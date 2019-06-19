ЕГЭ: Нужен диалог, а не автоматическая проверка
Как изменится главное школьное испытание – ЕГЭ? Этот вопрос не даёт покоя родителям будущих выпускников который год. Но пока в конце каждого учебного года школу сотрясают скандалы. Ученики, родители и учителя недовольны.
Будут ли какие-то подвижки в этом вопросе, попытались ответить первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и исполнительный директор ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
13 июня закончились очередные Единые государственные экзамены (ЕГЭ). Теперь до 1 июля у школьников есть время для досдачи несданных предметов и апелляции.
Как известно, экзамены начались 27 мая, и за это время около 500 человек были с них удалены. Девочка из Чувашии, страдающая пороком сердца, во время экзамена скончалась.
Ещё один школьник из Екатеринбурга покончил с собой накануне испытания по математике. Случались и менее страшные, но всё равно вопиющие эпизоды. Так, в Астраханской области трое школьников по математике получили 0 баллов из-за ручек с чернилами «неправильного» цвета.
А случаи, когда ученикам снижались баллы по естественным или техническим дисциплинам «за почерк», стали просто рутиной. И ведь каждый такой эпизод – это чьё-то разочарование, чьи-то слёзы, иногда и сердечный приступ.
Как подчёркивает профсоюз «Учитель», ЕГЭ как будто нарочно устроен таким образом, чтоб вызывать стресс у всех – и у учеников, и у учителей, и у родителей. При этом – по свидетельству педагогов, – если дети не согласны с результатами экзаменов, апелляция часто превращается для них в сущую пытку, так как экзаменационная комиссия делает всё, чтоб «не уронить лица» и подтвердить свою оценку.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Невысокий уровень подготовки педагогов или «неадекватные стандарты»?
На пресс-конференции в агентстве «НСН» Лилия Гумерова заявила, что от 5 до 20% наших учителей не имеют достаточного уровня подготовки, чтобы выполнить ЕГЭ. При этом половина педагогов не обладает должным уровнем методической подготовки, а 80% не владеет приёмами для объективной оценки знаний учащихся. При этом она отметила:
Не нужно сейчас всех карать и казнить, нужно помочь, потому что они по зову сердца пришли в школу. Если мы скажем, что есть потенциал, траектория, вот такие возможности, вот мы выявили слабые стороны, сильные. Конечно, тогда результат будет.
Конечно, карать и наказывать в большинстве случаев никого не надо. Но есть очень серьёзный вопрос к господам чиновникам от образования. Не совсем понятно (или совсем непонятно), каким образом, оперируя подобными цифрами, можно ставить во главу угла всей нашей образовательной системы формализованный, возникший как чистая калька с западного образца, «измерительный» ЕГЭ?
А ведь по его результатам и человек поступает в вуз, и оценивается работа учителя, и даётся картина всей нашей образовательной системы.
Прежде всего, серьёзнейшие сомнения вызывают сами образовательные стандарты, на основе которых выстраиваются задания и требования к учителям. Министр просвещения России Ольга Васильева не раз говорила, что школа не должна лишаться вариативности, что учитель должен иметь свободу даже в «обязательной» части программы. Но в том случае, если весь образовательный процесс венчают ЕГЭ в их нынешнем виде, все подобные слова остаются благими пожеланиями.
В каком-то смысле ЕГЭ принципиально противоречат современному подходу к образованию, если мы, конечно, хотим видеть русских детей свободными думающими людьми, а не автоматами на службе корпораций в потребительском обществе.
Так, ректор Московского педагогического университета Игорь Ромаренко убеждён, что школа, ориентированная на ЕГЭ, слишком много внимания уделяет «сведениям» и слишком мало «гибкому мышлению». Между тем мы живём в новой интеллектуальной ситуации, когда «сведения» находятся в открытом доступе. И не так важны они сами по себе, как умение оперировать ими. Об этом, кстати, знали талантливые педагоги ещё в ХХ веке, разрешая на экзаменах (например, в МГУ) пользоваться любыми учебниками, конспектами и пр.
На ЕГЭ же, как известно, царит жесточайший контроль под прицелом видеокамер, можно пользоваться только ручкой и калькулятором.
Правда, на пресс-конференции в НСН Лилия Гумерова сообщила, что часть средств, предназначенных на видеонаблюдение, планируется направить на кондиционирование помещений, чтоб по крайней мере сохранять в классах нормальную температуру воздуха. Можно надеяться, что, хотя бы обмороков станет меньше…
Следы вопиющего непрофессионализма
Из года в год повторяются и претензии к самим заданиям ЕГЭ, на многих из которых лежит отпечаток предвзятости и вопиющего непрофессионализма.
Мало того, что по большинству предметов Контрольно-измерительные материалы (официальное название заданий и тестов на языке чиновников) составлены так, что без репетиторов и специального «натаскивания» получить высокие баллы, гарантирующие поступление в лучшие вузы страны, практически невозможно. В итоге чёрный рынок репетиторства в России по самым скромным подсчётам достигает 20 млрд рублей.
Гораздо хуже, что в ряде дисциплин (например, иностранные языки, история, обществознание) часть вопросов формулируются настолько расплывчато и «гуманитарно», что подразумевают несколько «относительно правильных» ответов. Между тем на ЕГЭ «верным» может быть только один-единственный.
Так, в прошлом году в Москве, на экзамене по истории, при проверке работ больше чем в половине случаев (!) экзаменаторы разошлись в трактовке вариантов ответа и их оценке. Может быть, в этом году подобные вопиющие ошибки были исправлены, но почему-то верится в это с трудом.
Тогда же, в 2018-м, на всю страну прогремел скандал, связанный с экзаменом по английскому языку в Свердловской области, где 80% выпускников получили за эссе 0 якобы потому, что неправильно поняли задание. Но самое ужасное, что задание неправильно понимали те, кто его сформулировал.
Тема звучала так: Digital literacy is the key to success in any occupation
(«Цифровая грамотность – ключ к успеху в любой профессии»).
Ребята поняли occupation не как профессию, а как занятие, и рассказали об успехе в жизни, а не в карьере. Ответ им не зачли.
При этом, согласно комментарию известного филолога, двуязычного переводчика-синхрониста и литератора, уроженца Нью-Йорка Джона Нарринса, в предложенном достаточно неловком контексте слово «occupation» значительно шире, чем профессия. То есть знания тонкостей языка не хватило отнюдь не ученикам, а составителям задания.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Зато было выполнено и перевыполнено указание авторов «контрольно-измерительных материалов» из Москвы, утверждавших накануне экзаменов на всероссийском вебинаре, что у выпускников слишком высокие баллы по иностранным языкам, и вузам трудно выбирать абитуриентов, поэтому следует подойти к детям «со всей строгостью».
В Свердловской области, конечно, с этой строгостью немного «перестарались». Дело дошло до Рособрнадзора и стало лучшей иллюстрацией «объективности» ЕГЭ.
Достоинства и пороки системы
Признавая, что ЕГЭ всё время своего существования находится в центре общественной дискуссии, Гумерова отметила, что основное его преимущество – расширение географии поступающих в лучшие вузы страны. По словам сенатора, если до введения «тестовой» системы в ведущие университеты России поступало до 30% ребят из провинции, то сейчас – больше 50%.
Но при этом налицо пугающий разрыв между школой и системой ЕГЭ, который в общественном мнении ещё больше, чем в реальности. Самое невероятное, что г-жа Гумерова убеждена, что школа обязана готовить ученика к экзамену на «тройку», о чём она заявила на пресс-конференции. То есть почти официально признаётся, что на «четыре» и «пять» должен готовить репетитор и разнообразные курсы.
Легко предположить, какие за этим вырастают формы неравенства.
Каждый год нам обещают, что ЕГЭ будет усовершенствоваться, гуманизироваться, углубляться, соответствовать современным требованиям и не травмировать учеников. Но каждый год мы сталкиваемся с одними и теми же фундаментальными методическими и шире – педагогическими – ошибками, основанными на системном непонимании того, каким мы хотим видеть выпускников средней школы, какое образование необходимо России.
Прежде всего, нам нужны образованные и не травмированные люди, готовые к труду во имя личного и общенационального будущего. К сожалению, система ЕГЭ, как она представлена на сегодняшний день в России, этой задаче ни в коей мере не соответствует.
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Источник.
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Опять нытьё двоешников ))
А ты ЕГЭ сдавал?! А 9 тыщ диктантов настрочил, потому что у тебя 5 по русскому было? Почему тебе никто не подсказал, что после первой успешной сотни диктантов надо переходить к сочинениям? Тебя и в детстве видать не очень любили, даже те, кто тебе диктовал диктанты…
А тебе какое дело?
Я сдал всё что хотел и поступал всегда куда хотел.
И зкзамены были разные и не только диктанты.
Если человеческое животное умерло перед ЕГ то оно раненое товарища с поля боя не вытащит это ТОЧНО.
А потому умерло и умерло и что?
А кто-то и сегодня ЕГ сдаёт “спинным мозгом” и готовит себя к РЕАЛЬНЫМ испытаниям ЖИЗНЬЮ которые тоже грядут.
Такие ВЫЖИВУТ.
А другие нет.
Кто0то не дожил до ЕГ его машиной сбило,переходил на красный а другой заплыл за буйки и утонул.
Жёстко про невыживших. Принято жалеть.
Зато без лицемерия.
Принято лицемерить а мне не хочется.
И на ЕГ никто не пожалеет.
Или сдал или нет.
И потом по жизни ТОЖЕ…..
А когда жалеют то в пилоты пробиваются кретины и сжигают самолёты при посадке.
Уж лучше-бы он ЕГ не сдал.
Да какой диалог? Те кто надо получат пятёрки и золотые медали, те кто статусом ниже четвёрки, остальные тройки и неуд. И всё это автоматически, цифровая цивилизация воимяотцасынаисвятогодуха, аминь.
Ты похоже выше троек ничего никогда не получал.
Одни пятёрки получал.
Ого. А что потом случилось? Много и долго пил боярышник? Чтож ты сейчас такой примитивный что Шариков на твоём фоне Гений. Наднюсь в отличии от него переписку Энгельса с Каутским дочитал?
Это ты примитивный, кроме Шарикова и Старикова ничего не знаешь.
Одними отличными оценками отмечено обучение Онуфрия.
Нет, это нытье бизнеса. Ни в коем случае ЕГЭ отменять нельзя !!! Чтобы дети сходили с ума, это ЕГЭ специально составляют. ЕГЭ это единственное что портит бизнес. Его нужно дополнить беседой на усмотрение учебного заведения. Бедные учителя которые готовят только к ЕГЭ – не верьте что они несчастные.
А всего делов-то: вместо того, чтобы задолбаным родителям (читай “всему населению”) без толку махать кеглями и портить себе и другим нервы, надо поставить свою подпись в бланке “Коллективного обращения с требованием восстановления государственного суверенитета России” https://vk.com/doc436954398_496523993 (инструкция по заполнению https://www.youtube.com/watch?v=sql4JYuGYvo&feature=youtu.be&t=782) и отправить его вот сюда 119034, г. Москва, а/я №5, или скан сюда E-mail: zareferendym@yandex.ru
Либо обратиться к координатору в вашем городе (они все здесь https://www.zareferendumnarod.ru/contacts)
и немного подождать. Чем быстрее будет собрано 2 млн подписей, тем скорее начнётся процедура инициации референдума по изменению конституции и тем скорее закончится маразм, который нам устроили жыдосаксы. Будем тянуть резину – получим такой майдан, что украинский покажется нам детским лепетом на лужайке, а ЕГЭ – юмором в коротких штанишках…
85 тыща пошла. ТОка сдаеца порожняк это, и списки неблагонадежных, составленные самими неблагонадежными. Давно проект запущен?
?