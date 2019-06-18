Здоровьесберегающие технологии: зарубежный опыт (часть 1.2)

Комплексные исследования активности детей, влияния на них образовательной среды и разработка ЗСТ начались в США всего около 15-20 лет назад . Прорыв в этом направлении в западном мире связан с именем доктора Джеймса Левина, из клиники Мейо и университета Аризоны. Джеймс Левин является известным специалистом по проблемам лишнего веса в США. Сам с детства страдая от избыточного веса, именно через эту личную проблему раскрыл причину массового ожирения современного человечества. Честный подход, обусловленный перенесённым личным страданием и открытый разум позволили ему дойти до сути проблемы и первому на Западе поднять флаг борьбы с обездвиженностью «цивилизованного» мира, на какое -то время вызвав шквал недовольства и обвинений от научного сообщества. Начав с исследования активности взрослых и внедрив здоровьесберегающие принципы в более чем 60 крупных организаций США, доктор Левин не упустил из виду и детей, адаптировав все свои разработки для образовательных учреждений: программы увеличения активности без отрыва от работы, столы для работы стоя, столы с беговой дорожкой, мониторинг активности и анализ результатов.

«Ещё в 1969 году 42 процента учеников США ездили или ходили пешком в школу, по сравнению с 16 процентами в 2001. Наши дети, как их родители, оказались приговорёнными к стульям. Я понял в тот момент, что, если мы изменим культуру американских школ, мы могли бы победить. Если мы не встанем и не начнём действовать, мои внуки никогда не узнают на что похож здоровый, не использующий лекарств человек.» [ 9 ]

Первая школа в США по его программе сохранения здоровья детей через физически активное обучение была открыта в 2008 году при непосредственной поддержке компании Apple и с личного одобрения Стива Джобса. В офисах компаний которого, кстати, используют столы для работы стоя и даже столы для работы за компьютером с беговой дорожкой.



Доктор Джеймс Левин за одним из своих самых эффективных изобретений — столе для работы за компьютером с беговой дорожкой.

Школа Элтон Хилл

«У всех есть мнение о школах. Мы созвали конференцию из 100 учителей, чтобы обсудить идею активного обучения. Конференция завершилась со 114 идеями наряду с 54 препятствиями для осуществления проекта — от второстепенных проблем до ответственности. Однако, было ясно, что учителя неистово искали решения для сохранения здоровья своих учеников. Опасения, которые выражали учителя, чаще всего касались требований к их загруженности.



Со всеми государственными и федеральными проверками, отчётами, которые они должны были сделать, у них было мало времени для реализации нашей программы у себя в классе; ключом здесь были оценки. Кроме того, мы обнаружили, что, поскольку школы работали с постоянной нехваткой финансирования, учителя физкультуры были первыми в очереди на увольнение, перемены сократились на 20 минут в день для некоторых детей, да и классы зачастую были переполнены.



В США только 4 процента начальных школ, 8 процентов средних школ и 2 процента старших школ ежедневно обеспечивают физическое воспитание своих учеников.



Нам также рассказали, что много беспокойных детей (с более высокой потребностью в движении) зачастую лечили лекарствами от дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). У учителей было большое желание изменить всё это, но на это у них не было ресурсов, главным образом, времени и понимания относительно того, как именно сделать это.» [ 9 ]

Доктор Левин обратился и к детям в одной школе. Помимо открытого обсуждения он также дал ученикам четвертого и пятого класса домашнее задание, чтобы они придумали собственные предложения о том, как построить для них школу. Дети моментально восприняли идею об активном обучении.



Их мысли были удивительны. У одной девочки была идея стола для работы стоя на колесах. Он предназначался для коллективной работы в школе так, что каждый ученик мог быстро поставить стол, где ему будет удобней. Теперь такие столы используют во многих американских школах.



Идея за идеей и ученики повторно изобрели для себя не только классную комнату, но и всю школу. Наиважнейшим открытием было то, что они хотели иметь целую образовательную деревню, в которой они могли прогуляться вокруг в течение всего школьного дня. Они хотели её построить так, чтобы у различных частей деревни были различные функции: области для спокойной работы, открытые пространства для совместного обучения и места для спортивных состязаний.



Им понравилась идея открытости и яркого света, таким образом, они могли видеть природу в процессе обучения, также они хотели посадить вокруг целый сад. Дети спроектировали всё школьное пространство, классную комнату и все компоненты в ней. Классные комнаты были больше похожи на спортивные арены. Они сами предложили использовать рисунки, которые прикрепляются к потолку, но должны быстро и удобно заменяться, чтобы всегда сохранялось чувство нового. Но кардинально изменив школьное пространство, дети оставили меню прежним: чипсы и пицца были всё ещё на первых местах.

За следующие четыре месяца Рочестерский Спортивный Клуб построил школу будущего, основанную на детских мечтах. Эта школа стала больше похожа на деревню: открытые пространства, зоны отдыха и обучения, кафе, классные комнаты, которые были похожи на хоккейные арены и баскетбольные площадки.

Стефани Мюллер работает за столом для работы стоя в школе Elton Hill Elementary, спроектированной при участии самих учеников [ 10 ]



Заметки на полях

Часть мозга, которая ответственна за двигательную активность тела, окончательно формируется уже к пяти годам. До этого возраста мозг наиболее податлив к формированию двигательных стереотипов. Таким образом, чем раньше мы предотвратим привыкание к продолжительному сидению, тем лучше.

В одном классе школы будущего в стиле хоккейной арены пол сделан из твердой пластмассы. По бокам большие резиновые скамьи, чтобы дети могли сделать перерыв и немного посидеть.



Поставили даже хоккейные ворота. Оказалось, что дети любят учиться в движении. У каждого ребёнка в этой школе свой портативный стол для работы стоя, который напоминает кафедру проповедника, и портативная доска — приблизительно девяносто сантиметров высотой и сорок пять шириной. Она такая легкая (приблизительно полкилограмма), что её можно носить с собой. Также в классе есть несколько маленьких кабин на колёсах, в которых можно закрыться и спокойно работать стоя.



Эти кабины были разработаны одним из учеников. Детям дали возможность свободно двигаться, и они охотно этим пользовались, чередуя активность с кратковременным отдыхом. Например, в «классной комнате» с ареной для катания на коньках дети могут стоять за своими столами, ходить вокруг или сидеть на резиновых скамьях. Без предупреждения они могут встать или сесть, когда им захочется.

Коллектив учителей признал, что они сначала несколько скептически отнеслись к школе, но позже даже отметили, что ученики стали более способны к обучению, а им самим гораздо интересней в ней работать.

«Я заметил несколько существенных изменений в своих учениках. Было меньше бесполезного движения — меньше походов в туалет или к фонтанчику, чтобы попить воды. Чтобы оставаться сосредоточенными, школьники меняли положение тела, когда нуждались в этом. Ребята могли также в любой момент отойти от других учеников, которые отвлекали или беспокоили их. В действительности это привело к намного меньшему количеству препирательства и меньшему количеству отвлечений от образовательного процесса» — отмечал классный руководитель.

Самые интересные ответы, однако, были получены лабораторией Левина от родителей. Они сообщали, что их дети, приходя домой из школы, стали более расслабленными и счастливыми, они с радостью делали домашнюю работу. Большинство родителей сообщили, что у них улучшились отношения с детьми.



Несколько родителей расказали, что, вдохновлённые своими детьми, они начали заниматься своим собственным здоровьем и записались на фитнес-программы Доктор Левин также получил многочисленные отчёты родителей, изменивших свой домашний рацион на более здоровую альтернативу и преобразовавших свои обездвиженные выходные в физически активные.

Джеймс Левин так комментирует свою работу в этой школе:

«Один из самых вдохновляющих отчётов, которые мы получили, был о девочке, которую я буду называть как Мишель. Ей поставили диагноз дефицит внимания с гиперактивностью и она сидела на лекарстве «Риталин». Перед открытием школы её учитель рассказал мне, что Мишель нужно отпускать каждые полчаса, чтобы она могла сходить в туалет. Успеваемость по английскому и математические навыки у неё упали намного ниже государственных стандартов. Изменения, отмеченные в Мишель в нашей школе будущего, были значительны.



Первая вещь, которую заметил учитель: девочка больше не ходила каждые полчаса в туалет; она была одним из самых отвлекающих студентов во время уроков из-за её диагноза. На пятой неделе учитель музыки взволнованно показал классному руководителю композицию, которую Мишель составила на своем компьютере.



Мало того, что музыка была гармонична, но она также написала к ней прекрасные слова. Композиция Мишель оказалась лучшей в классе. Правописание девочки улучшилось; учитель организовал образовательный процесс так, чтобы Мишель изучала правописание слов побуквенно, бросая шары в баскетбольное кольцо. Математика стала такой:



Мишель буквально сделала разворот на 180 градусов. К тому времени, когда учебный год закончился, Мишель нагнала программу полностью. Фил сказал мне: «Она легко получит среднюю оценку 4+». Две недели спустя ей перестали давать лекарства. Я почти заплакал, когда получил благодарственное письмо от отца девочки.

Что беспокоило меня, так это то, сколько ещё таких, как Мишель, получают лекарства в связи с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и не развивают свой потенциал. После того, как наша школа стала известна в 2007 году, ко мне начали приезжать множество учителей, обеспокоенных неправильно поставленными диагнозами СДВГ. Для детей с СДВГ в нашей школе будущего было запущено несколько программ: стулья в виде мячей, столы с беговой дорожкой и свободное перемещение по классу во время уроков. В соответствии с данными центра по контролю с заболеваниями (CDC), у 5 млн. детей США диагностируются СДВГ. Это примерно один из десяти детей от трёх до семнадцати лет.

После того, как дети проучились в школе несколько месяцев, мы повторили замеры активности, используя наши чипы с датчиками движения MEMS (микро электро-механические системы). Активность детей удвоилась по сравнению с традиционной моделью обучения. По факту дети двигались столько же, сколько во время летних каникул. (Мы делали замеры во время каникул тоже.) Другими словами, похоже, что наша школа будущего позволяла двигаться естественным образом, для чего и были созданы их тела». [ 9 ]

Когда в школу пришли результаты государственных экзаменов, выяснилось, что оценки учеников улучшились на 10-20%. С тех пор, как эти результаты были опубликованы, стало неопровержимым, что физически активный режим обучения связан с улучшением успеваемости и здоровья учащихся. Это было сигналом для всех школ во многих странах. За последние десять лет подобная система обучения была запущена в пилотном режиме в некоторых школах Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции и Австралии.

Академия «Майндстрим»

Академия Майндстрим (Mindstream) в Хилтон-Хеде, Южная Каролина, школа-интернат для детей с ожирением.Школа располагается на 43-х акрах коневодческого хозяйства в красивой местности. Одно из обычных учебных занятий здесь — прогулка верхом на лошади. Все ученики — подростки, которые борются с лишним весом. У некоторых из них — диабет, астма и гипертония. Большинство забиты сверстниками из-за их веса.

Дети теряют здесь приблизительно 45 килограмм за шестимесячный период, хотя долгосрочные результаты в целом неизвестны. Это — иммерсионная система: дети здесь живут в гораздо более здоровой атмосфере, чем в обычной школе и дома. В MindStream здоровьесберегающее физически активное образование и полезная еда являются нормой (большая часть продукции при этом выращивается на школьном участке).[ 11 ]

Реабилитационный центр «Шанс Вырасти»

В 2008 году Джеймс Левин был приглашён в организацию под названием «Шанс Вырасти» в Миннеаполисе. Это центр реабилитации, размещённый прямо в школе. В этом пространстве дети получают физиотерапию и образование одновременно. Например, карабкаясь по специальной сетке, ребенку преподавали математику.



Подпрыгивая между кругами с буквами и словами, напечатанными на них, дети учат алфавит и правописание. Это пространство полностью интегрировано с процессом обучения. В течение большей части школьного дня дети учились в обычных классных комнатах, один или два раза они приходили в это экзотическое место.

Не все могут позволить сразу переделать всю школу. В детском центре «Шанс вырасти» организовали только один класс активного обучения. В этом классе при участии доктора Левина была установлена адаптированная версия оборудования. Вместо того, чтобы находиться там постоянно, дети могли посещать класс и заниматься там один или два раза в день. Несомненно, это не было реализацией в полном смысле здоровьесберегающего обучения, но это было лучше, чем ничего.

Биоэлектрическая активность мозга(снятая ЭЭГ) после сидения и прогулки. Два вопроса: а) в каком состоянии ребёнок более эффективно учится и запоминает? б) почему вся система образования построена на сидении?

В этом классе было установлено различное деревянное оборудование для упражнений, лестницы, подвешенные математические таблицы и множество другого оборудования для здоровьесберегающего образования. Школьный инспектор по безопасности утвердил используемое оборудование, а комитет по этике клиники Мейо одобрил методику. Самая примечательная вещь состояла в том, что в этом классе не было никаких стульев. Детям идея понравилась сразу.



Результаты отслеживались через датчики движения MEMS. Данные показали, что движение детей увеличилось очень резко, в то время как они использовали новый класс всего по 45-90 минут в день. Но воздействие от этого 45-минутного урока распространялось гораздо дальше. Ученики стали более активными и в остальной части дня. Когда дети начали использовать новый класс, они стали сидеть меньше и двигаться больше во время перемен. Фактически, использование этого класса увеличило активность школьников на 36 часов в месяц.

«Это было, как будто мы разожгли огонь в этих детях» — говорит доктор Левин.

Результаты государственных тестов улучшились также, как и оценки по математике и правописанию.

Пятиминутная программа

Джеймс Левин также пробовал выяснить, какой может быть минимум двигательной активности при максимуме результатов. Опыт школы Бамбер Валли показал, что не обязательно полностью перепроектировать здание, просто необходимо поменять культуру. Если движение может быть встроено в образование как часть учебного плана, мало того, что ученики будут учиться лучше, они также станут более здоровыми.



По мнению доктора Левина исследование в Бамбер Валли показало, что для семи — восьмилетних ребят достаточно добавить 45 минут активного обучения в их обычный школьный день, чтобы извлечь из этого значительную выгоду для здоровья и успеваемости. Для одного детского сада при участии лаборатории Джеймса Левина была разработана и реализована простая пятиминутная программа. Действия включали подпрыгивание, пересказы, бег вокруг географической карты, пение и подпрыгивания.



Датчики подтвердили, что общая активность детей увеличилась. Эффект этих пятиминутных активных перерывов воздействовал и на остальную часть дня. В целом дети начали двигаться на 30 процентов больше. Доктор Левин отмечает, что даже используя эту пятиминутную программу, дети стали лучше учиться, особенно улучшилась грамотность. Но, конечно же, для сохранения и развития здоровья детей этого, мягко говоря, недостаточно.

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Другие лаборатории и исследователи в США также проводили многократные исследования, чтобы подтвердить пользу активного изучения. Новости дошли до Белого дома, и первая леди Мишель Обама запустила свою программу «Давайте двигаться!». Результаты были такие, что вскоре в 2013 году был основан Национальный Форум по Физически Активному Образованию. За последнее десятилетие американским исследователям стало известно много нового о преимуществах физически активного образования:



Если вы предоставите ученикам возможность свободно передвигаться в течение дня, они будут делать это с удовольствием,



Когда дети двигаются больше, их успеваемость улучшается, повышается внимательность,



Чем больше дети двигаются, тем лучше учатся. Улучшается грамотность и способности к точным наукам. Обмен веществ и мозг функционируют в оптимальном режиме для обучения и работы только когда человек находится в вертикальном положении,



Дети более счастливы и испытывают на порядок меньше стресса при активном обучении,



Когда дети больше двигаются, их поведение улучшается,



Дети, которые больше двигаются, имеют больший творческий потенциал,



Связь между обучением, развитием организма и движением закодирована в нашей ДНК,



Решающее значение имеет не интенсивность двигательной активности, а её распределение в течение всего дня. Организм человека формируется все 24 часа в сутки без перерыва, и даже ежедневные занятия спортом по часу в день и близко не компенсируют тот вред, который наносит обездвиженное обучение.



Сегодня уже почти две трети детей в США весят больше нормы или имеют явные признаки ожирения; а это около 50 миллионов детей. С 1980 года на порядок выросли показатели ожирения среди детей. В американских поликлиниках педиатры диагностируют увеличение заболеваемостью астмой и другими сопутствующими заболеваниями.



Сегодня дети заболевают «взрослыми» болезнями уже в школе: диабет, увеличение печени, гипертония и даже сердечно-сосудистые заболевания. Сидение и обездвиженность — основная причина появления эпидемии ожирения среди детей, обычная школа здесь — основной преступник. На сегодняшний день в США существуют утверждённые системой образования и вполне жизнеспособные решения для того, чтобы полностью изменить влияние сидения на детей.

Пример класса в США, где используются столы для работы сидя/стоя совместно с высокими стульями для кратковременного отдыха.

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ИАЦ



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