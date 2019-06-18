Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 июня 2019

США готовы ударить по «конкретной цели» в Иране, — источники

В администрации США обсуждают идею, предусматривающую нанесение ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой. Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники в ООН. «Речь идет о массированной бомбардировке, но она ограничится одной конкретной целью», — приводит газета слова источника. В переговорах по этому вопросу участвуют высокопоставленные военачальники, представители Пентагона и советники президента США Дональда Трампа, сообщает издание. Это решение обсуждалось в Белом доме еще до недавних заявлений Ирана по производству урана, говорится в сообщении. Сам президент Трамп, по данным газеты, без энтузиазма относится к любому военному решению в отношении Ирана, но при этом может согласиться действовать так, как посоветует госсекретарь США Майк Помпео. Не уточняется, какой именно иранский ядерный объект может подвергнуться удару. 17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД. Читайте также: Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США у российских границ

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Боевики США готовят бойню на юге Сирии

В ближайшее время на юге Сирии возможны теракты с участием террористов-смертников. Людей, которые будут исполнителями такого рода атак, сейчас тренируют на американской базе в Эт-Танфе. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. По словам Вашингтона, база создавалась в 2017 году для «ликвидации ИГИЛ* на территории Сирии», а также «защиты беженцев лагеря «Эр-Рукбан». 22 марта президент США официально объявил об «абсолютном поражении» ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике, поэтому единственным смыслом присутствия американцев в стране остался лагерь. Несмотря на то, что сирийское правительство создало все условия для вывода сирийцев из лагеря и их дальнейшего расселения по стране, США продолжают препятствовать его расформированию. Это лишило бы американцев оправдания их присутствия в государстве и не позволило бы им продолжать поддерживать сирийскую оппозицию, добивающуюся свержения Башара Асада. На данный момент, главная цель, которую преследуют Штаты, — дестабилизация обстановки в республике. Чем дольше они смогут сохранять иллюзию некого внешнего врага (например, ИГИЛ), тем дольше смогут с ним демонстративно бороться. Получается, что американцы сами создают причину для отказа выводить свои войска из Эт-Танфа. Сейчас основные силы американских войск брошены на организацию провокаций якобы с участием сил ИГИЛ. Для этого они используют боевиков, которых сами же и обучают в Эт-Танфе, причем многие из них — бывшие представители ИГИЛ, которых американцы завербовали на свою сторону. Чтобы обвинить сирийское правительство в неспособности обеспечить безопасность своего народа, хозяева «Эт-Танфа» готовы пойти на крайние меры — организацию терактов в общественных местах. Этот метод устрашения активно использовался и ИГИЛ, но из-за того, что джихадисты зачастую делали «пояса смертников» в кустарных условиях, многие атаки не состоялись. Кроме того, ИГИЛ обычно использовал в качестве смертников не опытных боевиков, а недавно завербованных молодых людей и женщин. Из-за страха и волнения они не могли справиться с оборудованием или вообще нажать на кнопку. Американцы проделывают «работу над ошибками»: создают более совершенные взрывные устройства и обучают смертников работе с ними. Кроме того, террористы проходят психологическую подготовку, чтобы в выгодный для США момент хладнокровно и без сомнений убить мирных жителей, которым не повезет оказаться поблизости. Подобные диверсии совершались в сирийских южных провинциях и раньше. В июле 2018 года группа боевиков ИГИЛ напали на ряд деревень в провинции Эс-Сувейда, а один из них подорвал себя на городском рынке, унеся с собой жизни 38 людей. Как выяснило военное руководство Сирии, отряд террористов выдвинулся из Эт-Танфа — скорее всего, там джихадисты и получили необходимое оружие и боеприпасы. Читайте также: Всё это ложь! — «Белые каски», СМИ ЕС и «Сирийская обсерватория» подняли бунт против США и «Аль-Каиды» * запрещенная в РФ террористическая группировка

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Вы пришли в самый трудный момент, военные России доблестно сражаются» — сирийцы (ФОТО)

Российским Центром по применению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике проведено две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Хама. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии. Жители населенных пунктов Сахур-3 и Вади-эль-Аюн с нетерпением ждали прибытия российских гуманитарных колонн. Процесс восстановления мирной жизни в Сирии идет полным ходом На освобожденных территориях восстанавливаются социально значимые объекты, создаются рабочие места. Многие тяготы легли на женские плечи. Мужчины продолжают сражаться на передовой за свободу и независимость Сирии. К сожалению, война не проходит бесследно. Семьи теряют мужей и сыновей. Практически в каждом доме висят портреты погибших сирийских солдат. По словам сирийцев, российская гуманитарная помощь сильно облегчает жизнь. «Мы с нетерпением ждём приезда российских друзей. Народ России помог нашей родине в самый трудный период. Ваши военные доблестно сражаются за наши жизни, за наших детей», — рассказала «Русской Весне» Симина Хасан. Более 4 тонн гуманитарного груза было передано сирийской стороне. Помимо продуктов первой необходимости, волонтеры Фонда имени Героя России А. Кадырова раздали свежеиспеченный хлеб. С начала года в провинциях Алеппо и Хама было проведено 58 гуманитарных акций. Российский Центр по примирению враждующих сторон наращивает объемы гуманитарной помощи. Помимо продовольствия, российская сторона обеспечивает нуждающихся строительными материалами и питьевой водой. Читайте также: «Обугленные трупы зомби»: мощное наступление боевиков в Сирии обернулось кровавым провалом (ВИДЕО, ФОТО 21+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Хуситы снова бомбят аэропорт в Саудовской Аравии

Хуситы заявляют, что их БПЛА-камикадзе снова атаковали аэропорт Абха в провинции Асир, который не так давно уже подвергся успешному налету – был поражен зал прилетов, в результате чего ранения получили 26 человек.В сегодняшней атаке по заявлениям хуситов участвовало несколько дронов (кроме дронов хуситы также периодически используют и баллистические ракеты) – о результатах налета данных нет, как и о результатах работы саудовских систем ПВО в Джизане, где развернуты ЗРК "Пэтриот". Саудиты ограничились заявлением, что все цели были сбиты. Хуситы официально предупрeждают гражданских лиц держаться подальше от саудовских аэропортов, которые являются законными военными целями. Хуситы готовы прекратить атаки только в случае, если саудиты прекратят бомбардировки городов Йемена.Кроме того, в рамках переноса войны на территорию противника хуситы захватили несколько районов в саудовской провинции Асир, убив около 50 саудовских солдат и уничтожив 2 танка и 3 БМП. Данные неудачи саудитов в войне на собственной территории логично дополнили недавние поражения в Наджране, где потери были еще более крупными. В которой уже раз хуситы делом доказывают, что саудовская армия несмотря на сотни миллиардов долларов, которые на нее тратит Эр-Рияд, является бумажным тигром, который если в чем действительно преуспел, так это в убийствах гражданского населения и продвижении за счет подавляющего количественного и технического превосходства. Как только доходит дело до обычной горной или маневренной войны, сразу вылезает масса косяков – плохой уровень подготовки офицеров, низкий моральный дух солдат, которые с легкостью обращаются в бегство бросая дорогостоящее вооружение, странные решения объединенного штаба коалиции и т.д. и т.п. В результате, Йеменская язва продолжает гнить, перехлестывая на территорию Саудовской Аравии. А ведь все начиналось как "маленькая победоносная война" огромной коалиции с огромными ресурсами против йеменских тапочников, за которыми маячил Иран.Спустя 4 года войны, конца и края ей не видно.Стоит также отметить, что Пентагон обвиняет Иран в том, что именно с помощью иранского вооружения был сбит БПЛА MQ-9 Reaper в начале июня. Тут наверное тот редкий случай, когда с американцами можно согласиться – с большой долей вероятности тут без Ирана не обошлось. Но претензии США тут сугубо лицемерны, так как они сами влезли в Йеменскую войну, из которой лишь недавно официально вышли. Никто не заставляет американские БПЛА летать над Йеменом, часть которого оккупирована региональными союзниками США. Именно такой тип войны и интересует Иран – не марая руки напрямую, предоставить своим оппонентам возиться с "Хезбаллой", хуситами и прочими "Хашд-Шааби", которые получают материально техническую поддержку и вовлекают в свои ряды местное население. Поэтому от любых прямых действий Иран конечно будет уклоняться, придерживаясь своей генеральной стратегии, которая работает и обеспечила ему беспрецедентное влияния на Ближнем Востоке. Отсюда и попытки США путем провокаций вытащить Иран на прямой конфликт, но Тегеран последовательно уклоняется, не давая США повода перейти к сценарию нападения на Иран. Поэтому и такой интерес к фабрикации провокации " с участием Ирана", так как война до победного конца против хуситов или "Хезбаллы" заведомо лишена перспективы.Ниже, видео наступления хуситов на территории Саудовской Аравии в Наджране и Асире.Плюс бодрое пропагандистское видео хуситов, с обширной нарезкой геноцида тачанок и различной бронетехники.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Умер Мурси

В египетском суде прямо во время судебного заседания умер бывший президент Египета Мухаммед Мурси.Мурси стал первым демократически избранным президентом Египта после свержения Мубарака. Предполагалось, что свергнув Мубарака, к власти придут прозападные силы во главе с Аль-Барадеи.Но к ужасу многих, мудрый египетский народ выбрал лидера "Братьев-мусульман" (стоило их разрешить, как народ их и выбрал), а потом тот и вовсе совершил святотатство – начал якшаться с Ираном.Про "героев Тахрира" срочно все забыли и был организован военный переворот, который возглавили военные, которые до этого считались "осколком преступного режима Мубарака".В результате бойни (было убито несколько сотен человек) в столице страны, военные захватили власть (США и Европа легко закрыли глаза на бойню и даже поставили военным оружие), а Мурси арестовали "за государственную измену". Радикалы из "Братьев-мусульман" счастливо устремились в ряды Аль-Каиды и ИГИЛ, некоторые до сих пор ураганят на Синайском полуострове.Сначала ему грозил смертный приговор, но потом дело свели к пожизненному заключению, которое впоследствии заменили на 25-летний срок, где главным обвинением был шпионаж в пользу Катара.Во время очередного суда, где Мурси оспаривал этот приговор он потерял сознание, упал и вскоре умер.В целом, Мурси совершил немало ошибок, первой из которых являлись ряд странных решений в вопросах внутренней политики и неспособность договориться с военными. За что и поплатился. Все что было позже, это была скорее агония главного победителя Тахрира. Сейчас не модно вспоминать, что Тахрир стоял за свободные выборы без военных и Мубарака. Свободные выборы прошли, победил Мурси. Ну а далее переворот, расстрелы, тюрьма и смерть. У власти снова военные, а Мубарак освобожден из тюрьмы после 6 лет отсидки. Своеобразная точка в истории Тахрира.PS. И да, как верно напоминают, Мурси также пал жертвой "проклятья Асада".(с) 5 сентября 2012 года.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com