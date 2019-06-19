Разбираемся с прививками. Часть 2. Антипрививочники

В некоторых частных школах Лос Анжелеса меньше 20% детей привиты . Как может быть, что эти богатые и образованные люди не прививают своих детей? Неужели они не знают, что прививки совершенно безопасны, и что они спасают от страшных болезней? Или может быть они знают о прививках что-то, что не знают другие?

1 . Учёным обычно выделяют очень мало грантов на исследования безопасности прививок, адъювантов и прочих прививочных компонентов. Однако денег на исследования того, почему люди не прививаются, и как заставить их колоть своих детей, более чем достаточно. Поэтому существует много исследований, характеризующих родителей-антипрививочников. 2. Считается, что антипрививочники это обычно необразованные, религиозные и антинаучно настроенные люди. Однако научные данные свидетельствуют об обратном. Большинство антипрививочников хорошо образованны и богаты.

Меньшинство может быть право, большинство всегда ошибается. Генрик Ибсен



Вот несколько исследований:

3. Children Who Have Received No Vaccines: Who Are They and Where Do They Live? (Smith, 2004, Pediatrics)

Невакцинированные дети большей частью белые. Их матери старше 30 лет, замужем, обладают академической степенью, и их семьи зарабатывают более $75,000 в год. (США)

4. Effects of Maternal and Provider Characteristics on Up-to-Date Immunization Status of Children Aged 19 to 35 Months. (Kim, 2007, Am J Public Health)

Чем ниже уровень образования матери, и чем она беднее, тем выше шанс, что она полностью прививает детей.

Детей больше прививают афроамериканцы и латины, и чем они беднее, тем больше они прививают. (США)

5. Negative attitude of highly educated parents and health care workers towards future vaccinations in the Dutch childhood vaccination program. (Hak, 2005, Vaccine)

Родители с высшим образованием в 3 раза чаще отказывались от прививок.

Медицинские работники в 4 раза чаще отказывались от прививок.

Атеисты в 2.6 раза чаще отказывались от прививок. (Нидерланды)

6. Deciding to opt out of childhood vaccination mandates. (Gullion, 2008, Public Health Nurs.)

Родители, которые не прививают своих детей, ценят научное знание, знают где искать, и как анализировать информацию о прививках, и в то же время не очень доверяют медицине. (США)

7. More Israeli Parents Refusing to Vaccinate Their Babies According to State Regulations

Матери с академическим образованием в два раза чаще отказываются от прививок.

Евреи в 4 раза чаще мусульман отказываются от прививок.

Чем выше возраст матерей, тем чаще они отказываются от прививок. (Израиль)

8. Differences in risk factors for partial and no immunisation in the first year of life: prospective cohort study. (Samad, 2006, BMJ)

Непрививающие матери старше и более образованны, чем прививающие матери. (Великобритания)

9. A Population-Based Evaluation of a Publicly Funded, School-Based HPV Vaccine Program in pitish Columbia, Canada: Parental Factors Associated with HPV Vaccine Receipt. (Ogilvie, 2010, PLoS Med.)

Более образованные родители чаще отказывались от ВПЧ прививки для своих дочерей. (Канада)

10. Predictors of HPV vaccine acceptability: a theory-informed, systematic review. (pewer, 2007, Prev Med.)

Систематический обзор 28-и исследований. Чем выше уровень образования родителей, тем чаще они отказывались от ВПЧ прививки.

11. Factors associated with uptake of measles, mumps, and rubella vaccine (MMR) and use of single antigen vaccines in a contemporary UK cohort: prospective cohort study. (Pearce, 2008, BMJ)

Чем выше уровень образования, возраст и доход, тем чаще родители отказывались от пресловутой MMR, и выбирали некомбинированную прививку от кори. (Великобритания)

12. Acceptance of human papillomavirus vaccination among Californian parents of daughters: a representative statewide analysis. (Constantine, 2007, J Adolesc Health)

Родители с высшим образованием и консерваторы реже разрешали своим дочерям сделать прививку от ВПЧ. Родители, которые не закончили школу, католики и либералы чаще разрешали дочерям сделать эту прививку. (Калифорния, США)

13. Maternal characteristics and hospital policies as risk factors for nonreceipt of hepatitis B vaccine in the newborn nursery. (O'Leary, 2012, Pediatr Infect Dis J)

Более образованные матери, и матери с более высоким доходом, чаще отказываются прививать своего новорожденного ребёнка от гепатита В. (Колорадо, США)

14. После того, как в Австралии приняли закон обязывающих родителей прививать детей для получения детских пособий (No jab, no pay), родители, живущие в богатых районах Мельбурна стали прививать ещё меньше. Более образованные родители, многие с научным образованием, сомневаются в безопасности, и в необходимости прививок.

Лишь 20% тех родителей, которые не прививали до принятия этого закона, стали прививать из-за него.

10% австралийских родителей считают, что прививки связаны с аутизмом.

15. Подобных исследований есть ещё много, и все они приходят к одним и тем же выводам. Родители, которые не прививают своих детей всегда старше, более образованы и более состоятельны. Перестаньте, пожалуйста, относиться к ним, как к идиотам.

А вот еще несколько необычайно важных исследований, на которые нашлись деньги налогоплательщиков:

16. Clinician-parent discussions about inﬂuenza vaccination of children and their association with vaccine acceptance. (Hofstetter, 2017, Vaccine)

Если врач заявляет "сегодня мы сделаем прививку от гриппа", то 72% родителей соглашаются. А если врач спрашивает "мы сегодня будем делать прививку от гриппа?", то лишь 17% соглашаются.

Если врач рекомендует сделать прививку от гриппа вместе с какой-либо другой прививкой, то 83% родителей соглашаются. А если врач отдельно предлагает прививку от гриппа, то лишь 33% соглашаются её сделать. Врачам на заметку.

17. Greater freedom of speech on Web 2.0 correlates with dominance of views linking vaccines to autism. (Venkatraman, 2015, Vaccine)

Авторы этого исследования проанализировали Ютуб, Гугл, Википедию и Пабмед, и пришли к выводу, что чем больше свобода слова на ресурсе, тем больше на нем связывают прививки с аутизмом. Больше всего свободы слова на ютубе, в гугле ее меньше, а в википедии и пабмеде ее очень мало. Это приводит к тому, что на ютубе 75% роликов связывают прививки с аутизмом, в гугле 41% ссылок, в википедии 14% статей, а в пабмеде 17% статей связывают прививки с аутизмом (больше чем в википедии!).

Но самое ужасное в том, замечают авторы исследования, что антипрививочные активисты используют научные доводы(!), врачей(!), известных людей и личные истории, чтобы вызвать доверие! Проблема в том, пишут они, что ютуб, в отличие от гугла, не дает в поиске роликов приоритета научным авторитетам.

Врачи участвовали в 36% антипрививочных роликах, и всего в 28% пропрививочных.

Авторы исследования предлагают модерировать интернет, а также призывают медицинские учреждения проявлять там больше активности.

18. Content and Design Attributes of Antivaccination Web Sites (Wolfe, 2002, JAMA)

В этом исследовании авторы проанализировали 22 антипрививочных сайта, и заключили, что антипрививочные сайты выступают против прививок.

19. Подобных исследований очень много, вот еще несколько, для тех, кто хочет дальше углубиться в эту весёлую тему:

A postmodern Pandora's box: anti-vaccination misinformation on the Internet. (Kata, 2010, Vaccine)

Associations Between Exposure to and Expression of Negative Opinions About Human Papillomavirus Vaccines on Social Media: An Observational Study. (Dunn, 2015, J Med Internet Res)

Using social connection information to improve opinion mining: Identifying negative sentiment about HPV vaccines on Twitter. (Zhou, 2015, Stud Health Technol Inform)

Vaccine-criticism on the internet: new insights based on French-speaking websites. (Ward, 2015, Vaccine)

20. A comparison of language use in pro- and anti-vaccination comments in response to a high proﬁle Facebook post. (Faasse, 2016, Vaccine)

Авторы исследования проанализировали комментарии к посту Марка Цукерберга на фейсбуке. Они заключили, что комментарии антипрививочников более аналитические, и были больше по делу. Комментарии пропрививочников отличались повышенной тревожностью.

21. На все эти исследования гранты нашлись. А вот на адекватные исследования безопасности прививок, такие чтобы длились больше, чем несколько дней, и использовали бы настоящее плацебо – на такое денег нет.

Но вы там держитесь, всего вам доброго, и хорошего настроения!

UPD 18/9

Профессор педиатрии Dr. Carol J. Baker предлагает простое решение проблемы антипрививочников. Поскольку антипрививочники в основном белые и образованные, она предлагает избавиться от всех белых людей в США.



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