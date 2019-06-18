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Россия снизила вложения в гособлигации США более чем на 1,5 миллиарда долларов

00:29. 18 июня 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:
Россия снизила вложения в гособлигации США более чем на 1,5 миллиарда долларов | Русская весна

Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Вложения России сократились с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда долларов, из них 5,832 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 — на краткосрочные.

Ранее Россия последовательно сокращала вложения в госдолг США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в марте оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,13 триллиона долларов, за ним следует Япония с 1,06 триллиона долларов, на третьем месте с большим отрывом находится Бразилия с 306,7 миллиарда долларов.

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1560806999

Метки: Новости

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