Население Латвии. 1950-2019
20:35. 18 июня 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Занимательный график с ООНовской статистикой.
Население Латвии с 1950 по 2019 + сценарии дальнейшего сокращения. Практически все сценарии влекут за собой дальнейшее сокращение населения.
Про "тоталитарном режиме" население почему-то росло. При "свободе и демократии", статистика показывает системное сокращение населения.
Население Латвии с 1950 по 2019 + сценарии дальнейшего сокращения. Практически все сценарии влекут за собой дальнейшее сокращение населения.
Про "тоталитарном режиме" население почему-то росло. При "свободе и демократии", статистика показывает системное сокращение населения.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5075447.html