Эксперимент Дидье Дезора

Дидье Дезор и коллеги из Университета Нанси провели ряд исследований, известных как «опыты с крысами-ныряльщиками», и показывавших варианты разделения ролей в группе крыс на «работников» и «грабителей».6 крыс помещались в многокомнатную клетку, устроенную так, что достать еду можно было только ныряя в одной из комнат на задержке дыхания (все крысы были предварительно ознакомлены с клеткой и постепенно обучены нырять за пищей). Съесть пищу можно было только в общей комнате (с сухим полом).Быстро установились роли: работник, грабитель, попрошайка (« козел отпущения ») и самостоятельный. Работники много ныряли за пищей, но съедать добытую пищу у них получалось, лишь когда грабители становились сыты. Самостоятельные — кормились сами, в грабеже не участвуя, но давая отпор грабителям. « Козел отпущения » подбирал упавшие в ходе драк крошки. Грабители не ныряли вообще. Смена ролей наблюдалась в около 1 % случаев, в серии более 1000 экспериментов.Гипотезы о врожденно-разном мастерстве в нырянии, о врожденно-разном страхе воды, различными остроумными проверками были опровергнуты.Попутно отмечено что успокоительные препараты переводят крысу в разряд работников, снижая её агрессивность.Ряд опытов Дезора показал несущественность фактора «прирожденности» в выборе роли работника или грабителя у крыс.Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения.Такой же результат исследователь получил, поочередно поместив в одной клетке шесть эксплуатируемых крыс, затем шесть автономов и шесть козлов отпущения. В результате выяснилось: каков бы ни был предыдущий социальный статус индивидуумов, они всегда, в конце концов, распределяют между собой новые социальные роли.Авторы сделали вывод, что выбор ролей происходит случайным образом и обусловлен множеством факторов: и природой затруднения в добыче еды, и соотношением голода, опаски воды и опаски драки, и т.о. генетическая врожденная предрасположенность играет незначительную роль в этой социальной ситуации. Случайно выбранная роль затем постоянно подкрепляясь успехом, становится постоянной: работнику проще лишний раз умело нырнуть, чем в одиночку сопротивляться грабителям, грабителю проще привычно-умело грабить, чем одолевать опаску перед непривычным нырянием.То есть любая революция в социуме ведет только к перераспределению существующих ролей, а не формированию общества идеальных Личностей.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8902232.html