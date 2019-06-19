1878. Всемирная Выставка в Париже
08:32. 19 июня 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Если действия твоего творчества истинно рождены мудростью и гармонией, они доступны и понятны всей трудящейся массе твоей эпохи. Мало того, чем больше ты пережил высоких страстей, чем чаще ты достигал героического напряжения, тем роднее ты массам окружающих людей; ибо красота твоего гения влечёт толпы за собой, как и всякое высокое сердце покоряет ближнего, если его красота перелита в мудрость действия.