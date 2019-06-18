10 самых невероятных следов працивилизаций
19:13. 18 июня 2019 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На нашей планете остались загадочные следы, оставленные высокоразвитыми цивилизациями прошлого.
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Рыбки маленьких мыслей устраивают в неглубоких людях большое волнение. А в океаническом разуме даже киты вдохновения едва ли вызовут рябь на воде.