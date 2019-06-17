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Госпереворот. Технология предательства (Познавательное ТВ, Евгений Фёдоров)

19:11. 17 июня 2019 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:

Книга депутата Государственной Думы РФ Евгения Фёдорова “Госпереворот. Технология предательства” о том, почему развалился СССР, кто управляет Россией, кто пишет российские законы, кому подчиняется президент. И многое другое, о чём никогда не расскажет государственная пропаганда колониальной Российской Федерации.

Сборник видео как устроена власть в Российской Федерации: https://www.youtube.com/playlist?list…

Медали за победу над СССР https://www.youtube.com/watch?v=G4aEL…

День России – праздник побеждённых https://www.youtube.com/watch?v=VlCUS…

Кто такой Путин? https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oIvNkkHgbzE

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