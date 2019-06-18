Здоровьесберегающие технологии: зарубежный опыт (часть 1.1)

Здоровьесберегающие технологии (далее — ЗСТ) для школы впервые были разработаны и апробированы коллективом учёных в НИИ Медицинских Проблем Севера АМН СССР в Красноярском крае в конце 70-х годов под руководством профессора В.Ф. Базарного.

Но в других странах действуют альтернативные программы и общественные движения, которые продвигают схожие идеи и решения. Как это уже случалось со многими советскими (русскими) разработками, столкнувшись с проблемами внедрения в своём отечестве, эти технологии могут прийти к нам повторно уже с Запада. Сегодня фундаментальные проблемы здоровья населения, которые решают здоровьесберегающие технологии, признаны как Всемирной Организацией Здравоохранения, так и практически всеми странами Запада. Рассмотрим зарубежный опыт в этом направлении и постараемся разобраться, может ли он обогатить существующие наработки в России.

Здоровьесберегающие технологии для образовательных учреждений под руководством профессора Владимира Филипповича Базарного (род . 4 мая 1942 года) были разработаны в СССР уже более 40 лет назад, но повсеместного распространения в нашей стране так и не получили. Единственной страной, в которой на государственном уровне внедряются данные технологии в школах, остаётся Азербайджан.



Основанием послужило выявление массового ухудшения здоровья детей в школе. В процессе исследований выяснились причины и реальный масштаб проблемы. Те или иные нарушения здоровья выявились у всех детей уже после детского сада, таким образом определился эпидемиологический характер проблемы, носивший популяционное значение и ставивший под вопрос развитие всего общества.

Профессор Базарный с фотографией согбенных за партами детей, 1980 г.



Выяснилось, что основные факторы, ухудшающие здоровье детей, заключаются в классической организации учебного процесса (форма проведения урока, продолжительное сидение и обездвиженность и пр.) и пространства (мебели, оборудования, освещения, архитектуры) именно в школах и детских садах, постоянное нахождение в которых за долгие годы обучения и формирует растущий организм ребёнка.



Современный процесс организации учебного процесса во всём мире принципиально не отличается и основан на неизменных базовых принципах, заложенных ещё несколько веков назад. Подробнее о ЗСТ читайте в нашей предыдущей публикации на эту тему «Здоровьесберегающие технологии Базарного» [ 1 ].

В 2010 году на выездном заседании Парламентской Ассамблеи Европы сенатором от Ставропольского края (где ранее ЗСТ внедрялись губернатором А.Л. Черногоровым), А.А. Коробейниковым был сделан доклад «Европейское образование в целях гармоничного развития учащихся».



В нём аргументированно было доказано, что именно образовательное учреждение и его образовательная среда оказывает решающее влияние на формирование здоровья и образа жизни учащихся. В принятых по докладу рекомендациях, а также в ответе Комитета Министров Совета Европы на них, предлагается провести исследования взаимосвязи образования и состояния здоровья учащихся, результаты которых могут быть использованы школами стран — членов Совета Европы.



В рамках доклада с предложением внедрения в Европе ЗСТ также выступил сам профессор Владимир Базарный.

Данный доклад вы можете скачать по адресу здесь. [ 2 ] Также можно ознакомиться с полным сборником докладов «Актуальная проблема внедрения здоровьеразвивающей педагогики» здесь. [ 3 ]

Тогда же в 2010 году при поддержке ПАСЕ и Совета Федерации РФ в рамках международного симпозиума «Образование в Европе для гармоничного развития учащихся» была переведена на английский язык и издана научная монография В.Ф. Базарного «Дитя человеческое: психофизиология развития и регресса» (Эта книга доступна для свободного скачивания) [ 4 ].



А также был снят фильм «Обездвиженность — болезнь цивилизации». [ 5 ] На этом международное сотрудничество в этом направлении заканчивается.



Исторический факт

Интересно, что впервые в современной истории чередование поз во время учебного процесса и соответствующая парта были предложены немецким гигиенистом Коттманом в конце XIX века. О судьбе и подробностях его подхода практически ничего неизвестно.





Парта для работы сидя/стоя, предложенная немецким гигиенистом Коттманом. Из книги доктора Людвига Котельманна «Школьная гигиена», 1899 г.

Основная проблема, которую решают ЗСТ — продолжительное сидение в условиях ограниченного и бедного в плане сенсорных стимулов пространства учебных заведений — сегодня признана как мировым научным сообществом, так и на государственном уровне уже в целом ряде стран. На ликвидацию гиподинамии в школе и за её пределами в общем и направлены все их усилия.



Традиционная школьная среда не только нарушает осанку, но и значительно тормозит развитие мозга и психики ребёнка, деформирует детородные органы у девочек и понижает фертильность у мальчиков, понижает иммунитет, ухудшает внимательность и умственные способности в целом.



Обездвиженность организма, предназначенного для движения, значительно нарушает обмен веществ, что приводит к появлению лишнего веса и угрозе диабета. Последствия продолжительного сидения в детстве — это сотни различных патологий и заболеваний, укороченная и неполноценная жизнь.

Австралия, Европа, США и Канада за последние несколько лет формально признали вред от продолжительного сидения. Затем это сделала и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), назвав обездвиженность одной из важнейших проблем современного общества. [ 6 ]

В 2018 году министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок начал продвигать использование столов для работы стоя после выводов из совместных исследований SMART университетов Лафборо и Лестера, которые показали, что регулируемые по высоте столы для работы стоя сокращают время сидения и увеличивают двигательную активность на работе, что приводит в свою очередь к большей производительности труда и улучшению здоровья сотрудников.

За последнее десятилетие в мире было опубликовано более 10,0 тыс исследований на тему негативного влияния продолжительного сидения и обездвиженности на организм человека. Хотя количество исследований в мире и велико, но в плане глубины и широты рассмотрения проблемы и сделанных выводов не дотягивают до научной работы, проведённой в СССР небольшим коллективом учёных. В том числе это является результатом того, что за рубежом, как правило, исследовались взрослые люди с уже сформированными современной обездвиженной культурой организмами, а Владимир Базарный исследовал растущих детей.

Как сегодня в мире решают проблему массового ухудшения здоровья детей в образовательных учреждениях?

Конечно, за исключением Азербайджана и частично Беларуси (где текущая ситуация в этом плане схожа с Россией), об опыте внедрения ЗСТ в школах говорить можно весьма условно и только в отношении некоторых их элементов. Но всемирное признание фундаментального значения проблемы обездвиженности современного общества — необходимый и важнейший шаг на пути неизбежного внедрения подобных компенсирующих решений в школах других стран.



За исключением доклада 2010 года в ПАСЕ, никакого обмена информацией между научными и общественными организациями России и других стран в этом направлении не было и нет. Как показывает практика общения, практически никто из зарубежных учёных не знает о том, что ещё в 70-х годах в СССР были разработаны и апробированы массовые решения для профилактики школьных форм патологии.



Данное направление школьной гигиены развивалось в России и западных странах независимо (с отставанием западных стран на четверть века), но тем и интересен полученный опыт и результаты. Начнём с единственной страны, где сегодня применение ЗСТ является важной частью государственной политики в сфере образования и здравоохранения.

Внедрение ЗСТ в Азербайджане

Министерство образования Азербайджана с 2013 года официально вводит обучение по системе профессора Владимира Базарного. Это первая страна, которая полноценно реализует ЗСТ на государственном уровне.



Дети в этих школах учатся стоя за конторками, чередуя их использование с ростомерной партой. Внедрение ЗСТ в республике сопровождается массовым мониторингом состояния здоровья детей и оценкой результатов реализации. Дети, задействованные в новом проекте министерства образования, признаются, что больше не хотят учиться сидя.



Плюсы этого проекта отмечают и медики, следящие за здоровьем школьников. Первый же год замеров показал хорошие результаты и было принято решение о планомерном распространении опыта на всю республику. Министр образования Азербайджана Микаил Габбаров так прокомментировал начало работы в одном из интервью:

«…— Говоря о пилотных классах, не могу не упомянуть проект «Sağlam Təhsil», основной целью которого является совмещение образовательного процесса с охраной здоровья детей. Потому что современные тренды нас беспокоят: перегруженные программы, перегруженные портфели, необходимость для школьников большую часть времени сидеть за партой, эргономика классов. С 15 сентября в шести школах Баку в начальных классах обучение будет проходить по пилотной методике «Sağlam Təhsil». – Речь идёт о методике Владимира Базарного?

– Он один из консультантов. Мы используем в этом проекте не только методику Владимира Базарного, но и опыт, технологии США, Канады, Европы. Основная цель этого проекта, чтобы наши дети не получали образование за счет своего здоровья. Охрана здоровья и качественное образование должны идти рука об руку». [ 7 ]

Фрагмент официального буклета азербайджанской программы «Здоровое образование» со списком внедряемых решений ЗСТ

Главная цель проекта «Здоровое образование – здоровая нация» — повышение учебных достижений учеников, устранение исходящего из условий обучения фактора ограничения движения и защита их здоровья.

Разминка на занятии в классе программы «Здоровое образование» в Азербайджанской школе

Сюжет об Азербайджанской программе «Здоровое образование»

«Здоровое Образование — Здоровая Нация» (Фильм-отчет 2013-2015)

Дети в Азербайджане настолько привыкли учиться стоя, что порой упрашивают друг друга постоять ещё немного, но только не садиться на стул.

«Это даже удобно даже. Мне все говорят — садись-садись, а мне все равно хочется стоять. Я уже привыкла и могу постоять 20-30 минут. Через 15 минут мы меняемся. У нас звонят звонки. Один раз мы хлопаем, а потом делаем полоски (упражнения для зрения)», — пояснила школьница 18-й школы в Баку Арзу Исмайлова, показывая на разноцветные трафареты на потолке.

В их классе уже имеется свой рекорд. Мальчики могут подтягиваться по десять раз на турнике, несмотря на свой юный возраст. И даже экспериментируют с разными акробатическими элементами. Классный руководитель Ульвия Гашимова уверена, что эти дети в старшем классе больше не смогут усидеть на месте и, наверное, станут проситься постоять на уроке, так как воспитаны по-иному. Педагог призналась, что одна из её учениц недавно требовала у родителей купить домой такую парту.



Кстати, такие парты изготавливаются в Азербайджане. Для этого принимаются во внимание физические показатели учащихся, их рост, нагрузки и эргономика мебели, имеющей обтекаемые углы и края. Но нельзя просто взять и установить эти парты в каждом классе. В соответствии с критериями проекта, классы должны отвечать гигиеническим стандартам.



Например, элементарно в классе должны иметься умывальники, наличие определённой исходной площади на каждого школьника и другие условия. Однако, не все школы пока готовы принять классы «Здоровое образование» ввиду отсутствия элементарного ремонта. [8]

Стоит отдельно отметить, что эта программа является единственной, организованной при непосредственном участии автора ЗСТ и которая в наиболее полном объёме и качестве реализует их базовые принципы в действии.



В самой России внедрение носит точечный, стихийный и непрофессиональный характер, как правило, не проводится анализ здоровья и оценка результатов, отсутствует качественное оборудование и ремонт, нет научного сопровождения. У нас в стране, в основном, используются только конторки, хотя они и являются базовым и важнейшим элементом (точнее их использование для организации свободы движения и укоренения телесной вертикали).



К сожалению, и в Азербайджане внедрение не проходит беспроблемно и быстро: за 6 прошедших лет переоборудованы только 38 начальных школ.

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ИАЦ



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