- Ровняйте сотню, сотник, мать твою!

По лошадям! Туды вас, растуды вас!

Сестра Марго и старший брат Аливас,

Вам табуны Актая отдаю.

- Астрологи, шаманы и гадалки,

Планида вас под корень расшиби!

Желайте нам счастливого пути

И на Катуни правильной рыбалки.

- Великий хан! Гонимый русский князь,

Умеет лошадей ковать в железо.

- Стрелу ему из лука ирокеза,

В барду его, а лучше просто в грязь.

А, нет, постой, берём его с собой!

Не ближний свет, в пути не залежится,

Конину ест, изрядно матерится,

Непьяный - злой, короче, парень свой.

И вот пылит пустынными степями

Лихая рать монгольских скакунов.

Грядёт через века поэт Рубцов -

Не признаёт захватчиков отцами.

А может это Александр Блок?

Да много их, кто любит разгуляться,

Плюнь в морду - сразу лезут драться,

Рога наставь - ударить могут в рог.

Ведь в наших венах кровь, а не водица,

И мы идём сквозь иноверный лай…

Сел на коня - в пути не отставай,

Когда прижмёт - татарин пригодится.

- Ну, как толмач, шайтан его дери,

По-тюркски научился выражаться?

- У нас по-русски начали ругаться

И пить по-русски, чёрт их побери.

- Что впереди? - Лесной народец мелкий,

Всего боится, прячется в горах,

Овец пасёт, купается в снегах,

Белки, белки, и на деревьях белки.

А рыба есть? - Была… невпроворот.

Так у меня родители с Алтая,

Алтая дар сытнее каравая,

Короче, не умрём в голодный год.

- Тараним зауральные миры,

Похлещемся с донскими казаками,

Не стрелами, так голыми руками,

Погреем о татарские костры.

С природой биться - рано торопиться.

Порог. Людей на камни понесло.

Но наш толмач успел перекреститься,

Подставил деревянное весло…

- Лихой казак, немного верит в Бога,

В какого только? Не узнал, небось?

Расспрашивал… «Надейтесь на авось!» -

Загадочно докладывал Серёга.

- Мы на земле великого шамана,

Богам дерзить не станет даже хам.

Задумался младенец Чингисхан

На склоне великана Бабыргана.

Велел созвать окрестных колдунов,

С разгромной речью к миру обратиться,

На чём стоим приходится родиться

Под карточными сводами шатров.

Собрались быстро шумные шаманы,

Святое дело - нужно делать хадж:

«На Аю ходит прародитель наш,

Дадут кумыс - найдутся и стаканы».

Хан процедил искусным болтунам:

« Вам что ни дай – всё, кроме жизни, мало.

Скажите лучше, озеро отцов

Каким концом к вам на гору попало?».

Ему в ответ: «Немало лет назад

Богатыри из подражанья чуду,

В Катуни наколдобили запруду,

Баркас уплыл к вершине Арарат».

- Предупреждала добрая Айне,

Что часто её сына обижают,

Плотины строят, воду заряжают…

- За сына рассчитаются вдвойне.

Пошёл на запад грозный Чингисхан -

Жечь города до первозданной степи,

А в спину ему дул попутный ветер,

Что было дальше, - догадайся сам.

Не двести лет, а пять тысячелетий,

Мы будем биться в пыльных городах

С колоссом каменным на глиняных ногах,

Серпом и молотом по зёрнам лихолетий.