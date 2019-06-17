Госпереворот. Технология предательства (Познавательное ТВ, Евгений Фёдоров)
Книга депутата Государственной Думы РФ Евгения Фёдорова “Госпереворот. Технология предательства” о том, почему развалился СССР, кто управляет Россией, кто пишет российские законы, кому подчиняется президент. И многое другое, о чём никогда не расскажет государственная пропаганда колониальной Российской Федерации.
Сборник видео как устроена власть в Российской Федерации: https://www.youtube.com/playlist?list…
Медали за победу над СССР https://www.youtube.com/watch?v=G4aEL…
День России – праздник побеждённых https://www.youtube.com/watch?v=VlCUS…
Кто такой Путин? https://www.youtube.com/playlist?list…
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Артём решил подзаработать рекламируя книжку.
Ну дело житейское.
А кто такой этот Фёдоров.
Что это за “совесть нации”
https://kompromatru.livejournal.com/965757.html