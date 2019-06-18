Голоса народных инструментов. (1988 г.)
08:44. 18 июня 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Даже на изломе советской истории тогдашняя власть уделяла несравненно больше внимания развитию и популяризации народной музыки, нежели сегодня при капитализме.
Уже за одно это культурное достижение следует быть благодарным советской власти: она не позволила русской музыке и музыке других народов СССР раствориться в хлынувшем с Запада мощнейшем потоке разных битлов, попов, роков и прочих металлов.
Уже за одно это культурное достижение следует быть благодарным советской власти: она не позволила русской музыке и музыке других народов СССР раствориться в хлынувшем с Запада мощнейшем потоке разных битлов, попов, роков и прочих металлов.