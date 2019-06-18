Марк Эспер – Новый глава Пентагона
21:00. 18 июня 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Новым министром обороны США стал Марк Эспер.
Предыдущий глава Пентагона Патрик Шанахан https://colonelcassad.livejournal.com/4659817.html отказался от должности, которую он занимал с зимы этого года, после того, как Трамп погнас Мэттиса.
Данная чехарда в Пентагоне вполне в духе президентства Трампа, когда за 2,5 года менялись глава Госдепа, глава администрации, 2 раза советники по национальной безопасности и т.д. От первоначальной команды Трампа почти ничего не осталось и он тасует кандидатуры, пытаясь подобрать тех людей, которые могли бы поддерживать его видение внешней политики США. О том, что Трамп недоволен Шанаханом американская пресса писала еще весной. Теперь Шанахан взял самоотвод и на его должность пришел Эспер – тоже в качестве ВРИО, что оставляет для Трампа возможность передумать и продолжить поиски другой кандидатуры.
Эспер уже давно работает в министерстве обороны, где он занимал различные посты еще во времена Буша-младшего.
Тесно связан с корпорацией Raytheon".
В прошлом году отметился заявлениями, что США к 2028 году смогут выигграть любую войну у любой страны, при этом сдерживая давление со стороны других стран.
По этому поводу ходило немало шуток на тему готовности Эспера выиграть ядерную войну.
Официальная биография нового главы Пентагона.
Д-р Марк Т. Эспер был утвержден Сенатом США 15 ноября 2017 года. Он был приведен к присяге в качестве 23-го секретаря армии США 17 ноября 2017 года.
В качестве секретаря он несет установленную законом ответственность за все вопросы. касательно армии Соединенных Штатов, включая набор, организацию, обучение, экипировку и уход за 1,4 млн. военнослужащих, находящихся на действительной службе, в составе гвардии и запасных солдат, гражданских лиц департамента армии и их семей.
Последние семь лет Эспер занимал должность старшего руководителя компании Raytheon в качестве вице-президента по связям с правительством. В 2008–2010 годах Эспер одновременно занимал должность исполнительного вице-президента Глобального центра интеллектуальной собственности Торговой палаты США и вице-президента по Европе и евразийским делам. С 2006 по 2007 год занимал должность исполнительного директора и исполнительного вице-президента по обороне и международным отношениям в Ассоциации аэрокосмической промышленности.
Эспер также имеет большой опыт работы на Капитолийском холме. Он был советником по национальной безопасности для лидера большинства в Сенате Билла Фриста; Директор по политике комитета палаты представителей по вооруженным силам; и в качестве профессионального сотрудника в комитетах Сената по международным отношениям и делам правительства, где он отвечал за вопросы национальной безопасности. Эспер также занимал должность Директора по законодательным вопросам и старшего советника по политическим вопросам сенатора Чака Хейгела.
Его опыт работы в Пентагоне включает работу в качестве заместителя помощника министра обороны (политика ведения переговоров) в канцелярии министра обороны и ранее в штабе армии в качестве военного планировщика. Эспер также был начальником штаба Фонда "Наследие" и преподавал на факультете обороны и стратегических исследований Государственного университета штата Миссури в Фэрфаксе, штат Вирджиния.
Эспер окончил Военную академию США в 1986 году и получил комиссию в пехоте. После прохождения подготовки рейнджеров и следопытов он проработал на военной службе более десяти лет, включая службу в войне в Персидском заливе 1990-1991 годов в 101-й воздушно-десантной дивизии. Позже он командовал воздушно-десантной стрелковой ротой в Европе. После действительной службы он служил в Национальной гвардии штата Вирджиния и округа Колумбия, а также в резерве армии , а затем ушел в отставку в 2007 году.
Эспер получил степень магистра государственного управления в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете и степень доктора философии. D. в области государственной политики Университета Джорджа Вашингтона.
Он награжден медалью Министерства обороны США за выдающиеся заслуги. Среди его военных наград и наград – медаль за заслуги и бронзовая звезда, медаль "За освобождение Кувейта" полученная от Саудовской Аравии, а также значок боевого пехотинца.
Эспер и его жена Лия женаты уже 28 лет и имеют троих взрослых детей.
https://dod.defense.gov/About/Biographies/Biography-View/Article/1378166/dr-mark-t-esper/ – цинк
2017-й год. Мэттис приносит присягу министра обороны США, а Эспер в качестве секретаря.
Стоит отметить, что по ряду позиций Трамп любит устраивать смотрины, беседуя с кандидатами и выбирая наиболее понравившегося, где важным моментом может быть даже не то, что говорит кандидат, а как он одет. Например, бывший советник по нац.безопасности Макмастер на первых смотринах не понравился Трампу, так как президенту показлалось, что у него дешевый костюм. После чего лоббисты назначения Макмастера уговорили того прийти на второе собеседование в военной форме и Трампу перемена понравилась.
Встреча с Трампом не прошла слишком гладко. Макмастер говорил слишком много, и беседа закончилась быстро.
Бэннон, который присутствовал там, впоследствии рассказывал: "Макмастер не закрывал свой поганый рот 20 минут излагая представления о мире. Долбанный книжный червь Петреуса". В 2007 году Макмастер входил в состав Багдадского мозгового центра, который консультировал генерала Дэвида Петреуса по всем аспектам войны в Ираке.
После ухода Макмастера, Трамп спросил: "Кем был этот парень? Он ведь написал книгу. В ней говорились всякие гадости о людях. А ты вроде бы сказал, что он из сухопутных сил.
- Он и есть из сухопутных сил.
- Он одет как продавец пива.
На взгляд Бэннона костюм Макмастера не тянул больше чем на 200 долларов, а может даже и на 100 долларов.
Следующим на очереди был Джон Болтон, бывший представитель США в ООН ультраправых взглядов. Этот получивший диплом с отличием выпускник Йеля поддерживал войну в Ираке и предлагал свергнуть существующие режимы в Иране и Северной Корее. Он был завсегдатаем канала Fox-News – судя по его налоговой декларации он получил от Fox в 2017 году 567 000 долларов. Отвечал он великолепно, но Трампу не понравились его большие усы. Он не выглядел подобающим образом.
https://colonelcassad.livejournal.com/5022663.html – цинк
Так что как знать, за свои ли таланты был назначен Эспер или же он обещал быть более покладистым и выглядел подобающе.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5075542.html