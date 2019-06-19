Китай готовится уничтожить систему Android и задавить поисковик Google

Все знают, что США ввели повышенные пошлины на китайскую продукцию, и Пекин ответил Америке тем же. Это не торговая война, а схватка за право быть номером один в мире!

Исходя из этого понимания конфликта, США запретили своими фирмам работать с китайским производителем смартфонов и оборудования для 5G —корпорацией Huawei.

Понятное дело, что Huawei вынуждена делать свою операционную систему (ее название — HongMeng), которая, естественно, не сможет конкурировать с американской Android от Google, так как Android является самой популярной мобильной операционной системой в мире.

Однако картина будущего, развивающаяся в рамках противостояния США и Китая картина оказывается отнюдь не столь радужной для Android: мобильную операционную систему HongMeng разрабатывает не Huawei, но группа компаний, включающая в себя Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.

Чем это грозит Android? Если сказать просто, то крахом и забвением.

Oppo, Xiaomi и Huawei вместе контролируют примерно 40% рынка смартфонов по численности проданных аппаратов; на Apple приходится порядка 16% рынка, а на Samsung — более 17%. Остальные 37% рынка заняты другими производителями, большинство из которых используют Android.

Если Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и некоторые мелкие китайские производители смартфонов перейдут на HongMeng, то эта новая операционная система займет около 50% мирового рынка.

Samsung не сможет остаться в стороне, а учитывая традиционно хорошие связи между Samsung и китайскими компаниями, вполне вероятно, что и Samsung перейдет на HongMeng — так эта операционная система может легко занять порядка 70% рынка!

Американская Apple не использует Android, но другие производители его используют потому, что это самая популярная мобильная операционная система в мире, а когда Android перестанет быть такой, тогда все кинутся массово устанавливать HongMeng.

И всё — кому нужен Android, если 80% рынка занимает HongMeng?

Это будет мощный экономический удар по корпорации Alphabet (она владеет Google), но еще более сильным этот удар придется по поисковику Google, ибо у китайцев есть свой поисковик Baidu — так Google очень быстро может перестать быть самой популярной поисковой системой в мире!

Сейчас картина электронного мира такова: главный поисковик — это Google, а главная мобильная операционная система — это Android. В ближайшее время в мире все может поменяться: главный поисковик будет Baidu, а главной мобильной операционной системой станет HongMeng.

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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»