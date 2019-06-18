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Голоса народных инструментов. (1988 г.)

08:44. 18 июня 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:
Даже на изломе советской истории тогдашняя власть уделяла несравненно больше внимания развитию и популяризации народной музыки, нежели сегодня при капитализме.

Уже за одно это культурное достижение следует быть благодарным советской власти: она не позволила русской музыке и музыке других народов СССР раствориться в хлынувшем с Запада мощнейшем потоке разных битлов, попов, роков и прочих металлов.



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4510907.html

Метки: власть, дети, Культура, общество, русский, советский

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