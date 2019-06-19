Либералы ликуют: из зала суда выпущен «калининградский Голунов»

В Петербурге суд выпустил из-под стражи журналиста и бывшего депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве денег у начальника регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва. Либеральная пресса уже нарекла Рудникова «калининградским Голуновым», а в ближайшую субботу в Калининграде анонсирован митинг: «Порадоваться за Игоря и вспомнить о других политзаключённых».

Фабула дела такова. В ФСБ обратился генерал Следственного комитета Виктор Леденёв с заявлением о вымогательстве на тот момент депутатом Игорем Рудниковым 50 тыс. долларов в обмен на прекращение писать компрометирующую Леденёва информацию (Рудников по совместительству — издатель и редактор газеты «Новые колёса»). Посредником на переговорах, как полагало следствие, выступал бывший замполпреда президента Александр Дацышин.

Сегодня, 17 июня, Московский районный суд г. Санкт-Петербурга (дело перенесли из Калининградской области, чтобы исключить ангажированность) внезапно как для стороны защиты, так и обвинения переквалифицировал действия подсудимых Рудникова и Дацышина. Вместо инкриминируемого журналисту п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») суд признал Рудникова виновным по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 330 УК РФ («Покушение на самоуправство»). Действия Дацышина были переквалифицированы с ч. 5 ст. 33-п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ («Пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере») на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 330 УК РФ («Пособничество в покушении на самоуправство»). Подсудимым было назначено наказание в виде обязательных работ на 550 и 350 часов соответственно, однако суд тут же освободил их от наказания по отбытию срока (Рудников провёл в СИЗО, а Дацышин под домашним арестом по полтора года). Фигуранты были выпущены из-под стражи прямо в зале суда.

Как передаёт корреспондент EADaily в Калининграде, региональная либеральная интернет-тусовка встретила новость об освобождении Рудникова восторженно. В «Фейсбуке» журналиста именуют «калининградским Голуновым», отмечая, что основанием для столь неожиданного вердикта послужила «сплочённая позиция гражданского общества вокруг Ивана Голунова». Вот лишь некоторые умозаключения пользователей:

«Почти полтора года их преследовали с грубейшим нарушением законов России, подвергая жёсткому прессингу. Те, кто это делал, должны быть наказаны — по законам России».

«Сейчас немедленно надо отдавать приказ о задержании и помещении в СИЗО всех участников незаконного ареста Рудникова, всех, кто фальсифицировал уголовное дело против него и Дацышина».

«Собираемся в любом случае, друзья мои, 22-го в субботу в 13.00 у Дома искусств! Ждём вас. Очень хочется порадоваться за Игоря и вспомнить о других политзаключенных, неправедно посаженных под надуманными предлогами».

По мнению калининградского общественника Максима Макарова, «сторона обвинения будет оспаривать нелепый приговор Рудникову и Дацышину».

«И есть все основания предполагать, что переквалификацию на „Самоуправство« апелляция признает незаконной… Этот судебный финт сделан только из-за того, что не остыла ситуация с журналистом Голуновым, а также в связи с приближением 20 июня — дня общения президента с народом (чтобы не было вопросов о Рудникове). Если Рудников и Дацышин умные и не хотят сесть на 8 и 10 лет соответственно, то они поймут, что им дали шанс сбежать за границу… Через некоторое время государство скажет: „Кто не спрятался, я не виновато…«», — прокомментировал EADaily Макаров.

Вместе с тем, стоит отметить, что суд признал виновным Игоря Рудникова по так называемому «делу резидента США». Дело в том, что в 2017 году во время оперативно-следственных мероприятий у депутата нашли грин-карту США. Судя по справке из американского посольства в России, Рудников работал депутатом облдумы, будучи без пяти минут гражданином Штатов. В итоге коллеги Рудникова лишили статуса депутата, а прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»).

Так что, если и считать Рудникова «политзаключённым», то только с позиции американского посольства в Москве.



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Источник: https://nstarikov.ru/club/104944