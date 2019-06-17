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Свежая зелень круглый год. Алексей Балакин. Часть 2

08:37. 17 июня 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Как вырастить свежую зелень.

Автор-сказитель – Алексей Балакин

Установка Аэро-Флора позволяет выращивать круглый год в домашних условиях экологически чистую зелень и овощи. Полезная, свежесрезанная зелень у вас дома 365 дней в году – до 12-ти кг. за 35 дней с 1-го кв. метра с помощью установки “AERO FLORA”.

Подробней расскажем о том:

1. Как питаются растения и что им нужно для жизни?

2. Что такое аэропоника? И как можно выращивать дома на питательных растворах?

3. Как вырастить полноценное растение, которое будет вкусным и полезным?

4. Как устроена установка Аэро-Флора и как её сделать самостоятельно?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e0GQWz4-rlA

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