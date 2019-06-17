«Диверсия против страны» – учителя и выпускники в ужасе от ЕГЭ
Глобализация системы образования как форма идеологического контроля
Почему систему ЕГЭ не пересматривают? Кому нужны срывы и суициды школьников? Через что приходится проходить нашим детям? Помогает ли единый госэкзамен проверять знания? Какие подрывные для государственной безопасности сведения содержатся в вопросах тестов? Почему структура ЕГЭ противоречит изучаемому в школе? Какие выпускники нам нужны и каких мы сегодня получаем? Почему, пока мы увлечены «евроремонтом» образования, Запад обращается к советским педагогическим традициям? Сможем ли мы выйти из системы ЕГЭ?
Учиться по программе советской школы в наше время помогут:
Нам нужна иная школа, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/diversiya-protiv-strany-uchitelya-i-vypuskniki-v-uzhase-ot-ege