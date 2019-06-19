Журналисты вышли на улицу в защиту журналиста Голунова …
Журналисты вышли на улицу в защиту журналиста Голунова, а простой народ привычно обиделся: «Вот! За своего вы заступаетесь, а за простого человека — нет!»
Да, простых людей сажают чаще, чем журналистов. Может быть, потому, что простых людей гораздо больше. И когда простого человека сажают несправедливо, хотелось бы спросить:
— Граждане простые люди, вас 110 миллионов (взрослых, имеющих право голоса). Почему вы не заступаетесь за своего — за простого человека? Ждёте, чтоб вас организовали? чтоб подогнали вам автобусы, отвезли на акцию протеста и немножко заплатили? Ждите.
У вас есть замечательная Конституция, где перечислены ваши прекрасные права. Почему вы ею не пользуетесь? Посмотрите: президент, всякий раз вступая в должность, кладёт на неё, допустим, руку и обещает свято исполнять — вот какой это важный документ.
В День России на несанкционированное шествие вышло 2 тысячи человек. Забрали (некоторых очень жёстко, с побоями) около 500. Значит, если бы вышли 2 миллиона, то забрали бы 500 тысяч? Нет, ноль. Тут работает не школьная, а политическая арифметика. Выйди на улицы Москвы два миллиона простых людей, те же самые менты превратились бы в ангелочков, помогали бы старушкам нести транспарант. (Да 500 тысяч и посадить некуда.)
Простые люди, ау! Почему вы не вышли на защиту ограбленных пенсионеров? Почему вы не вышли на защиту ограбленных дальнобойщиков? А ведь фуры многокилометровыми колоннами выстроились на дорогах…
Выходили простые учителя — их не поддержали простые врачи. Выходили врачи — их не поддержали учителя. Выходили люди, задыхающиеся от горящей свалки, но соседи (которые пока не задыхаются) не вышли — просто, чтобы поддержать.
…Когда вы недовольны: почему, мол, журналистам привилегии? почему их нельзя трогать на митингах? почему… Да потому, что когда выходят врачи, то единственный, кто идет рядом, — это журналист.
Врач идет в борьбе за свою зарплату, а журналист идет с ним рядом, чтобы об этом стало известно.
Жестокий разгон видели все, кто вообще хочет видеть, что происходит в стране. Попадёте под раздачу, попробуйте успеть спросить «космонавта»: «Эй, солдат, где твой генерал? Летит на собственном самолёте на собственный остров, где пришвартована его яхта? Эй, солдат, где твой полковник? Покупает ещё одну квартиру, чтоб спрятать еще миллиард наличными?»
Чем больше вы молчите и позволяете с собой так обращаться , тем всё более жёстче и наглее будет вести себя те , для кого ваша страна есть всего лишь место заработка . Им плевать, что здесь будет потом. Они уедут в Лондон , в свои уже давно купленные и приготовленные замки. Где уже обитают их семьи. Здесь же , на выжженной земле, останетесь только вы . Эх-х... Никто за вас не заступился ...
Источник: https://www.mk.ru/politics/2019/06/16/dam-v-rylo-i-nichego-mne-ne-budet.htm
Серый прав, 100%.
А что, Серый вышел? Или он не простой? Да и афтар не Серый, а кто-то из МК.
Серый прав, что процитировал, того, кто вышел.
- Берримор, а что это за шум у нас под окнами?
- Это гей парад, сэр.
- А чего они хотят, Берримор?
- Свободной однополой любви, сэр.
- А что, разве кто нибудь нибудь запрещает им жить так, как они хотят?
- Нет, сэр.
- Отчего же они тогда так громко кричат?
- Пидо-расы, сэр.
Это про Вас.
когда нет аргументов, то говорят :”сам дурак” или второй вариант :”а увас ошибка в слове”
В слове пидо-рас.
Голунов затронул опасную тему, похоронный бизнес. Хлебососы этого не прощают.
Один только момент. Сейчас умерших независимо от возраста и причин направляют на патологоэкспертизу. Минимум 15 000 руб., вымирают массово. Поэтому усадьба медоева побольше чем у миллера будет.
Галунова ни кто никогда не знал и ни когда бы не узнал!
Его статьи пшик…;))
не уверен, медоеда и прочих упырьков он неплохо подсветил.
Зато на Крамарова похож.
Отличный воШьждь для либерастов и журналистов.
Вот только непонятно почему в журналисты берут только кретинов.
Крамаров на свободе а они требуют его освобождения
если бы только в журналисты,а то и в министры и в депутаты и в п-резиденты(все прибалтийские,Зе,Макрон).По-моему они за 10-20 лет воздействия СМИ ,нета,Дом2,ЕГЭ добились нужного результата ,главное все такие и они самим себе таковыми не кажутся-Оруэлл был прав.
именно,как храм в бурге,галунов , команда- и пуск.в зависимости от момента подходящего,благо СМИ в их руках и любой член той тусовки может выступить застрельщиком.Слава богу ,что всем по хрен- выход1000-2000 мах.Но это не значит ,что так будет всегда.Несомненно ,недовольство будет нарастать ,вот скоро шоу по унижению народа ,ибо специально соберут убогих ,тупых и вопросы зададут самые никчемные и кому-то вручат право на подарочек.И возможно разрешат один остренький вопросик по сценарию.Смотреть не буду.
“Почему вы не заступаетесь за своего — за простого человека?” – потому что есть главенство закона, а не “заступление народа”
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“Ждёте, чтоб вас организовали?” – кто вас, не уважаемые, журналисты организовал народу известно! Потому народ и не вышел. Вы продажные…;))
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“Почему вы не вышли на защиту ограбленных дальнобойщиков?” – ограбленных?! Точно? А как черный нал через дальнобойщиков проходит, серый, ты не знаешь? Опять нарушение закона.
Серый, да ты против закона, однако…;))
Ответ автору прост: кому больше дано, с того больше и спрашивается.
А журналисту, и вправду, больше дано. Его обучили, ему дали соответствующие полномочия на представительство, ему дали доступ в различные инстанции, а самое главное – к СМИ, к широкой общественной аудитории. Ко всему прочему, это – его непосредственная работа, за которую он получает деньги. И народу хочется, чтобы он, журналист, выполнял её, работу, по чести и совести, беспристрастно.
Поэтому к журналисту и требования гораздо больше, чем к простым людям, которые данных полномочий и доступов не имеют, а должны везде стучатся. К тому же после того, как отработают свою трудовую смену на заводе, в офисе, на поле, на стройке, в магазине и т.д. и т.п., где у многих и ненормированный рабочий день.
А перед выборами не интересовались сколько появилось липовых журналюг с купленными корочками дабы получить доступ на избирательные участки. И все они из продажных либералов.