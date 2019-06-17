Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2019

Карта обстрелов 17.06.2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Бой под Донецком. 16.06.2019

Вчерашний вечер в Донецке.Прилет по домостроению на улице Башкирской.Бой шел в районе ДАП с применением тяжелой артиллерии."Президент мира" новый, а обстрелы старые.

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На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками

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Гибель на Украине журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина

В конце февраля 2014 года в юго-восточных областях Украины начались массовые антиправительственные акции, явившиеся ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране. На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание “народных республик”. После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете. Киев не признал Донецкую и Луганскую Народные Республики и начал против жителей региона силовую спецоперацию.

Киев предпринимает попытки помешать СМИ объективно освещать события на юго-востоке страны. Журналисты, которые работают на Украине, постоянно находятся в опасности.

17 июня 2014 года российская съемочная группа “Вестей” попала под минометный обстрел, работая под Луганском (административный центр Луганской области на востоке Украины).

Группа состояла из трех человек: корреспондента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Игоря Корнелюка, видеоинженера Антона Волошина и оператора Виктора Денисова. Журналисты выехали в район поселка Металлист и города Счастье, расположенных под Луганском, получив информацию, что там есть беженцы, которых местное ополчение пытается вывести из зоны боевых действий.

Игорь Корнелюк незадолго до этой поездки сделал сюжет, где говорится, что к Луганску стягиваются танки, бронетранспортеры и тяжелое вооружение. Также он сообщил, что обстрел района Металлист, где находились позиции ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики, продолжался всю ночь, а в городе уже начались перебои с поставками продуктов и медикаментов.

По словам водителя такси, который работал со съемочной группой в Луганске, сначала группа отправилась снимать дом в Каменнобродском районе Луганска, пострадавший от обстрела. После этого журналисты хотели направиться на блокпост, но ополченцы их отговаривали, потому что это было опасно. Корреспонденты настаивали, им нужно было снять репортаж. Тогда человек 10 ополченцев решили сопроводить съемочную группу к посту ГАИ. Водитель остался у машины.

После первого минометного обстрела была “передышка”, и Волошин с Корнелюком вышли из укрытия и находились на открытом месте – перекрестке дорог. Дорога просматривалась на несколько километров, было видно журналистов и их накидки с надписью ТВ. Оператор Виктор Денисов пошел вместе с ополченцами, чтобы заснять, как они выводят беженцев. Дорога от него была скрыта лесопосадкой. По его словам, когда один из ополченцев подошел к группе беженцев, состоявшей в основном из пожилых женщин и детей, и взмахнул рукой, чтобы показать им безопасный путь, разорвалась первая мина, ранившая этого человека. Виктор Денисов во время обстрела чудом не пострадал.

Вторая и третья мина разорвались на дороге, где остались другие сотрудники ВГТРК. Взрыв произошел рядом с журналистами. Снаряд упал прямо под ноги Антону Волошину. Он погиб на месте. Волошину было 26 лет. Он работал звукооператором в службе главного продюсера дирекции информационных программ ВГТРК с мая 2013 года, а с зимы 2014 находился в командировке на Украине. Он освещал события на Майдане, а затем – на востоке страны.

Находившийся недалеко от него Игорь Корнелюк во время взрыва был тяжело ранен. Его доставили в областную клиническую больницу Луганской области в состоянии клинической смерти, где скончался от ран. Журналисту было 37 лет, он родился на Украине в Запорожье. Имел большой журналистский опыт. С 1998 года работал в Салехарде, на ГТРК “Ямал” – корреспондентом, а затем одним из руководителей редакции детских программ. В 2013 году возглавил корпункт ВГТРК в Мурманске.

В июне 2014 года поехал в командировку на Украину. Для него это была первая командировка в горячую точку.

20 июня Игоря Корнелюка похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 26 июня там же похоронили Антона Волошина.

Президент РФ Владимир Путин наградил Игоря Корнелюка и Антона Волошина орденами Мужества посмертно “за мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга”, власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики ‑ орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист Луганской области присвоили имена погибших журналистов. В ней был открыт музей военных корреспондентов.

В первую годовщину гибели журналистов на здании ВГТРК в Москве была открыта мемориальная доска в их честь, на трассе возле поселка Металлист в Луганской Народной Республике, где они погибли, был открыт мемориальный знак.

Убийство журналистов осудили в Организации Объединенных Наций и других международных, неправительственных и правозащитных организациях.

По факту гибели в Луганской Народной Республике журналистов телекомпании ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина Главным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом двух и более лиц в связи с их служебной деятельностью).

За причастность к гибели журналистов 22 марта 2016 года была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. Она выяснила координаты съемочной группы и передала их своим командирам, после чего журналистов обстреляли из миномета. Вина Савченко подтверждается, в частности, детализацией звонков, сделанных с ее мобильного телефона при задержании. По данным Следственного комитета, Савченко взяли под стражу 9 июля 2014 года, когда она пыталась пересечь российскую границу без документов под видом беженки. Кроме того, у нее нашли карту местности, разбитую на квадраты, по которым и наносился артиллерийско-минометный огонь.

В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.

Всего за время конфликта на юго-востоке Украины погибли четверо российских журналистов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Спецслужбы ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы ДНР обнародовали некоторую конкретику по организаторам убийства главы ДНР Захарченко.



1. Непосредственно покушение на Захарченко готовил 2-й отдел 5-го управления СБУ (контрразведка)

2. К убийству причастен помощник начальника 5-го управления СБУ Сергей Моторин. Также причастен к убийству “Моторолы”.

3. Непосредственный заказ на убийство передавал агент 5-го управления СБУ Андрей Байдала (позывной “Швед”).

4. Также к организации терактов на Донбассе причастны сотрудники СБУ из 5-го управления и агенты – Андрей Мушта, Андрей Отенко, Дамир Баштанников, Владислав Долговяз.

5. По заявлениям источника из спецслужб ДНР, по всем сотрудникам этого отдела есть полная информация, включая место жительство, семейное положение и используемые автомобили.

Борис Рожин

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Экстренное заявление Армии ДНР в связи с массированным ударом ВСУ (ВИДЕО)

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление заместителя начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина в связи с массированным обстрелом окрестностей Донецка. «Сегодня в 21.05 украинские бандформирования из состава 57 бригады, по команде военного преступника Мишанчука подвергли массированному минометному обстрелу районы н. п. СПАРТАК и Донецкого аэропорта, по которым было выпушено шестнадцать мин калибра 120-мм и две мины калибром 82-мм, также активно применялись гранатометы и зенитные установки. В результате обстрелов произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Башкирская 70. Данные о пострадавших уточняются. Требуем от международных организаций зафиксировать факт очередного нарушения Минских соглашений со стороны украинских силовиков, направленного на эскалацию боевых действий в преддверии заседания контактной группы в Минске и срыву мирных соглашений». Читайте также: Никогда не пил столько водки, — Си Цзиньпин о дне рождения с Путиным (ФОТО, ВИДЕО)

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Под Донецком вспыхнул ожесточенный бой (+ВИДЕО)

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В районе Донецкого аэропорта завязался ожесточенный бой. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские оккупанты с позиций возле н. п. Опытное и Авдеевка ведут огонь из 82-мм и 120-мм минометов, а также зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ситуацию прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. «В Донецке обострение в районе аэропорта. Весь город слышит, с 2015 такого не было. Завтра, предполагаю, вереница машин с новенькими украинскими номерами прямо с утра полетит обратно до дому до хаты, в ридну Украину», — написал он в своем телеграм-канале. Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов успокоил дончан, испуганных доносящимися со стороны аэропорта звуками. «Сейчас весь Донецк слышит канонаду. В сети начинают обсуждаться разные панические версии. Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идёт бой. Наши военнослужащие держат оборону на своих позициях. Всё в штатном режиме», — отметил Безсонов. Читайте также: Никогда не пил столько водки, — Си Цзиньпин о дне рождения с Путиным (ФОТО, ВИДЕО)

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