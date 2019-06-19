Галопом по Европам #45 (Хозяева земли русской, Провал нацпроектов, Бернар Арно)
В этом выпуске:
- Рост промпроизводства в России за месяц замедлился в пять раз;
- Госдума критикует правительство за провал нацпроектов;
- Рубли можно оставить за границей;
- Центробанк предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным;
- Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку;
- Верховный суд отдал застройщику национальный парк Лосиный остров в Москве;
- Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей;
- Трамп объявил о начале предвыборной кампании и сменил исполняющего обязанности министра обороны;
- В мире появился третий человек с капиталом в 100 миллиардов долларов;
- Роскомнадзор рассказал, как будет отключать рунет в случае необходимости;
- Российский авторынок падает втрое быстрее, чем показывает официальная статистика;
- Власти Ирландии к 2030 году хотят запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания;
- В Госдуму внесен законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам