Свежая зелень круглый год. Алексей Балакин. Часть 2

Как вырастить свежую зелень.



Автор-сказитель – Алексей Балакин



Установка Аэро-Флора позволяет выращивать круглый год в домашних условиях экологически чистую зелень и овощи. Полезная, свежесрезанная зелень у вас дома 365 дней в году – до 12-ти кг. за 35 дней с 1-го кв. метра с помощью установки “AERO FLORA”.



Подробней расскажем о том:



1. Как питаются растения и что им нужно для жизни?



2. Что такое аэропоника? И как можно выращивать дома на питательных растворах?



3. Как вырастить полноценное растение, которое будет вкусным и полезным?



4. Как устроена установка Аэро-Флора и как её сделать самостоятельно?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e0GQWz4-rlA