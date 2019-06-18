Как Украина пыталась прибрать к рукам советских ракетчиков
12:51. 18 июня 2019 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Воспоминания командира 37-й ракетной дивизии генерал-майора Юдина о 1991 годе
Как Украина пыталась прибрать к рукам советских ракетчиков
По доходившей до меня информации, по газетным публикациям, радио и телевидению, я сделал вывод, что реально противостояли руховсковско-бандеровскому движению на Украине в начале 90-х годов, из действующих советских офицеров и генералов всего-то несколько человек. Это были: командующий Киевским военным округом Герой войны в Афганистане генерал-полковник Борис Всеволодович Громов, командующий Прикарпатским округом генерал-полковник Виктор Васильевич Скоков, командующий Черноморским Флотом адмирал Игорь Владимирович Касатонов, командующий воздушной армией, дислоцирующейся в Львове генерал-лейтенант Строгов. А среди командиров Ракетных войск, стратегического назначения, я был один – командир 37-й ракетной дивизии генерал-майор Николай Владимирович Юдин, ваш покорный слуга.
Между тем, приближались выборы Президента Украины. С Леонидом Кравчуком я был знаком с 1987 года. Тогда он в первый раз приехал в город Луцк. Нас познакомили. Был он третьим секретарем ЦК Компартии Украины и между нами сложились добрые, можно даже сказать, дружеские отношения. Каждый раз, когда он приезжал в Луцк, я приглашал его в баню на Узле связи дивизии, и он ни разу не отказался. Мы много говорили о роли и месте Ракетных войск стратегического назначения, их размещении, структуре и боевых возможностях. Я возил его по воинским частям, показывал стоящие на боевом дежурстве ракеты «Пионер», дежурящие за пультами боевые расчеты, казармы для проживания личного состава и вообще всю инфраструктуру ракетного полка.
После всех показов, мною было приказано собрать представителей всех частей дивизии в клубе, где и выступил Кравчук. Говорил он много: о том, что Украина оставит на своей территории стратегические ядерные силы, что 37-я ракетная дивизия будет в ближайшее время перевооружаться на «Тополь», о том, как будет хорошо и сытно жить ракетчикам на Украине, что ни одно подразделение не будет сокращено. В общем, будет филиал рая на Волынской земле. Запись этого выступления на видеокассете у меня до сих пор хранится.
Мы все, в том числе и я, слушали в два уха, затаив дыхание. И не понимая, что несет он «бред сивой кобылы». Но как было приятно всем слышать бред о том, что Луцк станет «Новыми Васюками». Остап Бендер курит в сторонке. Этим своим выступлением Кравчук сумел-таки завоевать сердца ракетчиков-стратегов, их жен и детей, а в те годы это означало завоевать голоса избирателей. Это было ему очень важно: на первых в истории Украины свободных выборах Президента, победить ему на этих выборах, было достаточно трудно. А мы, то есть командование 37рд, ему в этом помогало.
Говорил мне генерал- лейтенант Строгов – командующий воздушной армией, что дислоцировалась во Львове: «Кравчук – националист, да еще какой, махровый». Я не верил. Как же он оказался прав! Прозорливый был человек, за что и «слетел» с должности командующего, сразу после выборов Президента Украины.
Следующим, от кого избавился Кравчук, был командующий Прикарпатским округом, а потом и командующий Киевским округом генерал-полковник Громов. Адмирал Касатонов боролся, как крейсер «Варяг», не отдавая ни пяди земли и моря русского Крыма, завоеванного еще А.В. Суворовым.
Наша дивизия отдала 95 процентов голосов за Кравчука. Вот как он нас «развел»! Для сравнения – авиационная дивизия, дислоцированная в Луцке, дала ему только 45 процентов, а Прикарпатский округ и того меньше всего-то 43 процента.
После поездки Кравчука в США Украина провозгласила безъядерный статус. И все наши надежды на то, что дивизия останется, канули в пропасть. Вот тогда я реально понял, что политика – это грязное дело. Когда надо избираться, будут самые красивые слова. А после выборов поступай как тебе выгодно, не государству, нет, тебе и только тебе! После выборов я получил Правительственную телеграмму, которая до сих пор хранится дома: «Спасиби, за пидтримку! Президент Украины Кравчук Л.М.». Да уж, вот, «лоханулся».
А между тем, нам приказали разработать ускоренный график расформирования дивизии. Видимо, Украиной, уже в те времена активно начали командовать друзья из-за океана.
На территории дивизии с конца 19 века дислоцировался Волынский Пехотный полк. Там же была выстроена и церковь Св. Александра Невского. В разные времена разными военачальниками она использовалась по-разному. Когда я принял дивизию, церковь уже была переоборудована в музей ракетной дивизии. С начала 90-х годов началась борьба за эту церковь между православной церковью Московского патриархата и местной автокефальной церковью. С владыкой Варфоломеем (Московский патриархат) я познакомился случайно, а потом это знакомство переросло в крепкую дружбу.
Как-то раз владыка позвонил мне и попросил: не могу ли я ему помочь кроватями и тумбочками. Оказывается, он собирался открыть на территории храма бурсу. Я помог, отправил ему два КАМАЗа мебели. А он пригласил меня в качестве гостя, поприсутствовать, на всенощной – был праздник "Святой Пасхи". Я приглашение принял и отстоял всю ночь, впервые. А потом это уже делал регулярно…
Ну, так вот. Что же, я должен был отдать храм Св. Александра Невского – униатам? Нет уж – от дохлого осла уши, вы получите «товарищи» – униаты. В облисполкоме, в отделе межконфессиональных отношений, состоялось заседание, на котором было принято решение передать храм в ведение Православной церкви Московского патриархата, с чем категорически были не согласны униаты. И началось.
Униаты подогнали руховцев, с «жовто-блакитными» прапорами, бандеровских недобитышей, с черно-красными. Заблокировали КПП – въезд на территорию дивизии. И даже пытались прорваться на территорию, в храм.
Утром, когда мы с женой (она работала в санчасти) ехали на службу, из толпы, что блокировала КПП, раздались два выстрела в сторону нашей «Волги». Мы, увеличив скорость, пролетели мимо и заехали на территорию дивизии через автопарк. А потом опять пришлось прибегать к старому, испытанному уже не раз, методу силового разгона этих митингующих. А нескольких самых ретивых и громче всех кричащих, пришлось взять «в плен» и допросить: «Кто послал? Цели и задачи?»
Вот тут-то все и выяснилось. За эти митинги, оказывается, платили деньги. Такса была такая: старшему – 10 рублей, тем, кто больше всех кричал – по 5 рублей, а статистам – по 3 рубля. «Нормальный бизнес». Но в этот раз у них ничего не получилось.
В местных полках брожение среди прапорщиков после выборов Президента как-то успокоилось само по себе. Они поняли, что после расформирования полка придется искать работу на гражданке в Украине или переводиться в Россию, чтобы заработать пенсию.
Но активность стали проявлять «перевертыши», то есть, те офицеры, которые уже перешли под «жовто-блакитные» знамена, проще говоря, перевелись служить в Вооруженные Силы Украины. В Ровно, в то время стояла общевойсковая армия, а при ней был полк связи. Командовал этим полком «щирый» украинец, по фамилии Мартиросян. Пена всегда всплывает на таких вот диких реформах. Вот всплыл и этот иуда, изменивший присяге, которую он давал Советскому Союзу и принявший новую присягу.
От Луцка до Ровно всего-то 70 километров. Ближайшая моя часть, Узел связи к Ровно был и того ближе. И вот этот украинский «гражданин» в форме полковника с эмблемами связиста приезжает на дивизионный узел связи. Командир УС подполковник Виктор Павлович Добровольский подумал, что это очередной проверяющий и впустил его на территорию части без каких-либо вопросов.
Мартиросян попросил его собрать личный состав в клубе. А после того как он был собран, начал агитировать за прием украинской присяги и переход в Вооруженные Силы Украины. Только тогда замечательный мой командир понял, какую змею он пустил к себе в часть. Всю эту агитацию он немедленно прекратил, выкинул этого гражданина Украины вместе с его машиной за КПП. И доложил мне об этом инциденте.
Потом этот «жук» в погонах полковника приехал ко мне в штаб дивизии и попросил меня, чтобы я с ним встретился. Я послал его на известные каждому русскому человеку три буквы. И до сих пор считаю, что это было бы для него счастьем.
Получив «отлуп», он пошел другим путем, начал действовать через власть. Меня вызвал председатель облисполкома, с которым я, как депутат Областной рады и командир дивизии, был в хороших отношениях. Он попросил меня, чтобы я организовал встречу с представителем министерства обороны Украины для разъяснения позиции МО Украины в отношении увольняемых военнослужащих.
Кстати, при расформировании каждому офицеру и прапорщику дивизии предлагалось три варианта. Первый – перевод в Россию для прохождения дальнейшей службы в РВСН для тех, кто еще не имел выслуги лет для получения пенсии. Второй – увольнение по выслуге лет с пенсией на территории Украины или России. Третий вариант – перевод в вооруженные силы Украины и прохождение службы в ВС Украины. Командиры и кадровые работники дивизии работали скрупулезно, с каждым индивидуально. Практически каждый военнослужащий уже выбрал для себя путь-дорогу, и незачем было в очередной раз будоражить эту тему. Тем не менее, председатель облисполкома меня уговорил, и я согласился.
Собрал офицеров и прапорщиков в Доме офицеров и оставил их один на один с представителем МО Украины «гражданином» Мартиросяном – такое было условие Предоблисполкома. Минут через 30 услышал топот ног в зале – да такой, что люстры закачались. Потом – свист, крики и мат. А потом, я увидел бегущего, со всех ног Мартиросяна. Вот так в дивизии проводили провокатора.
Начали оперяться вновь созданные президентские структуры. Активность во всех направлениях проявляло МО Украины. Свою лепту вносило, и вновь созданное СБУ (Служба Безпеки Украины). Еще до расформирования дивизии «комитетчики» (особисты КГБ) дивизии перешли под флаги Украины, и не скрывали этого. Квартиры, машины, дачи у них к этому времени уже были – чего же не перейти!
Однажды позвонили по ВЧ и попросили приехать в областное теперь уже СБУ. Звонил начальник областного Управления КГБ, теперь СБУ, полковник Деменков А.А., с которым мы дружили семьями. Я задумался. Зачем? Опять провокация? Предупредил начальника штаба, чтобы если не приеду через два часа, звонил сначала Командующему армией, а если он не примет мер – прямо начальнику Главного штаба РВСН. Всякое могло случиться.
Взял оружие, родной ПМ, с которым не расставался уже как минимум год, и поехал. Приехав в управление, прошел в кабинет к начальнику. В кабинете присутствовали, кроме начальника СБУ Волынской области полковник Деменков А., еще два полковника – один «наш», перешедший на Украинскую сторону, и полковник из Киева. Начался неспешный разговор. Говорил в основном киевлянин. Подготовлен он был прекрасно, и психологически, и логически. Разносторонне подготовленный был «товарищ», в отличие от нашего «коновала» – армейского чекиста, который в этой беседе вовсе участия не принимал. Да, подумал я, такой, может свалить хоть кого. Но только не меня. «Облико морале, офицеро руссо Совьетико!»
Собственно, разговор сводился к одному, чтобы я, командир дивизии ракетных войск, торжественно принял присягу на верность народу Украины. Я отказался. Разговор пошел в другом ключе, начались угрозы с его стороны. Я еще раз сказал, что принимать присягу не буду (а представляете, какой бы был резонанс, если бы я согласился?) и уже хотел уйти.
Остановили. Теперь начали заходить с другой стороны – дадим должность в МО Украины. Станешь, как минимум, заместителем начальника Главного штаба МО Украины. Или назначим начальником Киевского Суворовского военного училища – на выбор. Квартиру 4-комнатную дадим на берегу Днепра, жену устроим на работу в Лечсанупр, дочь будет учиться в самом престижном вузе Украины – университете имени Шевченко. Только соглашайтесь. Я отказался в третий раз. Сказал, что разговор закончен и вышел из кабинета. Меня никто не остановил и не воспрепятствовал.
Потом началось давление со стороны министерства обороны Украины. Они вдруг решили контролировать ход работ по расформированию. Позвонил Командующий и сказал, что завтра надо встретить начальника тыла Вооруженных сил Украины и доложить ему о ходе работ.
Встречаю его на аэродроме. Выходит, из Ан-24 генерал-майор, а вместе с ним заместитель командующего Винницкой 3-й Ракетной армией по тылу полковником Ковбасой (в войсках по прозвищу «Колбаса»), который, как вы уже поняли, по фамилии, полностью и окончательно перешел на сторону Украины.
Я встретил, как положено, доложил. А этот генерал даже не соизволил со мной за руку поздороваться. Ничего себе! Во как! Это что же, мы враги изначально? С ним прилетело человек 20 по разным направлениям деятельности. Началось заслушивание.
Я говорил о порядке сокращения дивизии, о проблемах и вдруг меня прерывает этот генерал-майор. Я остановился и сказал, что командира дивизии в Ракетных войсках не прерывает даже Главнокомандующий, и если вы еще раз меня прервете, наша делегация покинет зал. Он прервал меня еще раз, и я скомандовал своим дивизионным начальникам служб: «Встать! На выход шагом марш!» Эти новые «господа-офицеры» не уважают командира дивизии Ракетных войск стратегического назначения».
Заседание продолжалось без нас. Да и слава Богу! После совещания генерал-майор пришел ко мне в кабинет и попросил (именно попросил, а не приказал) спланировать вертолет, чтобы слетать в Броды и там проверить ход работ. А мне подумалось, что он хотел слетать и поклониться разрушенному памятнику Бандеры. Так и оказалось. Об этом в последующем мне командир полка и доложил.
Пока он летал, я навел справки о том, кто же этот генерал был в прошлой, советской, жизни. Оказалось, он был командиром кадрированной дивизии (400 человек личного состава, в Советской армии такие были, во втором эшелоне) в Ивано-Франковске, а это для меня говорило о многом. Прилетев из Бродов, он улетел прямиком на Киев. Я этого «перевертыша» в генеральских погонах, полученных уже на службе в Украине, не провожал, это было ниже моего собственного достоинства…
http://rvsn.ruzhany.info/0_2019/judin_000_00.html – читать книгу Юдина "Мои воспоминания на службе в РВСН".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5074140.html
Старо как мир. Несколько “правильных” пропагандонов полки разлагали, и переводили на другую сторону. Это говорит о стадности и малоразвитости, и отсутствии идеологической стойкости (если была идеология) пипла.