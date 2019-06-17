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Центр притяжения: «Артек» отметил 94-ю годовщину со дня основания

16:59. 17 июня 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Торжественные мероприятия по случаю праздника прошли 16 июня. В них приняли участие 3200 детей из 85 субъектов РФ и 14 стран.

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Международный детский центр «Артек» известен на весь мир, со времен СССР школьники мечтали получить путевку в этот лагерь. 16 июня ему исполнилось 94 года. В честь солидной даты для гостей и сотрудников МДЦ был устроен настоящий праздник.


Первыми в череде торжественных мероприятий стали линейки, посвященные истории центра, его стихам и песням. Здесь ребята поздравили артековцев, которые в этот день также отмечали свои дни рождения. «Сегодня у меня целых два праздника, поэтому настроение отличное! С днем рождения, «Артек»! Желаю тебе оставаться таким же замечательным и знаменитым. Мой новый опыт и впечатления — это самый ценный подарок, который я увезу домой», — рассказала именинница Ева Шеломанова. После линеек к празднованию присоединились финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» – они провели для детей мастер-классы по теме молодежного лидерства. 


Одной из добрых традиций «Артека» стало приглашение «звездных вожатых» – людей, которые добились успеха в какой-либо профессии. Своим примером гости мотивируют детей на поиски будущего призвания. В 2019 году центр посетила актриса Анастасия Денисова. На Пушкинской площади Анастасия поздравила артековцев с днем рождения МДЦ и пожелала им запомнить каждый день, проведенный в этом уникальном месте. Воспитанниками актрисы стали ребята из морского отряда лагеря «Лазурный». «Работа с детьми — ответственная миссия, очень сложный и благодатный труд. Решающий фактор в ней — любить детей. Это сложно, ведь они все разные, и мы все разные. Артековским вожатым я желаю не терять оптимизма и не сдаваться перед трудностями!» – подчеркнула Денисова.  


Днем для ребят был организован квест «Где солнце начинает свой разбег», а на Аллее национальностей прошла игровая акция «Троицкие забавы». Вечером на «Артек-Арене» состоялась красочная церемония «С днём рождения, «Артек»!» На шоу была представлена история международного детского центра.


В этот день артековцев ожидали не только культурные, но и кулинарные сюрпризы. Повара центра приготовили всевозможные угощения: печенье в виде символа МДЦ  — «костерка», знаменитое артековское мороженое и шпажки с фруктами и пастилой, которые можно было окунуть в шоколадный фонтан. Из-за высокой активности детей в период пребывания в «Артеке» им требуется насыщенный рацион. Для этого специалисты разрабатывают разнообразное меню с обязательным наличием в нем свежих овощей и фруктов. Питание в лагерях пятиразовое, система «шведского стола» позволяет выбирать блюда на свой вкус. На праздники в столовых зачастую появляются новые угощения: так, на масленицу ребята попробовали артековские блинчики.

В день рождения МДЦ стартовал новый туристический проект. Он включает в себя экспедицию артековцев по маршруту «Большая севастопольская тропа». Поход начался в Балаклаве в ночь с 16 на 17 июня, продлится он не менее 5 суток. Руководителем экспедиции стал врио директора «Артека» Константин Федоренко. «В День рождения мы хотим сделать акцент на важности артековской семьи – ее ценностях, способности объединять разные культуры через дружбу и взаимовыручку», — рассказал Федоренко в период подготовки к празднику. 

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Метки: Артек, дети, детский лагерь

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