Чингисхан
- Ровняйте сотню, сотник, мать твою!
По лошадям! Туды вас, растуды вас!
Сестра Марго и старший брат Аливас,
Вам табуны Актая отдаю.
- Астрологи, шаманы и гадалки,
Планида вас под корень расшиби!
Желайте нам счастливого пути
И на Катуни правильной рыбалки.
- Великий хан! Гонимый русский князь,
Умеет лошадей ковать в железо.
- Стрелу ему из лука ирокеза,
В барду его, а лучше просто в грязь.
А, нет, постой, берём его с собой!
Не ближний свет, в пути не залежится,
Конину ест, изрядно матерится,
Непьяный - злой, короче, парень свой.
И вот пылит пустынными степями
Лихая рать монгольских скакунов.
Грядёт через века поэт Рубцов -
Не признаёт захватчиков отцами.
А может это Александр Блок?
Да много их, кто любит разгуляться,
Плюнь в морду - сразу лезут драться,
Рога наставь - ударить могут в рог.
Ведь в наших венах кровь, а не водица,
И мы идём сквозь иноверный лай…
Сел на коня - в пути не отставай,
Когда прижмёт - татарин пригодится.
- Ну, как толмач, шайтан его дери,
По-тюркски научился выражаться?
- У нас по-русски начали ругаться
И пить по-русски, чёрт их побери.
- Что впереди? - Лесной народец мелкий,
Всего боится, прячется в горах,
Овец пасёт, купается в снегах,
Белки, белки, и на деревьях белки.
А рыба есть? - Была… невпроворот.
Так у меня родители с Алтая,
Алтая дар сытнее каравая,
Короче, не умрём в голодный год.
- Тараним зауральные миры,
Похлещемся с донскими казаками,
Не стрелами, так голыми руками,
Погреем о татарские костры.
С природой биться - рано торопиться.
Порог. Людей на камни понесло.
Но наш толмач успел перекреститься,
Подставил деревянное весло…
- Лихой казак, немного верит в Бога,
В какого только? Не узнал, небось?
Расспрашивал… «Надейтесь на авось!» -
Загадочно докладывал Серёга.
- Мы на земле великого шамана,
Богам дерзить не станет даже хам.
Задумался младенец Чингисхан
На склоне великана Бабыргана.
Велел созвать окрестных колдунов,
С разгромной речью к миру обратиться,
На чём стоим приходится родиться
Под карточными сводами шатров.
Собрались быстро шумные шаманы,
Святое дело - нужно делать хадж:
«На Аю ходит прародитель наш,
Дадут кумыс - найдутся и стаканы».
Хан процедил искусным болтунам:
« Вам что ни дай – всё, кроме жизни, мало.
Скажите лучше, озеро отцов
Каким концом к вам на гору попало?».
Ему в ответ: «Немало лет назад
Богатыри из подражанья чуду,
В Катуни наколдобили запруду,
Баркас уплыл к вершине Арарат».
- Предупреждала добрая Айне,
Что часто её сына обижают,
Плотины строят, воду заряжают…
- За сына рассчитаются вдвойне.
Пошёл на запад грозный Чингисхан -
Жечь города до первозданной степи,
А в спину ему дул попутный ветер,
Что было дальше, - догадайся сам.
Не двести лет, а пять тысячелетий,
Мы будем биться в пыльных городах
С колоссом каменным на глиняных ногах,
Серпом и молотом по зёрнам лихолетий.