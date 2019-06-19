Игры королей: Человек-потребитель

Мерцающий свет экрана разбавлял полумрак актового зала. Яркая точка света била из проектора и распылялась на широкую площадь стены. Рядом с расплывчатым изображением стоял мужчина в белом халате и нервно теребил в ладонях авторучку. Напротив него в мягких роскошных креслах расположились несколько человек – главы транснациональных корпораций. Молодой учёный махнул рукой своему ассистенту – на белом экране загорелась надпись «Воспитание человека-потребителя», и выступающий робко произнёс:

– Товари… – один из сидящих в зале бросил на него испепеляющий взгляд, и тот запнулся, затем продолжил, – Господа! Хочу вам представить методику воспитания человека-потребителя как нового биологического вида. Биологический вид Человек разумный совсем не подходит для наших целей: в условиях современного постоянного наращивания объёмов производства товаров такой индивид является своего рода экономическим трупом, которого сложно заставить бесконтрольно потреблять товары и услуги.

– Мы внимательно слушаем! – отозвался холодный голос из зала, и повисла тишина.

– Господа! Мы пришли к выводу, что осознанного, взрослого человека со сформированным мировоззрением перевоспитывать уже поздно. Это, конечно, возможно, но в разы сложнее. Поэтому будем считать, что поколение советских людей для наших целей является бесполезным. У них иная парадигма ценностей. Мировоззрение большинства из них коррекции не поддаётся.

– Уважаемый! Вы нас собрали ради того, чтобы огорчить? Мы вам не за это такие деньги платим! Вы хотите всем штатом вернуться обратно в свой богом забытый НИИ и влачить там жалкое существование!? – раздался гневный голос из зала.

– Минуту терпения, господа! – с явным волнением произнёс учёный. – Сейчас я всё объясню. Итак, со взрослым поколением работать сложнее, а в ряде случаев – бесполезно. Поэтому мы пришли к выводу, что наша целевая аудитория – дети и подростки. В детях заложена такая особенность, как бездумное копирование моделей поведения взрослых особей, – она свойственно всем биологическим видам, существующим на планете. Это необходимо для выживания, чтобы детёныш быстро перенимал повадки, которые пригодятся ему в жизни. И эту биологическую особенность мы поставим нам на службу, – закончил учёный и с самодовольным видом окинул аудиторию.

– Ну-ну… Продолжайте, – раздалось из зала.

– Мы пришли к выводу, что с детёнышами самки человека происходит то же самое: они буквально впитывают всё, что предлагает им окружающая среда. Мы собрали статистику: в школьных сочинениях конца 90-ых – начала 2000-ых годов практически все девочки писали, что мечтали бы стать поп-звездой или фотомоделью, а некоторые ученицы и профессию проститутки рассматривали как приемлемую. В свою очередь, мальчиков привлекал образ крутых бандитов. И это всё – последствия фильмов по типу «Бригады», «Красотки», клипов Мадонны и других завсегдатаев эфира MTV, да и в целом общей деструктивной парадигмы ценностей, хлынувшей в общество.

– Да-да, я помню, сколько мы за эту «Бригаду» заплатили. Хороший фильм получился, –послышалось из аудитории.

– Хороший?! Вы что его ещё и смотрели? – прозвучало в ответ.

– Да упаси бог! Я просто видел, что с молодёжью стало твориться после того, как он на экраны вышел, – рассмеялся первый голос.

– Господа, давайте не будем отвлекаться. Время идёт вперёд, и нам нужно от него не отставать. Если раньше вы делали ставку на подростков, и это приносило определённые плоды, то современные технологии позволяют вклиниться в систему воспитания детей уже практически с рождения или на самых ранних стадиях, когда психика малыша наиболее восприимчива.

– С рождения пока не получается, – донеслась недовольная реплика из зала, – процесс продвижения ювенальной юстиции идёт с большим скрипом. Люди не хотят защищать «права ребёнка», что очень огорчает.

– С «правами детей» вы, конечно, хорошо придумали, но в любом случае ювенальные технологии – это движение напролом. Это прямая агрессия, которая вызывает ответную реакцию. И судя по активному противодействию, общество ещё не готово уступить на этом направлении. Но ведь есть другие методы. Более тонкие. Не надо врываться в семьи и отбирать детей – надо помогать семьям. Надо быть добрее к людям… Вот, к примеру, о чём мечтают современные родители?

– О тишине и отдыхе. После 12 часов, потраченных на работу и дорогу, они мечтают расслабиться и побыть в тишине.

– Именно. И это как раз то, что мы можем им дать, сделав ставку на развлекательный контент для детей. Ведь не одним взрослым нравится погружаться в виртуальный мир. Дети – наше будущее, и мы можем заняться воспитанием этого будущего уже сегодня. И здесь я вижу два важных направления в нашей работе. Во-первых, создать огромный поток развлекательной медиа-кинопродукции для детей. А во-вторых, убедить родителей, что всевозможные гаджеты и телевизоры могут стать их ребёнку другом с самых младших лет.

– Расскажите подробнее про каждое из направлений, – в голосе из темноты явно зазвучали деловые нотки.

– По поводу информационного потока здесь ситуация простая. Сейчас у нас только один телевизионный канал для детей, а надо сделать несколько. Люди любят, когда есть выбор, и мы должны его им предоставить, в том числе в этом вопросе. Хотя, конечно, никакого выбора у них тут (как, впрочем, и всегда) не будет… – ехидно усмехнулся учёный. – Мы будем под разными обёртками подавать один и тот же деструктивный контент. При этом телевизор должен стать таким же неотъемлемым атрибутом детской комнаты, как шторы или игрушки. Пусть мультики транслируются круглые сутки! Но показывать их надо вперемешку: в один момент – контент для самых маленьких, а через 5 минут – уже 6+ или даже 12+ . Взрослые не будут постоянно бегать к ребёнку и переключать каналы, сидит себе тихонько в комнате, под ногами не болтается – вот и отлично! У мамы есть время заняться собой!

– А какие мультфильмы вы предлагаете производить?

– Надо сделать акцент на мультсериалы, такая продукция гораздо быстрее вызывает привыкание и зависимость. При этом мультиков надо много, и пусть их производство будет дешёвым и конвейерным, чтобы сходу убивать эстетическое восприятие мира, делая его шаблонным и однотипным.

– Мне нравится ваш финансовый подход, – вновь из темноты зазвучал деловой голос, – но не оттолкнёт ли это самих детей от просмотра?

– Если знать некоторые секреты привлечения и удержания внимания, то не оттолкнёт. А секреты эти можно позаимствовать из сферы рекламы. В первую очередь – это яркие кислотные цвета и клиповость. Пусть частота кадров и планов сменяется со скоростью, свойственной современным музыкальным клипам. Это позволит с детства формировать настоящих потребителей, которые привыкнут бездумно поглощать информацию. Речь о так называемом «клиповом мышлении», когда человек просто не способен видеть дальше своего носа и отслеживать причинно-следственные связи происходящих событий и поступающей в подсознание информации. Если кадр меняется раз в 2-3 секунды, то ребёнок физически не способен осмыслить происходящее на экране. И дети так и привыкнут смотреть в телевизор и НЕ ДУМАТЬ. Пройдут годы и…, что может быть лучше, чем взрослый человек с полностью отсутствующим критическим мышлением! Это и есть идеальный человек-потребитель, в которого можно загружать любую информацию, и который даже не будет осознавать, как им управляют!

– Гладко было на бумаге – да забыли про овраги, – остудил восторженные интонации учёного кто-то из зала. – А вы не боитесь, что родители решат ограждать детей от такой продукции?

– За родителей не беспокойтесь. Они просто хотят, чтобы у них было время на свои личные дела, и поэтому зацепятся за любые обоснования, которые мы им предложим. У меня кстати уже есть несколько идей. Во-первых, в мультиках желательно использовать какие-нибудь народные образы: например, возьмите «Трёх богатырей» или героев из сказки про «Машу и Медведя». Чтобы родители думали, что они через такие мультики приучают своих детей к чему-то родному, близкому и хорошему. И обязательно добавьте юмор. Его должно быть очень много, можете даже напичкать детскую продукцию взрослыми шутками, чтобы при совместном просмотре и папа с мамой могли от души посмеяться. Юмор – это идеальное оружие. Ведь то, что смешно – в восприятии зрителя не может быть опасным.

Мы покажем молодому поколению, как смешно не слушаться родителей, смеяться над ними, вести себя эгоистично по отношению к окружающим, быть капризным, глупым и агрессивным, стремиться к постоянным развлечениям и хулиганству. Добавим шутки про алкоголь, табак и распущенное поведение. Покажем, что быть в нетрезвом состоянии – это очень весело, а относиться безответственно к отношениям с противоположным полом – это всегда очень смешно и забавно.

– Нам надо не смешить подопечных, а воспитывать их в нужном ключе.

– Ну так ведь я и говорю о воспитании, просто предлагаю более эффективную форму подачи! Например, сделайте главную героиню какого-нибудь мультсериала бесчувственной, чтобы ей были неведомы ни любовь, ни сострадание, ни боль. Пусть она только веселится и развлекается, издеваясь над старшими, – как вам такая идея? А героев другого мультсериала сделайте припадочными, чтобы они постоянно шарахались на спину и смеялись? А третьи пусть с утра до вечера думают о вечеринках или обсуждают отношения с противоположным полом. Да, что я вас учу – здесь вы лучше меня всё знаете! – от неуверенности молодого учёного не осталось и следа. Он почувствовал, что наконец нашёл общий язык с загадочной аудиторией и начал контролировать ситуацию.

– Да… недурно-недурно, – прозвучала похвала из зала.

– Послушай, как тебя там… – послышался второй голос.

– Анатолий Петро…

– Да неважно, в общем, – прервали выступающего из зала, – а как же эксперты, которые обязательно начнут говорить о вреде для здоровья долгого сидения перед экранами?

– А вот за это не беспокойтесь, – из дальнего угла помещения зазвучал тихий, но властный голос, – эту проблему оставьте мне. Эксперты могут говорить, что угодно, но у каждого крупного СМИ есть свой набор специалистов и лидеров мнений, которые озвучивают только «правильные тезисы». А список нужных аргументов мы в ближайшее время подготовим.

– Позвольте вам помочь в этом деле, господин Иван И…

– Не надо имён, – резкая реплика перебила учёного.

– Я хотел сказать, что надо убедить родителей не только в безвредности, но и полезности этого дела, – голос докладчика снова стал льстивым и учтивым. – В нашем институте уже ведутся исследования о пользе обучающих и развивающих мультфильмов. Как только эта информация будет запущена в прессу, то её встретят на ура. Ведь раньше для развития ребёнка надо было с ним заниматься: лепить там что-нибудь, рисовать или шахматам учить. А теперь – посадил перед экраном, и дело сделано! А другие наши исследования говорят о том, что если карапуз уже в 1,5 – 2 годика прекрасно обращается с телефоном или планшетом, то это свидетельствует о его высоком развитии! Правда, и обезьяны осваивают это дело за пару дней, но такую информацию мы, конечно, не будем вставлять в отчёт. Пусть родители лучше радуются, как ловко их малыш пользуется гаджетами!

– А что, эти ваши обучающие мультики вправду учат чему-то полезному?

– Конечно, они учат длительное время сидеть перед экраном.

– Вы не зря едите свой хлеб… как вас там? Впрочем – неважно. Хорошая работа! – сидящие в полумраке воодушевлённо зааплодировали.

Слава Ветер

Дополнительные видеоматериалы по теме рассказа:

В обзоре оценивается скорость мелькания событий и кадров в мультсериале «Маша и Медведь» и рассказывается о том, как это влияет на психику ребёнка.

Британский мультсериал «Свинка Пеппа» был переведён на 40 языков и его транслируют более, чем в 180 странах, в том числе и в России на государственном канале Карусель. На данный момент уже вышло около 280 пятиминутных серий, каждая из которых рассказывает о жизни семьи свиней. Главные герои: Свинка Пеппа, её младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Знакомство с мультиком начнём с самой первой серии, которая называется «Лужи».

Начнем с очевидных моментов – это внешность главных героинь и всех персонажей мультфильма. Девушки изображены с аномально длинными ногами, глазами на пол-лица, выпирающими губами, распущенными волосами и в более чем откровенных нарядах. Сюда еще можно добавить высокие каблуки и огромные платформы, непропорционально широкие бедра, и чрезмерно узкую талию, толщиной с предплечье. Вывод напрашивается только один – все главные персонажи мультфильма своим внешним видом пропагандируют анорексию и пошлость.

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Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/igryi-koroley-chelovek-potrebitel/