Журналисты вышли на улицу в защиту журналиста Голунова, а простой народ привычно обиделся: «Вот! За своего вы заступаетесь, а за простого человека — нет!»

Да, простых людей сажают чаще, чем журналистов. Может быть, потому, что простых людей гораздо больше. И когда простого человека сажают несправедливо, хотелось бы спросить:

— Граждане простые люди, вас 110 миллионов (взрослых, имеющих право голоса). Почему вы не заступаетесь за своего — за простого человека? Ждёте, чтоб вас организовали? чтоб подогнали вам автобусы, отвезли на акцию протеста и немножко заплатили? Ждите.

У вас есть замечательная Конституция, где перечислены ваши прекрасные права. Почему вы ею не пользуетесь? Посмотрите: президент, всякий раз вступая в должность, кладёт на неё, допустим, руку и обещает свято исполнять — вот какой это важный документ.

В День России на несанкционированное шествие вышло 2 тысячи человек. Забрали (некоторых очень жёстко, с побоями) около 500. Значит, если бы вышли 2 миллиона, то забрали бы 500 тысяч? Нет, ноль. Тут работает не школьная, а политическая арифметика. Выйди на улицы Москвы два миллиона простых людей, те же самые менты превратились бы в ангелочков, помогали бы старушкам нести транспарант. (Да 500 тысяч и посадить некуда.)

Простые люди, ау! Почему вы не вышли на защиту ограбленных пенсионеров? Почему вы не вышли на защиту ограбленных дальнобойщиков? А ведь фуры многокилометровыми колоннами выстроились на дорогах…

Выходили простые учителя — их не поддержали простые врачи. Выходили врачи — их не поддержали учителя. Выходили люди, задыхающиеся от горящей свалки, но соседи (которые пока не задыхаются) не вышли — просто, чтобы поддержать.

…Когда вы недовольны: почему, мол, журналистам привилегии? почему их нельзя трогать на митингах? почему… Да потому, что когда выходят врачи, то единственный, кто идет рядом, — это журналист.

Врач идет в борьбе за свою зарплату, а журналист идет с ним рядом, чтобы об этом стало известно.

Жестокий разгон видели все, кто вообще хочет видеть, что происходит в стране. Попадёте под раздачу, попробуйте успеть спросить «космонавта»: «Эй, солдат, где твой генерал? Летит на собственном самолёте на собственный остров, где пришвартована его яхта? Эй, солдат, где твой полковник? Покупает ещё одну квартиру, чтоб спрятать еще миллиард наличными?»

Чем больше вы молчите и позволяете с собой так обращаться , тем всё более жёстче и наглее будет вести себя те , для кого ваша страна есть всего лишь место заработка . Им плевать, что здесь будет потом. Они уедут в Лондон , в свои уже давно купленные и приготовленные замки. Где уже обитают их семьи. Здесь же , на выжженной земле, останетесь только вы . Эх-х... Никто за вас не заступился ...

Источник: https://www.mk.ru/politics/2019/06/16/dam-v-rylo-i-nichego-mne-ne-budet.htm