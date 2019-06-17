О менеджерах и программистах эгрегоров или кто ты в каждый момент своей жизни?

как реакция на Статья «Об эгрегорах» была написана в 2017г.на просмотр видео (начало с 1.15.00, более конкретно с 1.18.00) в котором люди беседуют об эгрегорах и каждый высказывает своё видение этого явления, там же, для меня, собеседниками и были введены эти условные понятия, как «менеджер (администратор) и программист эгрегоров».

До появления первой статьи мною была исследована эзотерическая литература которую мне удавалось найти и несмотря на то, что некоторые элементы «деревенской магии» были привычны в силу наблюдения за обычаями старшего поколения и поэтому не вызывали страха (вы возможно также наблюдали их, это и молитвы, и народные обряды, обереги и т.п.) а некоторые опыты, например, с огнём, после произнесения определённых слов явно показывали действенность технологий, мною было принято решение не переходить к практике…

Причин несколько, одна из них та, что нелегко управлять теми явлениями, которые обычно люди не видят.

Кроме того, современная жизнь и необходимость работать, чтобы есть, требовали практической пользы от затрат времени и сил, а добыть шкуру ещё неродившегося ягнёнка в определённый час для того, чтобы вступить в сомнительные отношения с духами вызывали вопросы практичности подобных ритуалов…

Поэтому воздействие магией на жизнь было забыто, хотя, как в дальнейшем я понял, вся наша жизнь — это магические действия, которым мы просто не отдаём отчёта.

Возможно вы этого не замечали, но когда долго коллекционируешь («коллекционируешь», потому, что не применяешь), то легко замечаешь революционные события…

И такие революционные события случились, первое это были книги Карлоса Араны, который показал, что для магии важны не ритуалы а личная энергия, именно она основа той эзотерики прошлого, таким образом произошла Разгерметизация, возможно первая с времён Прометея…

Вторым этапом революционных изменений в магии были исследования коллектива авторов под названием «ВП СССР», они показали, что вся магия имеет под собой физические законы, а значит может быть исследована на известных принципах и повторяема всеми как повторяются производственные процессы …

Таким образом оказалось, что магия в жизни возможна и без ритуалов, которые только «костыли» - подпорки для того, чтобы поверить в саму возможность и возможна для пользы не одного посвящённого, а всего общества, которое, если, сможет иметь достаточно личной (обобщённой) энергии и осознания, сможет изменить своё состояние!

Осознав это какую бы, вы выбрали задачу для практического достижения?! Наверное, ту, которая кажется вам жизненно-важной…

Если вы посмотрите на 20 лет назад, а затем продолжите тенденции в будущее, то если ничего не изменить, будущее для людей нерадостное, глобализация по существующей концепции приведёт к тому, что останутся города-башни (есть фильмы на эту тему), рабы и господа…

Поэтому, для меня, более интересной и практичной задачей чем «менеджмент эгрегоров» является поиск и отработка технологий управления действительностью, в условной терминологии её (действительность) ещё называют «Матрица возможных состояний» …

Хочу подчеркнуть, что именно управление «Матрицей возможных состояний», а не эгрегорами, так как многие имена эгрегоров древности (знать имя эгрегора – это основа управления им, так считали древние) и управление эгрегорами (если принимать парадигму, что «эгрегор» = «дух») описано почти в каждой книге уважающего себя эзотерика прошлого, тогда (да и сейчас) они назывались магами, а управление соответственно называлось «магия» …

Различие в управлении «Матрицей» и эгрегорами на мой взгляд огромное, в первом случае вы используете свои непосредственные «обязанности» во Вселенной, возможности, созданные Всевышним (помните: «по образу и подобию») во втором это уловки, деревенская магия, своеобразные «лайфхаки» в физических законах Бытия, небезопасные как для индивида так и для общества в силу не досконального понимания технологий управления (тем, что не видишь) и низкой нравственности мага, вот, например, как управление эгрегорами описывает один исследователь (здесь кратко, подробнее по ссылке):

… Для любого практикующего мага (колдуна, экстрасенса, церковного иерарха, шамана и т. п.) каждый доступный им эгрегор (включая и нелюдские, а, например, эгрегоры животных) является для них средством управления жизненными обстоятельствами людей, входящих в подконтрольный магу эгрегор. В самом общем виде (без детализации) схема такого управления выглядит так. Маг у себя в голове создаёт некий мыслеобраз ситуации, которая, по его мнению, изменит положение дел в контролируемой им группе людей в необходимую сторону. Этот мыслеобраз представляет собой вполне конкретный информационный блок, наделённый определённой мерой (текстовой, звуковой, сюжетной и т. п.) Материальным носителем такого блока информации оказывается тело мага и его биополе. Биополе «переносит» этот информационный блок на новый материальный носитель — эгрегор. Эгрегор в соответствии со своей программой (алгоритмом) перерабатывает этот информационный блок и «передаёт» («излучает») созданный магом мыслеобраз всем людям, подконтрольным данному эгрегору. Так «идея овладевает массами» в большей или меньшей степени. Эффект воздействия зависит от «мощности» мага, его способности создавать впечатляющие мыслеобразы, а также от создания соответствующей обстановки процесса «сопровождения внедрения мыслеобраза» (ритуалы и им подобные действия в зрительном и звуковом диапазоне). Примерами создания такой обстановки могут служить камлания шамана, церковная служба, завершающаяся проповедью священнослужителя, собрания масонов с ритуалами посвящений, конференции учёных, политиков с ритуалами избрания руководящих органов и выступлениями «авторитетов» и др. …»

Поэтому после написания статьи тему «об эгрегорах» посчитал для себя исчерпанной… (обратите внимание на общепринятое слово «исчерпано», что разве «знать – это значит черпать где-то») ...

Что же нового удалось мне почерпнуть (и где?)?

А удалось осознать технологии «менеджеров и программистов эгрегоров».

Для того, чтобы «зафиксировать» то, что я «увидел», а правильнее будет сказать: «Различил» в общем потоке информации, привожу вам хронологию процесса, который покажет, как раз что такое «менеджер и программист эгрегоров» (надеюсь вы понимаете, что в любой беседе, интерес собеседника и ваш может быть следствием эгрегора).

Для тех кому будет неинтересно смотреть видео и делать самому выводы, привожу краткую интерпретацию увиденного мною:

Показана беседа нескольких человек, одни нам не известны, а центральная фигура - это широко известный в узких кругах человек: профессор, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент фонда концептуальных технологий, представитель авторского коллектива «Внутренний Предиктор СССР» В.М. Зазнобин…

1.Неизвестному для большинства зрителей молодому человеку на встрече с В.М.Зазнобиным стало интересно, и он задал ему вопрос об эгрегорах, вернее озвучил свою технологию управления ими, которая, по его предположению, заключалась в том, чтобы подставлять другую логику (видеоряд) к песне, ролику, статье, оспаривать общественно-высказанное мнение и т.п. По логике представленной парадигмы он как «менеджер», привлёк внимание к теме и тем самым привлёк новые «батарейки» для подпитки эгрегора.

2. В.М. Зазнобин дал свою оценку озвученной технологии и описал своё видение технологий, которое заключается в том, что не важно хвалишь ты или ругаешь общественно-высказанное мнение, ты включаешься в тот эгрегор и тем самым «подпитываешь» его.

По логике он изменил направление видения эгрегоров и тем самым выступил как «программист», но как программист эгрегора именно той беседы, а ведь в беседе речь шла об эгрегорах вообще и нам неясны мотивы, скажем так, под воздействием какого эгрегора был задан первоначальный вопрос, поэтому те, кто имел, скажем так, общие частоты с эгрегором заставившим задать вопрос В.М. Зазнобину получили подпитку, что вызвало их интерес к вопросу…

3. Управление - это процесс информационный таким образом был сформирован (или ретранслирован) информационный модуль бесструктурного управления, который включил в то обсуждение (принято считать, что в «Абсолюте» времени нет, поэтому те, кому стало интересно - подключились к беседе=эгрегору). Мы с вами знаем о ещё двух людях которым стало интересно и таким образом была задействована их энергия, вы видели их комментарии в прошлой статье (Ерёмин Денис 2 марта 2017г. в 10:30)

(мы знаем так как они написали на интернет-ресурсе, который я посетил в тот момент и сообщил вам), но вероятно, что после просмотра видео, существовали ещё обсуждения темы об эгрегорах, о которых мы не знаем…

4. Вот посмотрите, само видео не побудило меня к каким-либо действиям, но обсуждение на сайте «включило» интерес и у меня и задействовав мою энергию преобразовало интерес в « необходимость действовать » ( задумайся ), что и вылилось в первую статью об эгрегорах. Статья была помещена на двух интернет-ресурсах, а теперь ещё на трёх».

5. Новые обсуждения об эгрегорах всё возникали и, если судить по мнению Зазнобина, они все подпитывали один и тот же эгрегор так как основа обмена энергией— это не разность взглядов, а участие , т.е. интерес .

6. Дальнейшие обсуждения вызвали у меня необходимость для комментария обсуждений в новой теме, и написание вот этой статьи.

Что интересного в описанной хронологии, можете спросить вы? Видите, «интересного», вопрос задаёт тот, кто не подключён к этому эгрегору!

А перед вами в действии классический механизм «менеджеров и программистов эгрегоров», не нужно ничего придумывать и проводить опыты!!!

Итак, кто же из людей участвующих в беседе (неизвестные нам и Зазнобин) является создателем, кто программистом, а кто менеджером?

Для простоты анализа предположим, что под понятием «программист» Зазнобин имел ввиду «создатель», поэтому далее «создатель» убираем из анализа.

Как известно из разных взглядов на эгрегор его жизненный цикл обусловлен изначально вложенной или полученной в процессе существования энергией, поэтому можно только гадать (а можно проверить, сформулировав и поставив советующие опыты, напишите, если вам интересно поставить такие опыты) чья энергия из двух участвующих в беседе людей послужила созданием (пробуждением) эгрегора.

Так как понятие эгрегор занимает людей уже многие годы (см. сам) то скорее всего все участники просто «подкачали» своей энергией привлекательность существующего эгрегора, поэтому они все – «менеджеры». Если бы они создали новое понятие или изменили направление темы (т.е. использовали энергию существующего эгрегора для его видоизменения (новая цель), то можно было бы того, кто это сделал назвать «программист».

Но почему «менеджеры», можете спросить вы, может они просто рядовые «батарейки»?

Нет, их «подкачка» заставила включится в энергообмен ещё двух человек см. п.3. а они как «менеджеры» заставили включиться в энергообмен и меня.

Как понимаете я, будучи ведомый эгрегором из обсуждения Зазнобина (см. п.1), где они являются «менеджерами», и ведомый «менеджерами» обсуждения двух участников на интернет-ресурсе (см. п.3) становлюсь (вернее это «требование эгрегора») «менеджером» для большего количества «батареек» путём публикации специально-созданной статьи.

Конечно можно возразить, что участники обсуждения (и подкачка от них) в п.5 не являются участниками обсуждения п.1 и п.3, так как происходили после и на других площадках, но начальные темы самих публикаций под которыми они начали обсуждение эгрегоров, различаются, а обсуждения совпадают, и ведь никакой другой, вывод кроме как «эгрегоры» не стал обсуждаться участниками в теме о музыке.

Но вернёмся к анализу.

Как видите каждый может быть «менеджером» эгрегора, и в каждом случае, так и в моём я полученную от эгрегора энергию (интерес) обращаю на пользу самому эгрегору через охват написанной статьёй большего количества «батареек» и заметьте, каждый думает, что он действует самостоятельно.

Дают ли мне эти действия пользу? И какая польза обществу?

Да, я (а если согласны и обладаете достаточным уровнем энергии, то и вы) теперь понимаю, как устроен механизм действия эгрегора, а с учётом общих сведений предполагаю, как им можно управлять (ну хотя бы быть свободным от них), а не быть просто «менеджером» и просто «программистом» или «батарейкой».

Итак, уточним условные понятия, тот кто эмоционально реагирует на информацию (иногда таковую называют «хайп») ругая или одобряя её, тот «батарейка» - он только «подпитывает» эгрегор своим эмоциональным всплеском, тот кто своим эмоциональным реагированием заставляет включаться в процессы других людей, тот «менеджер», ну а тот, кто способен кардинально изменить тему обсуждения на основе эмоционального реагирования на полученную информацию, является «программистом» эгрегора…

Если наблюдения верны, то теперь понятны чувства (можно назвать «опустошённость») когда душевный порыв (статья, начинание и т.п.) не находит отклика (не публикуется и т.п) – механизм рассчитан на поступление энергии от новых «батареек», а энергия не поступила или поступило недостаточно для того, чтобы эгрегор «подпитался» сам и оставил часть энергии для «менеджера», поэтому и опустошённость.

Подобное можно видеть у артистов, которые без выступлений испытывают дискомфорт.

Но как же бороться с этим, может возникнуть такой вопрос, но правда не у всех (почему не у всех ответьте сами)?

Я уже встречал описание таких технологий в некоторых литературных источниках жрецов-знахарей и суть его в следующем.

Как уже предполагалось ранее, любой лексический, в том числе и мысленный лексический процесс людей это энергообмен с эгрегорами.

Поэтому, предположу, что прекращение «мыслить» словами, а умение «мыслить» образами это уже описанный способ управления (свободы) от эгрегоров.

Но обращаю внимание на то, что «мыслить» я беру в кавычки, так как сам процесс мы не осознаем, а осознаем и называем «мыслить» свой внутренний диалог с самим собой, где мы описываем вселенную и таким образом участвуем в энергообмене с эгрегорами.

Останавливая внутренний диалог, мы убираем не только шумы, которые не позволяют нам слышать Всевышнего (ИНВОУ) непосредственно, но и собираем энергию, которую тратили ранее на описание Мира, и становимся свободны от эгрегоров созданных нами же.

В завершение о признаках подпитки эгрегором.

Как заметили, в начале статьи я подчёркивал слово «интерес», да именно понятием «интерес» мы называем то, что эгрегор подпитал нас энергией и мы можем её использовать не только для подпитки самого эгрегора через вовлечение новых «батареек», но и для познания!

Есть ли где-то ещё описание такого механизма в литературных источниках жрецов-знахарей или это только мои предположения? Да, я встречал описание и этот механизм называют «Уловка Духа».

Но перейдём далее.

Что, только интерес, есть признак вовлеченности эгрегором?

Нет мы знаем и другие признаки: страх, жадность, похоть, зло, жестокость, фанатизм и др.

Есть ли подтверждение моих предположений в литературных источниках? Да освобождение от влияния этих эгрегоров называют «Место Без Страха», «Место Без Жалости» где «без жалости» это не значит (это подчёркивается) жестокость и т.п.

В общем если интересно (вот видите попытка «подсадить» вас на эгрегор, но это как вы поняли «уловка духа» не моя, в данном случае это «менеджмент») то вы сами продолжите исследование, я же пока всю полученную от эгрегора энергию попытался использовать с пользой для всех обнажая механизм управления нами и в надежде, что мы с вами освободимся от воздействия этих духов и сможем познать Всевышнего НЕПОСРЕДСТВЕННО!

Но где же об управлении действительностью (Матрицей возможных состояний), можете спросить вы?!

Я уже описывал его ранее в том числе и в статьях на этом сайте, где в качестве прикладной задачи ставил себе целью (путём всеобщего управления «Матрицей», т.е. суммируя энергию большого количества участников) остановить деградацию вымирающих поселков и маленьких городков, вследствие закрытия градообразующего предприятия, смоделировав новое устраивающее всех будущее…

Если будет интерес к эксперименту, то попробую написать обобщённую статью на эту тему для того, чтобы все желающие попытались осознать свои колоссальные возможности, представленные человеку Всевышним, и изменить своё и общее будущее к лучшему…

Как вы понимаете, описанное выше это попытка осознать Мироздание и вследствие ограниченности человека, эта попытка может не соответствовать истине, поэтому выводы придётся делать вам самим.

Если же вы узнаёте в описанном выше и свои наблюдения, то обращу ваше внимание на очень полезные для жизни инструменты, которые можно обсудить в последующих статьях, если будет вам интересно:

1. как собирать энергию для осуществления желаний (намерений) в «Матрице возможных состояний»;

2. как управлять соборностью, что помогает управлять суперсистемами (коллективами);

3. как находить и работать с информацией (как знать всё (доступное для понимания), подключаясь к иерархически высшему управлению (ИВУ) вплоть до ИНВОУ (Всевышнего));

4. управление «Различением», или как увидеть «ниндзя» и др.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/o-menedjerah-i-programmistah-egregorov-ili-kto-ty-v-kajdyi-moment-svoei-jizni-5d0730b6e648700de761d23c