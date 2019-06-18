Дворец на огромной скале

В центральной части острова Шри-Ланка на высоте 370 метров над уровнем моря находится скальное плато под названием Сигирия.



В переводе с сингальского языка это название означает «львиная скала». На скале в конце 5-го столетия царь Кассапа возвел неприступную крепость с парками, садами, террасами и чуть ли ни первыми в мире фонтанами. А еще все скала усеяна углублениями прямоугольной и квадратной формы, а сами камни как будто покрыты защитным слоем.





Общая площадь плато составляет полтора гектара. Возвышается оно на 170 метров по сравнению с окружающей его равниной. Дворец, от которого сейчас остались лишь руины, представляет собой настоящее чудо инженерного и архитектурно-строительного искусства. На такой впечатляющей высоте удалось не только выстроить дворцово-крепостной комплекс, но и укрепить его рвами, наполненными водой. В садах, которые были разбиты вокруг дворца, устроили фонтаны, действующие и сегодня.





Европейцы узнали о существовании на острове этой удивительной крепости лишь в 1907 году. Первое, что их впечатлило, была так называемая «картинная галерея». Она представляла собой зеркальный зал с многочисленными фресками, общая протяженность которых составляет 140 метров. Чаще всего на фресках изображали обнаженных наложниц, которые как правило были светлокожими. Всего этих фресок было около пятисот, но до наших дней сохранилось всего пару десятков. Разрушена крепость была после смерти Касапы по приказу его младшего брата.





Есть на скале также пещерный буддийский монастырь, который, как считается, существовал задолго до правления царя Касапы – с пятого века до нашей эры. Некоторые гиды-экскурсоводы говорят туристам, что обнаруженные на поверхности скальной породы углубления были устроены для подъема монахов. Однако есть в этой версии много непонятного.





Например, каким инструментом и сколько времени должны были проводиться такие работы? Следов действительно очень много: ими усеяно почти все плато. Зачем монахам было делать столько ступенек себе в монастырь – неясно. Вторая особенность этих углублений – как правило, везде рядом с квадратными выемками, идущими наверх, расположены и горизонтальные, направленные горизонтально влево. Если рассмотреть эти выемки с близкого расстояния, то складывается впечатление, будто их не выдалбливали, а вдавливали в горную породу. Например, продавили при помощи катка с квадратными насадками.





Некоторые ученые предполагают, что древние строители могли обладать знаниями о том, как сделать камень мягким. И эти камни – не единственные в мире, где, возможно, применялась техника размягчения. Есть легенды, согласно которым инки поливали свои камни соком неизвестных деревьев, после чего те становились мягкими.





Другое предположение – на камни могли воздействовать специально подобранными звуковыми волнами. Современная наука уже признала тот факт, что твердое кристаллическое тело можно сделать пластичным, а потом снова – твердым. Но при этом теряются его свойства. Древним же строителям удавалось совершить этот процесс без изменений кристаллической решетки минерала. И таких примеров немало – они есть на всех континентах.





А вторая загадка камней Сигирии – это их неоднородная поверхность. Если присмотреться к скале (это видно на фотографиях выше), то можно заметить, что верхняя ее часть отличается от нижней – скала словно облита чем-то сверху. Верхний слой обладает другими свойствами и более твердый. Ученые до сих пор спорят о том, чем таким древние строители могли облить скалу. Скорее всего, этот защитный слой был сделан для того, чтобы внутрь скалы не просачивалась вода. Ведь крепость строилась не на 200-300 лет, поэтому поверхность плато Сигирии обработали и укрепили.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/dvorec_na_ogromnoj_skale/2019-06-18-71273