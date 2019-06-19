Галопом по Европам #45 (Хозяева земли русской, Провал нацпроектов, Бернар Арно)

В этом выпуске:

- Рост промпроизводства в России за месяц замедлился в пять раз;

- Госдума критикует правительство за провал нацпроектов;

- Рубли можно оставить за границей;

- Центробанк предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным;

- Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку;

- Верховный суд отдал застройщику национальный парк Лосиный остров в Москве;

- Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей;

- Трамп объявил о начале предвыборной кампании и сменил исполняющего обязанности министра обороны;

- В мире появился третий человек с капиталом в 100 миллиардов долларов;

- Роскомнадзор рассказал, как будет отключать рунет в случае необходимости;

- Российский авторынок падает втрое быстрее, чем показывает официальная статистика;

- Власти Ирландии к 2030 году хотят запретить продажу машин с двигателями внутреннего сгорания;

- В Госдуму внесен законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО.





_______________________________________________





Поддержать рублем производство и распространение выпусков “Галопом по Европам”:

Кошелек Яндекс:

https://money.yandex.ru/to/4100120420…

Карта СберБанка

4276380154608413

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q2nxrMv3M-U