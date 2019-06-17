Храбрость через 70 лет. Что на самом деле показала Польша во Второй Мировой

О действительно смелых поляках Варшава не вспоминает. Сегодня за героев и смельчаков там выдают трусов, авантюристов и предателей.

Президент Польши Анджей Дуда отметился громким высказыванием на тему преимуществ его соотечественников над русскими. Слова прозвучали на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«То, что мы продемонстрировали во Второй Мировой войне»

Дуда много говорил о «западном выборе» Польши, об «имперском лице» современной России, защищаясь от которого, его страна ныне активно размещает на своей территории американские вооружения и подразделения.

Тем не менее, реплика Дуды, привлекшая к себе внимание, касалась не только настоящего, но и прошлого. Говоря о России, польский президент заметил: «Это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй Мировой войне».

Это более чем смелое заявление для представителя страны, которая в период Второй Мировой войны де-факто прекратила свое существование, будучи превращенной в октябре 1939 года в территорию под контролем Третьего Рейха под названием «Генерал-губернаторство».

Пакт с Гитлером и доля от «чехословацкого пирога»

До этого польские власти проявили невиданную смелость, первыми из европейских государств заключив пакт с Третьим Рейхом — «Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей» от 26 января 1934 года, также известную как «Пакт Пилсудского-Гитлера». Благодаря этому проявлению польской смелости попытки Франции и СССР ещё в первой половине 1930-х годов создать систему европейской коллективной безопасности, которая позволила бы не допустить агрессии Третьего Рейха, потерпели крах.

Невероятную смелость Польша проявила и осенью 1938 года, когда категорически отказалась пропускать советские войска на помощь Чехословакии, которой угрожало гитлеровское вторжение. Благодаря этой демонстрации польской смелость стал реальностью «Мюнхенский сговор», приведший к расчленению Чехословакии.

И пока нацистская Германия занимала Судеты, польская армия аналогичным образом заняла принадлежавшую Чехословакии Тешинскую область. Это, видимо, было ярким проявлением невероятной польской смелости. Настолько ярким, что современные польские политики стараются о нем не вспоминать.

Сбежать за 17 дней

Но давайте вернемся непосредственно ко Второй Мировой войне, о необычайных примерах польской смелости в которой говорит президент Дуда. Любопытно, что еще за несколько месяцев до нападения Германии в польском Главном штабе вообще не существовало конкретных планов действий на этот счет. На протяжении двадцати лет польские военные готовили планы военных действий против восточного соседа, то есть против СССР.

Если же все-таки проанализировать наспех созданный поляками военных план «Запад», то окажется, что он фактически не предусматривал возможности победы над Германией своими силами. Перед польскими частями ставилась задача держать оборону до тех пор, пока в войну с Германией не вступят Англия и Франция. Варшава предполагала, что это займет у союзников несколько дней, после чего Гитлеру придется отвлечь силы на Западный фронт. Когда же в действительности Лондон и Париж ограничились формальным вступлением в войну, выяснилось, что держаться против Германии Польша просто не в состоянии. Варшава капитулировала 28 сентября 1939 года. Последние польские части сложили оружие 6 октября 1939 года. Но фактически Польша проиграла войну гораздо раньше – 17 сентября 1939 года правительство Польши пересекло границу с Румынией, и было интернировано.

Партизаны, которых не было

В ходе войны в рядах польской армии находилось около 1 миллиона солдат и офицеров. Из них погибли в боях с гитлеровцами около 66 тысяч человек, получили ранения около 130 тысяч, попало в немецкий плен около 400 тысяч человек. Еще около 230 тысяч солдат и офицеров предпочли сдаться советским войскам, вступившим на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии 17 сентября 1939 года, когда Польша как государство де-факто уже прекратила свое существование.

В годы оккупации на польских землях существовало немало подпольных организаций, самой известной из которых являлась так называемая Армия Крайова, подчинявшаяся правительству Польши в изгнании. Однако масштабной партизанской войны в Польше не было. Ничего подобного тому, что в годы оккупации происходило в Украинской ССР и Белорусской ССР, поляки не осуществили. Польские заводы исправно поставляли Рейху военную продукцию, необходимую для продолжения военных компаний Гитлера — на территории Советского Союза, Франции, Бельгии, Голландии, в Скандинавии, на Балканах.

Смелые дезертиры генерала Андерса

Пример выдающейся польской борьбы – это история армии генерала Андерса.

Летом 1941 года союзники по антигитлеровской коалиции договорились о создании на территории СССР новой польской армии. По решению главы польского правительства генерала Владислава Сикорского, командующим был назначен Владислав Андерс, произведенный в чин дивизионного генерала. Предполагалось, что армия будет сформирована из граждан Польши, находящихся на территории Советского Союза, частью по призыву, частью на добровольной основе. В самые трудные для себя месяцы войны Советский Союз тратил силы и средства на подготовку и вооружение армии Андерса. Только в сентябре и октябре 1941 года СССР передал «армии Андерса» вооружение для одной пехотной дивизии: 40 артиллерийских орудий, 135 миномётов, 270 станковых и ручных пулемётов, 8451 винтовку, 162 пистолета-пулемёта, 1022 пистолета и револьвера. К январю 1942 года на армию Андерса Советский Союз израсходовал 69 миллионов рублей, передав тысячи единиц оружия и десятки тысяч комплектов обмундирования.

Но в начале декабря 1941 года на встрече со Сталиным Андерс и Сикорский убеждали Сталина в том, что польские подразделения нужно отправить для дальнейшей подготовки в Иран. Дескать, там для этого наиболее подходящие условия. Реакция Сталина, согласно стенограмме беседы, была такова: «Тов. Сталин указывает, что мы не можем заставить поляков драться… Если поляки не хотят, то мы обойдемся и своими дивизиями».

Обстановка медленно начинала накаляться. Спецслужбы докладывали, что в армии Андерса царят антисоветские настроения, офицеры не собираются вступать в войну, пока она не перейдет на территорию Польши, и прямо говорят о будущем «противостоянии с Советами». Летом 1942 года, когда начиналась тяжелейшая битва за Сталинград, десятки тысяч хорошо вооруженных и подготовленных польских военных уехали в Иран. В итоге, после заявлений о том, что надо сражаться на территории Польши, они участвовали в боях на Ближнем Востоке и в Италии, но в освобождении своей собственной Родины не участвовали. Уже после этого случая массового польского дезертирства в СССР при поддержке «Союза польских патриотов» будет создана 1-я Варшавская польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Из нее к концу войны вырастут две армии Войска Польского, которые будут сражаться плечом к плечу с советскими войсками, действительно освобождать польские земли и брать Берлин. Концу Великой Отечественной войны численность Войска Польского достигла около 330 000 человек. Но вот как раз о подвигах этих людей президент Дуда говорить не любит. Потому что эти польские солдаты стали братьями по крови советских солдат. Потому что эти польские солдаты стали основой послевоенной армии Польской Народной республики, а этот период истории официальной Варшавой рассматривается не иначе, как «советская оккупация». Варшавская авантюра смельчака Коморовского Один из самых известных эпизодов войны на территории Польши — Варшавское восстание. Изначально его замысел никак не согласовывался с планами командования Красной Армии. Правительство Польши в изгнании и лидеры Армии Крайовой были намерены устроить восстание в столице Польши так, чтобы силами своих подразделений разгромить гитлеровцев в Варшаве накануне подхода Красной Армии, и заставить СССР признать существующую реальность – в стране восстановлена власть эмигрантского правительства. Руководителем восстания в Варшаве являлся польский генерал Тадеуш Коморовский. Получив данные о приближении советских танковых частей, он назначил начало восстания на 17:00 1 августа 1944 года. Разведка Армии Крайовой сообщала командующему – признаков отхода немцев нет, в город перебрасываются свежие части. А ведь план восстания предполагал бои с отступающим, а не с готовым к обороне противником, буквально наводнившим столицу. Таким образом, шансы восставших сводились к нулю и опытные военные это прекрасно понимали. Тем не менее, восстание началось. Тадеуш Коморовский. Фото: Commons.wikimedia.org К этому моменту советские войска, выходившие на подступы к Варшаве, были крайне измотаны в ходе предыдущих сражений, продолжавшихся с конца июня. Обратной стороной стремительного продвижения вперед стало растягивание коммуникаций, отставание тылов, физическое истощение подразделений, которые все лето несли потери, и т.д. Советские части нуждались в отдыхе и пополнении, а в это время генерал Коморовский передавал в Лондон: «Поскольку мы начали открытые бои за Варшаву, мы требуем, чтобы Советы помогли нам немедленной атакой извне». От Красной Армии требовали нового самопожертвования, не спрашивая, какова его цена. И несмотря ни на что, эти попытки предпринимались. 14 сентября 1944 года 1-я армия Войска Польского (более всех рвущаяся освободить свою страну от гитлеровцев) штурмом овладела предместьем Варшавы – Прагой. Однако попытка форсировать Вислу, и помочь восставшим потерпела неудачу все по тем же причинам – немцы не собирались играть по планам Коморовского и подготовили оборону. В течение всего периода восстания британские и советские ВВС осуществляли сброс грузов для повстанцев. С занятием Праги части Красной Армии и Войска Польского организовали артиллерийскую поддержку восставших. Последней попыткой прорыва к восставшим была уже упоминавшаяся операция частей Войска Польского, продолжавшаяся с 15 по 23 сентября. В неудачных боях за плацдарм потери Войска Польского составили 3764 солдат и офицеров, в том числе 1987 человек убитыми и пропавшими без вести на западном берегу Вислы.

Генерал Коморовский подписал капитуляцию восстания 2 октября 1944 года. Бойцы Армии Крайовой, согласно договору, получили статус военнопленных. Зато бойцов коммунистического подполья, тоже участвовавших в восстании и сражавшихся вместе с АК, генерал на переговорах никак не защитил. Большинство из них были расстреляны немцами. Потери повстанцев за время боев составили около 17 000 человек, гитлеровцы потеряли до 3000 человек. Наибольшие потери понесло гражданское население. По приблизительным оценкам, в Варшаве немцами было уничтожено от 100 до 150 тысяч человек. В ходе уличных боёв было уничтожено порядка 25 % жилого фонда Варшавы, а после капитуляции польских сил германские войска целенаправленно, квартал за кварталом, сравняли с землёй ещё 35% зданий города. Такова оказалась цена восстания, момент для которого выбрали не по военным, а по политическим причинам.

Клоуны остались…

Генерал Коморовский сегодня почитаем в Польше. А вот другой поляк, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, говорил о Варшавском восстании так: «Коморовский вместе со своими приспешниками ввалился сюда, как рыжий в цирке – как тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент и оказывается завернутым в ковер… Если бы здесь речь шла всего-навсего о клоунаде, это не имело бы никакого значения, но речь идет о политической авантюре, и авантюра эта будет стоить Польше сотни тысяч жизней. Это ужасающая трагедия, и сейчас всю вину за неё пытаются переложить на нас. Мне больно думать о тысячах и тысячах людей, погибших в нашей борьбе за освобождение Польши. Неужели же вы считаете, что мы не взяли бы Варшаву, если бы были в состоянии это сделать? Сама мысль о том, будто мы в некотором смысле боимся Армии Крайовой, нелепа до идиотизма».

Варшава была освобождена 17 января 1945 года воинами 1-й армии Войска Польского. Те героические польские парни, что брали город, никогда не считали себя смелее советских солдат, которые воевали рядом с ними. Беда в том, что сегодня Польшей правят потомки и сторонники тех, кто сбежал в Румынию в сентябре 1939-го, потомки и сторонники тех, кто уехал «освобождать Польшу» в Иран, потомки и сторонники тех, кто затеял авантюру в Варшаве в 1944 году. Они сносят памятники героям. Но эта смелость – смелость сильно после драки, но не время нее.