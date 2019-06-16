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Зеленский получил от украинских нацистов увесистый пинок

14:19. 16 июня 2019 Просмотров - 164 5 коммент. Опубликовал:
Источник: ПолитНавигатор

Устроив провокацию со сносом памятника маршалу Жукову в Харькове, украинские радикалы бросили вызов России, Донбассу и поиздевались над беспомощностью нового президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал общественно-политический деятель, публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, конечно, это вызов России, потому что маршал Жуков – это особый маршал для нашей страны, это символ страны. «А что вы будете делать?», – вот такой вызов.

Это вызов Донбассу. Давайте представим реакцию жителей Донбасса, не только военных, а и простых жителей. Вот они сидят дома, и видят, что эти твари делают. Какая будет реакция? Кулаки будут сжиматься, будет желание мстить, продолжать борьбу. То есть это заряд в гражданскую войну. Вместо того, чтобы гражданскую войну заканчивать, они наоборот разжигают.

И третье, это вызов истории, потому что маршал Жуков – это человек, который подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии со стороны Советского Союза. То есть, таким образом, переигрывают итоги, потому что те, кому симпатизируют эти нацисты, как раз подписывали акт о своей собственной капитуляции. А капитуляцию у них принимал как раз маршал Жуков.

Ну и, наконец, это пинок в адрес Зеленского. Потому что он продемонстрировал свою беспомощность. Но не только это, здесь и исторический пинок ему, потому что его дед – Семен Иванович Зеленский, гвардии лейтенант, командир роты в составе 57-й гвардейской стрелковой дивизии. И воевала эта дивизия в составе 1-го Белорусского фронта, которым командовал Георгий Константинович Жуков», – резюмировал Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104831

Метки: чит.клуб

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 6720 3738
    XAPOH 16 июня 2019 в 14:40

    Вызовы, вызовы, сплошные вызовы! Что будет делать путинский режим на этот вызов западенских рагуль? Да ровным счётом ничего, утрется и будет делать вид, что ничего не произошло! Максимум Лавров варазит свою озабоченность! И всё!
    П.С.
    Очень хочется увидеть украшенные рагулями гиляки!

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  • 22689 15020
    Ликвидатор 16 июня 2019 в 15:51

    во времена интернета только убогие не в курсе, что Жуков Хрущов, Ульянов и Тимошенко – агенты абвера.
    щас живых убивают тысячами, а пропагандоны про памятники!!! это жесть. полная.

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  • 6947 2168
    nikolay 16 июня 2019 в 16:15

    Главным врагом украинских нацистов являются украинские олигархи. Такое решение они приняли на последнем съезде.А памятник Жукову в Харькове снесли по приказу министра МВД Авакова, который служит сионистам. Для сноса памятника были наняты люди, которым хорошо заплатили.

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