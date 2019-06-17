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До коле мы будем это терпеть?

08:52. 17 июня 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

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Бедность не порог: «ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки

Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия». Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки «истинных» бедных, считают чиновники. При этом около половины получателей пособий действительно не всегда в них нуждаются, согласны эксперты. Однако «огородный» подход они называют слишком циничным и призывают к созданию новых рабочих мест.

Недостаточно бедные

О предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд. «Известия» ознакомились с документами, которые подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

 

Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам. Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

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В Томской области считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья, указано в отчете региона.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства, говорится в докладах властей этих субъектов. Так, в правительстве Татарстана уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности гражданВыплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. м на члена семьи). Сколько позволила сэкономить эта мера, пока неизвестно, но после 2020 года эти средства планируют направить на помощь многодетным семьям.

В Томской области тоже не хотят помогать недостаточно замотивированным разбогатеть бедным: там полагают, что стоит отказывать в помощи гражданам, если они не выполнили условие соцконтракта (то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство). В Нижегородской области считают, что необходимо ввести ответственность для граждан, не исполнивших обязательства по соцконтракту, сказано в докладе региона.

Большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Идеи о борьбе с «серой занятостью» в той или иной форме содержатся в отчетах, пришедших из Приморского края, Липецкой, Ивановской и Томской областей.

При этом в пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули, что в докладе региона нет тезиса об исключении поддержки для «мнимых» малоимущих, однако согласились, что работа по снижению неформальной занятости влияет на уровень бедности.

В других регионах оперативно не ответили на запрос «Известий».

С 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Как правило, используется условие, что среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в субъекте, сказали в министерстве. Там не видят смысла в установлении единых критериев для всей страны из-за большой разницы ситуаций в регионах. Однако опыт пилотных субъектов используют для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий во всех уголках страны, добавили в Минтруде.

Сейчас среди получателей адресных пособий существенная доля граждан действительно не является малоимущими, пояснила «Известиям» начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина. В 2017 году больше половины (53%) тех, кто их получал, бедными не были, свидетельствуют данные исследования ИНСАП РАНХиГС. При этом сами адресные пособия небольшие — в среднем 9% от прожиточного минимума в субъекте, уточнила эксперт.

Казна для малоимущих

ласти ряда субъектов, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, столкнулись с нехваткой средств на помощь малоимущим, следует из отчетов. Поэтому у региональных чиновников появились различные предложения, как поможет решить задачу участие федерального бюджета. Например, власти Томской области предложили платить пособие по уходу за ребенком до трех лет из госказны. В Нижегородской области сообщили о необходимости консолидировать усилия региона и федеральных ведомств — в том числе финансовые. В Новгородской области считают, что стоит софинансировать соцконтракт из бюджета государства. Там подтвердили «Известиям», что направили заявку на выделение средств. Предложения по последнему вопросу готовят и в Минтруде, сказали в пресс-службе министерства.

 

Принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ.

Решением проблемы бедности могло бы стать создание дополнительных рабочих мест, уверен специалист. По его словам, социальный контракт может быть эффективен только в условиях высокого спроса на труд, это показывает опыт Франции и Великобритании. В России же эта форма поддержки пока дает эффект только в трети случаев, заявляла в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

Задачу снизить уровень бедности вдвое президент Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию. Таким образом, к 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6% населения. Пилотные проекты по снижению уровня бедности стартовали 1 декабря прошлого года и завершатся 30 ноября 2019-го. Пока что их обеспечивают (финансово и организационно) региональные власти.

 

Источник: https://iz.ru/889174/anna-ivushkina/bednost-ne-porog-lenivykh-maloimushchikh-predlozhili-lishit-gospodderzhki?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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