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Журналисты вышли на улицу в защиту журналиста Голунова …

12:46. 19 июня 2019 Просмотров - 168 16 коммент. Опубликовал:

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Журналисты вышли на улицу в защиту журналиста Голунова, а простой народ привычно обиделся: «Вот! За своего вы заступаетесь, а за простого человека — нет!»

Да, простых людей сажают чаще, чем журналистов. Может быть, потому, что простых людей гораздо больше. И когда простого человека сажают несправедливо, хотелось бы спросить:

— Граждане простые люди, вас 110 миллионов (взрослых, имеющих право голоса). Почему вы не заступаетесь за своего — за простого человека? Ждёте, чтоб вас организовали? чтоб подогнали вам автобусы, отвезли на акцию протеста и немножко заплатили? Ждите.

У вас есть замечательная Конституция, где перечислены ваши прекрасные права. Почему вы ею не пользуетесь? Посмотрите: президент, всякий раз вступая в должность, кладёт на неё, допустим, руку и обещает свято исполнять — вот какой это важный документ.

В День России на несанкционированное шествие вышло 2 тысячи человек. Забрали (некоторых очень жёстко, с побоями) около 500. Значит, если бы вышли 2 миллиона, то забрали бы 500 тысяч? Нет, ноль. Тут работает не школьная, а политическая арифметика. Выйди на улицы Москвы два миллиона простых людей, те же самые менты превратились бы в ангелочков, помогали бы старушкам нести транспарант. (Да 500 тысяч и посадить некуда.)

Простые люди, ау! Почему вы не вышли на защиту ограбленных пенсионеров? Почему вы не вышли на защиту ограбленных дальнобойщиков? А ведь фуры многокилометровыми колоннами выстроились на дорогах…

Выходили простые учителя — их не поддержали простые врачи. Выходили врачи — их не поддержали учителя. Выходили люди, задыхающиеся от горящей свалки, но соседи (которые пока не задыхаются) не вышли — просто, чтобы поддержать.

…Когда вы недовольны: почему, мол, журналистам привилегии? почему их нельзя трогать на митингах? почему… Да потому, что когда выходят врачи, то единственный, кто идет рядом, — это журналист.

Врач идет в борьбе за свою зарплату, а журналист идет с ним рядом, чтобы об этом стало известно.

Жестокий разгон видели все, кто вообще хочет видеть, что происходит в стране. Попадёте под раздачу, попробуйте успеть спросить «космонавта»: «Эй, солдат, где твой генерал? Летит на собственном самолёте на собственный остров, где пришвартована его яхта? Эй, солдат, где твой полковник? Покупает ещё одну квартиру, чтоб спрятать еще миллиард наличными?»

Чем больше вы молчите и позволяете с собой так обращаться , тем всё более жёстче и наглее будет вести себя те , для кого ваша страна есть всего лишь  место заработка . Им плевать, что здесь будет потом. Они уедут в Лондон , в свои уже давно купленные и приготовленные замки. Где уже обитают их семьи. Здесь же , на выжженной земле, останетесь только вы . Эх-х... Никто за вас не заступился ...

Источник: https://www.mk.ru/politics/2019/06/16/dam-v-rylo-i-nichego-mne-ne-budet.htm

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16 Комментариев » Оставить комментарий


  • 557 317
    Онуфрий 19 июня 2019 в 13:29

    Серый прав, 100%.

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    -1
  • 2938 464
    ХОХОЛ 19 июня 2019 в 14:10

    - Берримор, а что это за шум у нас под окнами?
    - Это гей парад, сэр.
    - А чего они хотят, Берримор?
    - Свободной однополой любви, сэр.
    - А что, разве кто нибудь нибудь запрещает им жить так, как они хотят?
    - Нет, сэр.
    - Отчего же они тогда так громко кричат?
    - Пидо-расы, сэр.

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    5
  • 22193 11043
    Ursus 19 июня 2019 в 14:23

    Голунов затронул опасную тему, похоронный бизнес. Хлебососы этого не прощают.
    Один только момент. Сейчас умерших независимо от возраста и причин направляют на патологоэкспертизу. Минимум 15 000 руб., вымирают массово. Поэтому усадьба медоева побольше чем у миллера будет.

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    0
    • 7568 2094
      krikunolegUrsus 19 июня 2019 в 15:36

      Галунова ни кто никогда не знал и ни когда бы не узнал!

      Его статьи пшик…;))

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      3
      • 22193 11043
        Ursuskrikunoleg 19 июня 2019 в 15:58

        не уверен, медоеда и прочих упырьков он неплохо подсветил.

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        1
      • 2938 464
        ХОХОЛkrikunoleg 19 июня 2019 в 15:59

        Зато на Крамарова похож.
        Отличный воШьждь для либерастов и журналистов.
        Вот только непонятно почему в журналисты берут только кретинов.
        Крамаров на свободе а они требуют его освобождения

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        • 2570 2246
          maryХОХОЛ 19 июня 2019 в 16:13

          если бы только в журналисты,а то и в министры и в депутаты и в п-резиденты(все прибалтийские,Зе,Макрон).По-моему они за 10-20 лет воздействия СМИ ,нета,Дом2,ЕГЭ добились нужного результата ,главное все такие и они самим себе таковыми не кажутся-Оруэлл был прав.

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      • 2570 2246
        marykrikunoleg 19 июня 2019 в 16:07

        именно,как храм в бурге,галунов , команда- и пуск.в зависимости от момента подходящего,благо СМИ в их руках и любой член той тусовки может выступить застрельщиком.Слава богу ,что всем по хрен- выход1000-2000 мах.Но это не значит ,что так будет всегда.Несомненно ,недовольство будет нарастать ,вот скоро шоу по унижению народа ,ибо специально соберут убогих ,тупых и вопросы зададут самые никчемные и кому-то вручат право на подарочек.И возможно разрешат один остренький вопросик по сценарию.Смотреть не буду.

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  • 7568 2094
    krikunoleg 19 июня 2019 в 15:30

    “Почему вы не заступаетесь за своего — за простого человека?” – потому что есть главенство закона, а не “заступление народа”

    ——————–

    “Ждёте, чтоб вас организовали?” – кто вас, не уважаемые, журналисты организовал народу известно! Потому народ и не вышел. Вы продажные…;))

    ——————–

    “Почему вы не вышли на защиту ограбленных дальнобойщиков?” – ограбленных?! Точно? А как черный нал через дальнобойщиков проходит, серый, ты не знаешь? Опять нарушение закона.

    Серый, да ты против закона, однако…;))

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    3
  • 1476 1347
    Дана 19 июня 2019 в 15:33

    Ответ автору прост: кому больше дано, с того больше и спрашивается.

    А журналисту, и вправду, больше дано. Его обучили, ему дали соответствующие полномочия на представительство, ему дали доступ в различные инстанции, а самое главное – к СМИ, к широкой общественной аудитории. Ко всему прочему, это – его непосредственная работа, за которую он получает деньги. И народу хочется, чтобы он, журналист, выполнял её, работу, по чести и совести, беспристрастно.
    Поэтому к журналисту и требования гораздо больше, чем к простым людям, которые данных полномочий и доступов не имеют, а должны везде стучатся. К тому же после того, как отработают свою трудовую смену на заводе, в офисе, на поле, на стройке, в магазине и т.д. и т.п., где у многих и ненормированный рабочий день.

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    1
    • 7568 2094
      krikunolegДана 19 июня 2019 в 15:38

      А перед выборами не интересовались сколько появилось липовых журналюг с купленными корочками дабы получить доступ на избирательные участки. И все они из продажных либералов.

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      2

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