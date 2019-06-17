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«Кончилось ваше время!» — Россия и Китай готовят «глобальную революцию» (ВИДЕО)

02:54. 17 июня 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:
«Кончилось ваше время!» — Россия и Китай готовят «глобальную революцию» (ВИДЕО) | Русская весна

«Кончилось ваше время!» — объявил Путин Западу на Питерском экономическом форуме — и тут же предложил первые шаги по нормализации нового безумного мира всеобщих торговый войн. А Си Цзиньпин намекнул на создание качественно нового глобального финансового механизма — взамен доллара США.

Как ломается старый мир и как из него в муках рождается новый, — и как успешно отвлекают нас от всего этого либералы.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что в мире произошло несколько фундаментальных перелома. Первый и самый главный — Соединенные Штаты Америки были главным регулятором рынков и одновременно главным их участником, что в экономической теории описывается парадоксом Триффина.

„Они были главным регулятором, потому что они печатают мировую резервную валюту по итогам Бреттон-Вудских соглашений. И эта ситуация, она меняется сейчас, — убежден Михаил Делягин.

— Потому что когда вы являетесь играющим судьей, вы можете подстраивать под себя правила, назначать пенальти в свою пользу и творить всё что угодно. И вам не нужно бегать быстрее всех и бить точнее всех. Вы начинаете загнивать“.

„Посмотрите, США проигрывают Китаю конкуренцию во всех сферах вплоть до культурной, я уж не говорю про научную, — уточнил Михаил Делягин. — Так что единственное, где американцы сохраняют еще доминирование, это военная сфера. Цепляться за нее невозможно. И требования американцев к Китаю это не про деньги. Денег китайцы бы им отдали сколько угодно, но эти требования переросли в требования изменить государственный строй, потому что у вас социализм, он более эффективен, чем наш капитализм“. По мнению эксперта в КНР сейчас конкуренции больше.


Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Другим важным изменением для мировой экономики является то обстоятельство, что Соединенные Штаты Америки, которые всю жизнь были импортером нефти, сейчас становятся экспортером, и им нужно захватывать рынки.

„И они уничтожают своих конкурентов при помощи санкций, потому что уже треть мировых запасов обложены американскими санкциями“, — подчеркнул Михаил Делгин.

„При этом их ‚молекулы свободы‘ как сказал глава ‚Роснефти‘ Игорь Сечин на 30 процентов дороже, чем наши. Это очень корректная и цивилизованная оценка, потому что европейцы, с которыми я про это разговаривал, они говорят, что это по минимуму, — развивает мысль Михаил Делягин. — Если учесть аппетиты американцев, как они у них растут на других рынках в таких ситуациях, как только они захватят себе кусок, молекулы свободы станут дороже на 70 процентов. То есть 30 — это только входной билет.

Дальше все это будет повышаться еще сильнее. И они захватывают себе рынки, выжигая конкурентов. Это перестает нравиться всем, потому что повышение себестоимости энергии даже на 30 процентов означает убийство экономики“».

Экономический обозреватель Александр Кареевский беседует с гостями в студии о том, как действовать в эпоху глобальной конкуренции. В студии дискутируют: генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, президент АНО Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев и заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е. М. Примакова Сергей Луконин.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1560685402

Метки: Новости

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