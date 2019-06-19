Сводки от ополчения Новороссии 19 июня 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 14 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 9 населённых пунктов Республики.

На донецком направлении боевики 93-й, 57-й, 24-й и 35-й бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука, Гудзя и Паласа вели огонь из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н. п.: Спартак, Докучаевск, Александровка, Григоровка, Ясное, Стыла, Трудовские и району Донецкого аэропорта.

На мариупольском направлении боевики 36-й бригады под командованием военного преступника Гнатова вели огонь из 122-мм артиллерии по н. п. Красноармейское.

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Всего по территории нашей Республики противник выпустил сто двадцать пять 122-мм снарядов и сто тридцать одну мину, из них сто девятнадцать калибром 120 мм.

Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.

Отмечаем, что факт применения украинскими карателями запрещённого Минскими соглашениями тяжёлого вооружения подтверждён наблюдателями ОБСЕ в отчёте миссии за 18 июня.

Особо циничный случай произошел сегодня утром в 4.50. Военный преступник Гудзь со своими бандитами из 24 бригады целенаправленно и демонстративно продолжил террор жителей Донецка.

Его артиллерия выпустила сто десять снарядов и пятьдесят две мины калибра 120 мм по Петровскому району города, повредив одиннадцать домостроений, из них восемь жилых домов по ул. Козлова, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 21а и 23, две квартиры на пл. Петровского, 13, «Городскую детскую клиническую больницу № 4» по адресу Карамзина, 8, а также газопровод и линию электропередач. Жертвы среди населения уточняются.

Данным обстрелом продавший свою офицерскую честь преступник Гудзь вознамерился сорвать процесс договорённостей о мире, который должен состояться сегодня в Минске. В этой связи обращаемся к международным организациям с просьбой повлиять на руководство Украины, которое обязано приструнить своих ошалевших от безнаказанности боевиков и доказать стремление к миру реальным выполнением Минских соглашений.

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