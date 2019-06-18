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Нельзя покупать мир ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

17:01. 18 июня 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Многие публицисты сегодня пишут, что «запрос на конфронтацию с Западом» прошёл, и наступил в обществе запрос на нормализацию отношений с Западом.

Это не совсем верно – запрос на нормализацию отношений с соседом никогда не проходит, а запроса на конфронтацию у вменяемого человека быть не может. Это ведь, если разобраться, не запрос, а реакция (или отсутствие реакции) на необходимость.

Странно было бы и предполагать, что простые люди массово жаждут войны и проклинают мирные отношения – если таковые возможны.

Вопрос ведь в другом: нельзя покупать мир ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.

После определённого уровня цена включает твоё уничтожение – а раз так, то мир бессмыслица для тебя.

«Чтобы не воевать с нами – разреши нам без войны тебя уничтожить». Какой смысл потакать такому «миролюбию»?

Таков, например, крымский вопрос или вопрос Донбасса. Людей насильно переместили из одной страны в другую. Запрещают под страхом смерти, истребления, возвращаться обратно. Задумайтесь: а если бы Украине подарили не Крым и не Луганск – а ваш город?

Город, в котором вы живёте? Не спросивши вас ни о чём, келейно, тихой сапой: просыпаетесь уже гражданином Украины или ИГ (разница невелика)? Как к этому относиться?


Как относится к праву отделения земель от России – без права возвращения в Россию? Что это за закон такой, когда выйти референдумом можно, а войти – нельзя? Как может правовое сознание смирится с такой односторонностью права?!

Это касается и всего в проблеме «нормализации отношений с Западом». Нельзя ничего нормализовать, если не установить НОРМЫ. То есть вначале НОРМА, а потом НОРМАЛИЗАЦИЯ. Как можно нормализовать отношения с таким «партнёром», который не признаёт никаких норм?

Несомненно, для нормализации нужно провести определённые границы, линии, за которые Запад не будет переходить: и скажет, и докажет делом это. Досюда моё – дальше ваше. Я не лезу к вам – вы не лезете ко мне.

Но как можно построить нормализацию отношений с тем, кто не только делом доказывает, но ещё и официально заявляет: «всё моё. Везде будет, как я захочу!». «Нет таких норм в отношениях, которые я не мог бы отменить».

Очевидно, что нормализации быть не может, потому что нет нормы, лежащей в основе процесса нормализации. И эта проблема касается не только дипломатии и Запада. Она вытекает непосредственно из неограниченной хищности собственника при капитализме, как таковом. Не только на международном, но и на личном, бытовом уровне, в отношениях между людьми.

Вообразите, что вы латифундист, помещик, и вы купили себе поместье в 1000 гектаров. Потом вы хотите докупить себе ещё тысячу га, потом ещё и ещё… Казалось бы – и слава Богу! Проблем с деньгами у вас нет, так что дерзайте! Покупайте гектар за гектаром, расширяйте своё поместье всё больше и больше…

Загвоздка в том, что количество гектаров земной поверхности – не бесконечно. Это деньги можно печатать до бесконечности, добавляя ноли на купюры: бумага всё стерпит. А вот гектаров почвы так не напечатаешь. И человек, который не имеет проблем с деньгами (например, сам их печатает, сколько хочет) – в итоге скупит попросту всё. То есть планета Земля в итоге превратится в его частное владение, одно большое поместье (что, в сущности, почти уже и произошло[1]).

И главный вопрос в таком случае: а что делать остальным людям? Чем им жить – если им не принадлежит никаких источников средств к существованию, никаких ресурсов планеты?

-Если открыть рынки – много лет назад писал публицист Н.Стариков – То все активы купят те, у кого больше всего денег; а больше всего денег у американских банкиров – они их сами в неограниченном количестве печатают.

Для них не проблема купить что угодно: если поднимут цену, они просто допечатают себе денег, и всё равно купят. Но если латифундии расползаются всё шире и шире, то людям за их пределами попросту негде жить становится. Это касается и финансовых латифундий, оперирующих не землёй, а другими разновидностями ресурсных средств к существованию[2]. Если они забрали себе всё – то ведь чисто арифметически нам с вами не осталось ничего!

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Можно ли быть за неограниченную частную собственность – и против диктатуры, деспотии, тирании? Нет. Движение за свободу – и одновременно за неограниченность доходов – лживое, фальшивое движение, направляемое и подогреваемое рабовладельцами. И оно в итоге всегда даст свободу только рабовладельцам, разрушив последние права и возможности порабощаемых.

Владение есть господство, законность – есть подчинение. Если запретить частному собственнику что-то делать или не делать с его частной собственностью, то он перестанет быть собственником. Если мне запрещают сжечь или порезать на тряпки мои штаны – значит, это уже не мои штаны! Неужели непонятно?!

Законность наступает на собственность заменяя владение пользованием по правилам, сужая коридор возможностей для собственника. Вначале латифундист теряет право убивать раба по собственной прихоти, а потом и просто владеть рабом. Но если процесс пойдёт в обратную сторону – то и это тоже пойдёт в обратную сторону: от свободы к порабощению, от ограниченного законами рабства к безграничному античному рабству, и т.п.

Дело в том, что любая деспотия или диктатура в истории, с которой боролись люди – это лишь частная собственность, распространённая на большую территорию. Частная собственность того, кто территорией владеет, как хозяин, на правах собственника. А массы не хотят, чтобы он один владел всем на территории. Они хотят прав совместного пользования благами территории.

Если человек скупил все земли (в индустриальном мире – все средства к существованию) то вопрос личного рабства или свободы жителей остаётся лишь вопросом лицемерия. А что будет делать, как будет жить «свободный» человек без земли на селе (и/или средств к существованию в городе)? Разве его положение не будет ещё более трагическим, чем положение раба?

Отсутствие земли (средств к существованию) у человека приковывает его прочнее любых цепей. Неразрывная связь человека и его средств к существованию может быть названа по разному. В.Авагян называет её «оклад-наделом» человека в обществе. Юристы называют её «нормоправием».

Суть одна: не существует пенсионера отдельно от его пенсии. Ликвидируя пенсии, мы ликвидируем и пенсионеров (как класс, а порой и как людей, физически). Пенсия, как неотчуждаемые права человека, является оклад-наделом, нормоправием, средствами к существованию пенсионера. Право на труд (гарантированное оплачиваемое трудоустройство) в СССР – тоже элемент нормоправия.

Или у человека есть собственный доступ к средствам существования, как его законное право.

Или средства существования превращается в униженно выклянчиваемую милостыню, со всеми вытекающими бедствиями и унижениями для нищего, лишённого собственного доступа к существованию, живущего лишь по милости другого, и умирающего – если другой окажется немилостив.

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Всякая нормализация отношений как с Западом, так и с верхушкой нашего общества может быть выстроена только на отказе от ненасытности, неограниченности претензий.

Если говорить в двух словах: МИР ЭТО РАЗДЕЛ. Причём речь идёт как о международном мире, признающем нерушимыми сложившиеся государственные границы, так и о социальном мире – гарантирующем правонорму каждому участнику отношений. Не сулящем туманно – а именно законодательно гарантирующем, так, чтобы нельзя было распределителям отвертеться, свести свои обязанности в ноль методами типа «пенсионной реформы»: были по закону должны платить пенсии, а сделали так, что теперь не должны. «Кому должен – всем прощаю!».

Если поделили честно, если деление устраивает обе стороны – то это основа прочного мира. По формуле: «вот мой участок, вот твой: ты ко мне не лезешь, я к тебе».

Но если раздел нечестный, если одну сторону он категорически не устраивает – мира быть не может. И тем более его не может быть, если отобрали вообще всё, ничего не разделили с тобой.

В современной обстановке мира не может быть от слова «никак». Человечество не может смириться с ситуацией, что всеми его деньгами распоряжаются 64 банкира (данные Давосской конференции), русские не могут смириться с итогами воровской приватизации, сформировавшей слой финансовых латифундистов немыслимой для страны тяжести. Это же касается и украинского вопроса: границы 1992 года нас категорически не устраивают. Целые города и края украдены у русского народа – о каком мире может идти речь?

В этой ситуации говорить «давайте жить мирно» – может или слабоумный, или провокатор. У нас есть один шанс жить мирно: начать сложные согласительные процедуры-переговоры по размежеванию в спорных вопросах. Такому размежеванию, которое могли бы принять и утвердить обе стороны «раздела имущества».

Ведь существующие конфигурации собственности и существующие границы нам просто навязали, не спрашивая ни согласия, ни разрешения. Если мир – это раздел, осуществляемый полюбовно, то война – это отбор.

Если мы сегодня примем позицию США «Крым – это Украина», то что помешает завтра тем же США заявить, что «Кубань – это Украина», «Сахалин – это Украина»? Если правом выставлять ультиматумы наделена лишь одна сторона – что мешает её снова и снова наращивать требования?

С точки зрения формального Права, как внутреннего, так и международного, не Донбасс «в Украине», а Украина внутри единого СССР, согласно как его Конституции, так и результатам референдума о его сохранении. То, что США не хотят этого признавать – так мало ли чего они не хотят признавать? Может, они скажут, что с их точки зрения мы все повеситься должны – нам что, послушно исполнять?

Если не понимать, что мир – это раздел, и что мир существует только до тех пор, пока кто-то не решил переделить разделённое – тогда война неизбежна.

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Нормоправие, нормы права – существуют не только на бумаге, или в них нет смысла. Это не декларации, а непосредственный быт: право иметь, а не только когда за тобой формально числится возможность заиметь.

Отказавшись от этого принципа – мы откажемся от всего человеческого. И погрузимся в звериную войну всех против всех. Ибо если никому ничего не положено изначально – тогда каждый право своё добывает только в борьбе…

[1] 15.02.2013 на всемирном форуме в Давосе сообщили, что «Миром правят 147 банкиров и олигархов», к 2019 году их количество сократилось до 64 человек.

[2] В теории В.Авагяна человек существует только в условиях сочетания трёх ресурсных элементов: конструмента (то, чего обрабатывают), инструмента (то , чем обрабатывают) и кводомента (мотивации прикладывать инструмент к конструменту, что-либо делать в сфере обработки). При удалении одного из элементов труд становится бессмысленным и убийственым.



Н. Выхин


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4512324.html

Метки: выхин, закон, Запад, крым, Россия, ссср, США, Украина, человек

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