конкурент его предприятие, потеряет он работу – что это, сильно его обогатит?

Либеральная брошюра радует нас и третьим методом борьбы с бедностью населения:

Третий пункт из брошюры: обеспечение низкой инфляции…

Понимаете, ребята, тем у кого НЕТ денег – без разницы, быстро эти деньги обесцениваются или медленно. Я, например, не торгую помидорами, и потому все вопросы складского хранения помидоров проходят мимо меня. Быстро там помидоры портятся или медленно – это волнует тех, у кого помидоры есть.

Низкая инфляция лучше всего для того, кто наворовал много денег: у него много денег не обесценивается. Чем меньше у человека денег – тем менее для него актуальна проблема их обесценивания. А тому, кто выброшен из жизни, она вообще параллельна.

Борьба с инфляцией менее всего актуальна в вопросе борьбы с бедностью. Бедным лучше получить стремительно обесценивающиеся деньги, чем НЕ ПОЛУЧАТЬ совсем не обесценивающиеся, золотые. В первом случае есть шанс успеть чего-то купить, во втором случае и такого шанса нет.

В инфляции нет ничего хорошего, но к проблеме бедности борьба с инфляцией (знаменитая дуля минфина, фраза «денег нет») никакого касательства иметь не может.

Вывод: в дурацкой брошюре капитализм под видом борьбы с бедностью прорекламировал сам себя. Он перечислил свои желания, наврав, что это желания бедных.

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Либералы активно критикуют правительство РФ за то, что экономического роста в стране нет. Так, за последние десять лет он составил (да и то якобы) менее 7%. Китай нас только растёт за год. В итоге Китай по некоторым критериям, к примеру, по доли расходов на продовольствие в общей структуре расходов населения — около 30% — уже является более богатой страной по сравнению с Россией.

И тут никаких загадок нет: Китай много лет делом занимается, а мы либеральным рукоблудием…

Как эти люди (не китайцы, а либералы, я имею в виду) представляют себе «экономический рост»? В их понимании это дерево, которое посадил – и оно растёт само по себе?! Экономический рост ведь не существует сам по себе, это отклик на растущий спрос! Можно даже сказать – тень существующего платежеспособного спроса.

Зачем мне или вам производить больше – если у нас больше не покупают? Ну, с какой целью нам «обеспечивать рост производства» – если его плоды не востребованы?

Люди бедны – мало покупают – мало производим – мало платим зарплат и налогов – люди бедны. Всё, круг замкнулся! В этом кругу можно болтаться и 200 и 2000 лет – что до 1917 года мировая экономика повсеместно и делала.

А что нужно? Замкнуть систему и начать нагнетать давление, как в паровом двигателе. Импортозамещение, твёрдые цены, твёрдые деньги, рост всех выплат и расстрел за спекуляцию. Тогда спрос будет давить на производство и наращивать его. Люди с деньгами будут кричать:

– Где колбаса? Продайте мне колбасу! Вот деньги, продайте!

А это верный путь к росту производства колбасных изделий. Но главное, другого-то всё равно нет. Если вы просто раздадите людям деньги – то эти деньги обесценятся тут же из-за свободных цен и спекуляции. Если вы им раздадите твёрдую валюту или золотые рубли – то они купят импортные товары, и твёрдая валюта, золотой рубль уйдут поощрять иностранного производителя…

Для экономического роста человек должен иметь жёстко направленную платежеспособность. Чтобы хорошо зарабатывал – но был ограничен в спектре выбора покупок. Чтобы он не любой пылесос покупал, а именно того завода, который государству развивать нужно. Тогда будут и рабочие места, и налоги, и рост производства в реальном секторе.

Сейчас же страны капиталистической периферии напоминают унитаз: даже если в них прольётся золотой дождь (например, нефтедолларов) – всё равно всё стекает в колониальную метропролию, все деньги буквально смывает на Запад. И пока этот слив не заблокировать – бесполезно что-то делать. Деньги сбегут, люди с деньгами сбегут, люди с талантами и патентами сбегут…

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Нам предлагают либеральную модель экономического успеха. Это колониальная матрица отношений: мы делаем, они оценивают. Если мы умудримся так лихо сплясать, что им понравится – то они нам медяк на бедность кинут. Наше производство призвано удовлетворять их рынок, их потребности, их запросы – чтобы зарабатывать валюту и на валюту всё покупать. Такой рецепт ставит великую страну в положение мартышки, которая кривляется в зоопарке, вымаливая банан…

Внутренний рынок вообще не рассматривается либералами как рынок, откуда и возникли чудовищные извращения «валютного коридора» и прочих колониальных штучек.

Что значит привязать объёмы своих денег к запасам иностранной валюты в стране? Это значит, что право на оплату труда имеет лишь тот работник, который удовлетворил платящего валютой иностранца. А тот, кто удовлетворяет спрос земляков, внутренний рынок – на него вообще денег печатать не предусматривается!

Для них «жить по средствам» – это жить насколько валютные плательщики тебя оценили. Мало вывозит страна, мало валюты зарабатывает – значит, пусть живёт впроглодь… Или вообще вымрет! Это превращает жизнь наших народов в придаток к "главной жизни" – "ихней, там". А у такой позиции нет перспектив…

[1] Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью. [2] Глупость этой фразы в том, что большая часть денег людей в ХХ веке создана именно усилиями государства, а не их собственными усилиями. Осуществляя координацию хозяйства, организацию производства и инфраструктурные мега-проекты, государство даёт возможность налогоплательщикам заработать в разы больше, чем они заработали бы сами по себе, в пределах личных инвестиций. Например, человек, работающий на Волгодоне, тратит свою зарплату на себя – но ведь не он же построил Волгодон на свои вложения! Не было бы канала – не было бы и рабочих мест на нём, заработков и прибылей, которые даёт людям канал.

В.Л. Авагян



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