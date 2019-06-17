Свежая зелень круглый год. Алексей Балакин. Часть 2
Как вырастить свежую зелень.
Автор-сказитель – Алексей Балакин
Установка Аэро-Флора позволяет выращивать круглый год в домашних условиях экологически чистую зелень и овощи. Полезная, свежесрезанная зелень у вас дома 365 дней в году – до 12-ти кг. за 35 дней с 1-го кв. метра с помощью установки “AERO FLORA”.
Подробней расскажем о том:
1. Как питаются растения и что им нужно для жизни?
2. Что такое аэропоника? И как можно выращивать дома на питательных растворах?
3. Как вырастить полноценное растение, которое будет вкусным и полезным?
4. Как устроена установка Аэро-Флора и как её сделать самостоятельно?
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