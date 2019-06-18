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Население Латвии. 1950-2019

20:35. 18 июня 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:


Занимательный график с ООНовской статистикой.
Население Латвии с 1950 по 2019 + сценарии дальнейшего сокращения. Практически все сценарии влекут за собой дальнейшее сокращение населения.
Про "тоталитарном режиме" население почему-то росло. При "свободе и демократии", статистика показывает системное сокращение населения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5075447.html

Метки: Демография, демократия, Латвия, прибалтика, свобода, тоталитаризм

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