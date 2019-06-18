ДНК-генеалогия – новый инструмент для постижения глубокой истории

Концептуал СМИ «Отец славян» Анатолий Клёсов в «Политкафе»

Профессор, доктор химических наук Анатолий Клёсов рассказывает, кому выгодно считать ДНК-генеалогию лженаукой. Можно ли подвергать сомнению результаты расшифровки ДНК? Что нового о ДНК-генеалогии можно прочитать в новой книге профессора «ДНК-генеалогия славян: происхождение и история»?



Откуда пришли и куда пропали арии? Сколько тысяч лет назад жил общий предок русских и индийцев? Насколько сильно мы отличаемся от украинцев или немцев? Есть ли в Германии арии? Когда ДНК-генеалогии было легче развиваться: в эпоху СССР или в наше время? За что сербы называют Анатолия Клёсова «отцом славян»?



Восстановить картину древнего мира на основе расшифрованных ископаемых ДНК, узнать, откуда появились славяне и где их прародина, кто относится к роду современных этнических русских, помогут книги:



ДНК-генеалогия славян: происхождение и история



Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий Алексеевич



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