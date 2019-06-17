Почему нужно читать книги, а не смотреть фильмы

Автор: Виталий Сундаков

Книги развивают мозг Отсутствие хлопот во время новогодних праздников - прекрасный повод порадовать свой мозг хорошей и интересной книгой. Тем более, что существуют серьёзные исследования, доказывающие непосредственное влияние чтения на мозг, несравнимое ни с какими "развивающими" компьютерными играми... Если рассказ написан особо убедительно и талантливо, то у любого разыграется воображение. Биология мозга читающего человека меняется, что позволяет испытывать физические ощущения во время чтения. Как установил Университет Эмори, изменения сохраняют свою силу в течение минимум пяти дней после прочтения произведения. Был проведен эксперимент, в ходе которого группе добровольцев предлагали прочитать триллер. В течение пяти последующих дней проводилось МРТ-сканирование мозга. Оказалось, на протяжении всего этого периода отмечались повышенные уровни активности связей в левой височной коре, отвечающей за язык. То же происходило в центральной борозде, разделяющей сенсорную часть коры от двигательной. Тут включается явление «переноса»: человеку достаточно подумать о беге, чтобы нейроны, отвечающие за него, активизировались. Чтение — сложнейшее упражнение для мозга. В этом его польза и это же причина трудностей в обучении чтению и письму… Новейшее МРТ-исследование подтвердило, что при чтении задействовано большинство высших зон мозг. А значит, чтение можно рассматривать как лучшее упражнение для поддержания мозга “в форме”… Обучение чтению и письму рассматривалось всеми цивилизациями как ключевая ступень в интеллектуальном развитии человека, причем несмотря ни на какие трудности и временные затраты. Как оказалось, за подобным представлением стоит не только “внешняя” полезность чтения/письма, но и сам способ функционирования нашего мозга. Мозг человека, умеющего читать, работает заметно более сложным образом, чем мозг неграмотного. Причем мозг человека, упражнявшегося в чтении в детстве, умеет лучше активировать все свои ресурсы, чем мозг человека, обучившегося грамоте, уже будучи взрослым. В ходе эксперимента добровольцам предъявляли различные тестовые задания, включавшие в себя распознавание предметов, лиц, устных сообщений, письменных предложений и математических задач. Выяснилось, что у грамотного человека при распознавании текста значительно более интенсивно начинает работать зрительная зона коры головного мозга, активируются области, ответственные за обработку звуковой информации, и одновременно включаются несколько других мозговых центров. Но не только это характеризует работу “грамотного мозга” — даже при восприятии только устной информации у грамотного человека начинает более интенсивно, чем у неграмотного, работать фонологическая область и включаются несколько других зон. Особо интенсивно при чтении работают зоны в височной и затылочной доле коры левого полушария мозга (характерно, что многие из этих зон связаны с распознаванием лиц). Наиболее же важной для чтения оказалась область схождения затылочной и височных долей. Причем настолько, что эта область претерпела заметные изменения в т.ч. у тех, кто научился читать, будучи взрослым. Данных о том, что конкуренция между чтением и другими видами деятельности снижает качество последних, пока нет (хотя результаты описываемого эксперимента и продемонстрировали, например, что у неграмотных добровольцев заметно интенсивнее начинает работать мозг при показе человеческого лица, чем у обучившихся чтению в детстве). Исследовали надеются выяснить этот вопрос в следующих экспериментах… Итак, можно смело утверждать, что чтение — одно из самых лучших упражнений, которое позволяет поддерживать в форме весь мозг. Тем более это важно, учитывая, что такие конкуренты чтению как “развивающие” компьютерные игры , показали себя как весьма сомнительные “тренажеры для ума”. Особенно же упражнение мозга чтением должно быть актуально для людей, которым необходимо восстановить работу мозга после тяжелых травм или инсульта. Известно, что мозг очень гибкий орган, и если, например, у него повреждается один из “модулей”, то его функцию пытаются выполнять другие. И если человек продолжает интенсивно тренировать эту функцию, то она может восстановиться практически полностью. Получается, что обычное чтение здесь должно очень помочь…

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCDMWzYD1bv21ra2DlA6u1VQ