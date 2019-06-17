Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 298 Детский сад галактического масштаба
08:55. 17 июня 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Если человек носит в каком-либо из карманов идеи верности Учителю, если в другом его кармане лежат идеи вечной и единой Жизни, а в третьем — понимание единения, но в его собственном храме сердца нет жизни, и все его «идеи» сочетаются в разговорах, а дела выражают только раздражение, муть, горе о себе и встречном, то он просто добрый хранитель не принадлежащих ему сокровищ.