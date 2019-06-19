Сводки от ополчения Новороссии 19 июня 2019
- 12:59 В ЛНР почтили память погибших в боях под Металлистом.
- 12:36 ВСУ развязали террор против жителей Донецка: сводка о военной ситуации на Донбассе.
- 11:35 ВАЖНО: Враг нанёс массированный удар по Донецку (+ФОТО, ВИДЕО).
- 11:30 ВСУ в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка (19.06.2019).
- 05:30 «Война в 16» стала бестселлером, а значит — тема Донбасса жива (ФОТО, ВИДЕО).
В ЛНР почтили память погибших в боях под Металлистом
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ВСУ развязали террор против жителей Донецка: сводка о военной ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки противник 14 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 9 населённых пунктов Республики.
На донецком направлении боевики 93-й, 57-й, 24-й и 35-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука, Гудзя и Паласа вели огонь из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н. п.: Спартак, Докучаевск, Александровка, Григоровка, Ясное, Стыла, Трудовские и району Донецкого аэропорта.
На мариупольском направлении боевики 36-й бригады под командованием военного преступника Гнатова вели огонь из 122-мм артиллерии по н. п. Красноармейское.
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Всего по территории нашей Республики противник выпустил сто двадцать пять 122-мм снарядов и сто тридцать одну мину, из них сто девятнадцать калибром 120 мм.
Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.
Отмечаем, что факт применения украинскими карателями запрещённого Минскими соглашениями тяжёлого вооружения подтверждён наблюдателями ОБСЕ в отчёте миссии за 18 июня.
Особо циничный случай произошел сегодня утром в 4.50. Военный преступник Гудзь со своими бандитами из 24 бригады целенаправленно и демонстративно продолжил террор жителей Донецка.
Его артиллерия выпустила сто десять снарядов и пятьдесят две мины калибра 120 мм по Петровскому району города, повредив одиннадцать домостроений, из них восемь жилых домов по ул. Козлова, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 21а и 23, две квартиры на пл. Петровского, 13, «Городскую детскую клиническую больницу № 4» по адресу Карамзина, 8, а также газопровод и линию электропередач. Жертвы среди населения уточняются.
Данным обстрелом продавший свою офицерскую честь преступник Гудзь вознамерился сорвать процесс договорённостей о мире, который должен состояться сегодня в Минске. В этой связи обращаемся к международным организациям с просьбой повлиять на руководство Украины, которое обязано приструнить своих ошалевших от безнаказанности боевиков и доказать стремление к миру реальным выполнением Минских соглашений.
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ВАЖНО: Враг нанёс массированный удар по Донецку (+ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня украинские оккупанты подвергли Донецк массированному обстрелу, под огнём оказались жилые дома, детская больница и бассейн.
Подобности «Русской Весне» рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе.
Ранним утром 19 июня ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, применяя запрещенную Минскими соглашениями тяжёлую артиллерию и минометы.
По юго-западному району столицы ДНР было выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 53 мины калибром 120 мм.
В результате обстрела получил повреждение вентилятор главного проветривания работающей шахты им. Челюскинцев.
Силами шахтеров удалось запустить скиповый ствол, горнякам удалось подняться на поверхность.
Повреждены домостроения по адресам:
Ул. Козлова, д.20 (поврежден газопровод, ворота пяти газовых опор, кровля дома, 3 оконных блока, забор);
Ул. Козлова, д.21 (повреждена газовая труба на вводе в дом, 3 оконных блока, металлические ворота, забор, посечены стены, уничтожена хозпостройка);
Ул. Козлова, д.21а (повреждено транспортное средство, 2 оконных блока, забор, перебита ЛЭП);
Ул. Козлова, д.18 (повреждено остекление 2 окон, кровля);
Ул. Козлова, д.15 (повреждено остекление 2 окон);
Ул. Козлова, д.16 (повреждено остекление);
Ул. Козлова, д.12 (повреждена стойка газопровода);
Ул. Козлова, д. 23 (повреждено остекление, ограждение);
Пл. Петровского, 13 кв.49 (повреждено остекление);
Пл. Петровского, 13 кв.56 (повреждено остекление).
Также получили повреждение два объекта инфраструктуры:
Детская городская клиническая больница № 4 (ул. Карамзина, 8) — поврежден фасад здания, остекление прачечной.
Кроме того, повреждено медицинское оборудование стоимостью более 1 млн рублей.
Плавательный бассейн «Петровский» (ул. Архитекторов, 2в) — поврежден фасад.
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место обстрела, более подробная информация уточняется.
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ВСУ в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка (19.06.2019)
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«Война в 16» стала бестселлером, а значит — тема Донбасса жива (ФОТО, ВИДЕО)
15 июня 2019 г. автор книги «Война в 16. Из кадетов в „диверсанты“» Андрей Савельев посетил самый большой в России военно-патриотический лагерь на 1500 воспитанников — лагерь «Бородино-2019» проводил благотворительный фонд «Ратники Отечества». Савельев выступил перед кадетами с презентацией своей книги.
«Сначала мы с ребятами поговорили о событиях, описанных в книге: о майдане на Украине, о Референдуме в Крыму и боях в Славянске.
А после затронули наиболее значимые и актуальные темы: опасность храмоборчества, угрозу революции в России и фальсификацию нашей истории.
Воспитании различных российских кадетских корпусов возрастом от 11 до 18 лет с историей хорошо были знакомы, поэтому знали, что практически любая революция всегда имела катастрофические последствия для народа и страны. Будь то французская революция 1789, революция в России 1917 или майдан 2014.
Презентация длилась более часа и даже после окончания кадеты продолжали задавать вопросы.
На следующий день был большой православный праздник Пресвятой Троицы. Праздничная Литургия проходила в построенном командирами и детьми походном храме под открытым небом. Причастилось рекордное количество за все смены до этого — 154 ребёнка», — поделился с «Русской Весной» Андрей Савельев.
Презентации книги «Война в 16» уже проводились во многих кадетских корпусах и даже в одной из военных частей ВС России.
Первый 1000-й тираж уже распродан и роздан различным военно-патриотическим учебным заведениям. Готовится следующее дополненное и исправленное переиздание.
Популярность книги Савельева доказывает, что тема Донбасса никуда не уходит и продолжает жить в российском обществе. «Война в 16» достаточно быстро распродалась в сетевых книжных магазинах, а в таких как «Библио-глобус» и «OZON» стала даже бестселлером.
«Русская Весна» неоднократно публиковала фрагменты из данной книги.
«Сталинград» под Славянском: воспоминания юного ополченца о страшных боях (ВИДЕО)
К пятилетию обороны Славянска — сенсационные откровения шестнадцатилетнего ополченца (ВИДЕО)
Огненный ад под Славянском: как ВСУ устроили ночной кошмар в Семёновке (ФОТО, ВИДЕО)
Автор продолжает широко освещать тему боёв в Славянске и вообще войны на Донбассе. У Андрея Савельева в планах проводить презентации своей книги в кадетских корпусах по всей России.
Поэтому, кто желает, может оказать содействие ему в этом:
1. Приобретайте книги для воспитанников кадетских классов, например, в вашем городе.
2. После прочтения советуйте друзьям и рекламируйте её по возможности.
3. Пожертвуйте любую сумму на развитие книги. Средства пойдут на допечатку новых тиражей и организацию презентаций книги в разных городах: Карта Сбербанка: 5469 3800 7358 3436; Яндекс. Деньги: https://yasobe.ru/na/war16
Аннотация книги
Эта книга — воспоминания Андрея Савельева, 16-летнего русского патриота из Киева, активного участника самых напряжённых и драматических событий Русской весны. В 2012 году Андрей был награждён именными часами от президента России за защиту русского флага от украинских националистов, а уже в 2014 он вступил в Крымское ополчение. Оттуда Андрей отправился в Славянск в числе первых 52 бойцов и вместе с Моторолой воевал в самом пекле — под Семёновкой.
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