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Восемь мужских заповедей

17:23. 16 июня 2019 Просмотров - 323 6 коммент. Опубликовал:
 
 


8 мужских заповедей: как строить и хранить свою семью

Принято считать, что лучшая семья возникает по взаимной любви. Это так. Но одной любви недостаточно, нужно ещё и много другого. Хочу поделиться мыслями о том, как мужчина должен строить и хранить свою семью…

 

Семья для мужчины

Автор – Александр Хуршудов

В по­ряд­ке вступ­ле­ния

На свете масса людей в штанах и без лиф­чи­ков, с бо­ро­дой или лы­си­ной, однако муж­чи­на­ми я считаю только тех, кто от­ве­ча­ет за свои слова и по­ступ­ки. Мамины сыны, нежные нар­цис­сы, ле­ни­вые хо­ло­стя­ки, взве­ши­ва­ю­щие плюсы и минусы се­мей­ной жизни, могут от­ды­хать, я пишу не для них. Муж­чи­на – тот, кто готов при­нять на грудь все жиз­нен­ные труд­но­сти и за­щи­тить от них свою жен­щи­ну и детей.

При­ня­то счи­тать, что лучшая семья воз­ни­ка­ет по вза­им­ной любви. Это так. Но одной любви недо­ста­точ­но, нужно еще и много дру­го­го. Огром­ное число се­мей­ных пар же­ни­лись не по го­ря­чей любви, а по воле родных, трез­во­му ра­зу­ме­нию, сте­че­нию об­сто­я­тельств, и это не по­ме­ша­ло многим про­жить в со­гла­сии и вы­рас­тить хо­ро­ших детей. Да и сама любовь, увы, не вечна.

Любовь – вну­шен­ное чув­ство. Кра­си­вая жен­щи­на вольно или неволь­но вну­ша­ет муж­чине любовь, ко­то­рую он порой лелеет до самой смерти. А другая, на­о­бо­рот, сама себе вну­ша­ет такую страсть, что не мыслит жизни без лю­би­мо­го, хотя он (бывает и так) ее не до­сто­ин. Лю­бов­ное вну­ше­ние может ис­чез­нуть, чаще это про­ис­хо­дит мед­лен­но, за многие годы, а иногда – почти мгно­вен­но. Не зря го­во­рят: от любви до нена­ви­сти – один шаг.

Сущ­ность семьи, ра­зу­ме­ет­ся, не в любви, а в про­дол­же­нии рода. Если муж­чи­на хочет со­хра­нить свои черты в бу­ду­щих по­ко­ле­ни­ях, он должен САМ вы­рас­тить своих детей. И они будут стре­мить­ся по­хо­дить на него в лучших ка­че­ствах. Может быть, и не только в лучших. Но есте­ствен­ный отбор все по­пра­вит.

8 мужских заповедей: как строить и хранить свою семью

На­ко­нец, вдвоем легче пе­ре­но­сить жиз­нен­ные труд­но­сти. Оди­ноч­ке при­хо­дит­ся самому «и за ма­мон­том, и у очага», а таких та­лант­ли­вых мало. Умное раз­де­ле­ние труда в семье скла­ды­ва­лось ты­ся­че­ле­ти­я­ми; сейчас оно по­сте­пен­но раз­мы­ва­ет­ся, об­ще­ство многое берет на себя. Но об этом – позже.

Теперь я хочу по­де­лить­ся мыс­ля­ми о том, как муж­чи­на должен стро­ить и хра­нить свою семью. Это моя сугубо личная точка зрения, без пре­тен­зий на обоб­ще­ния. Любой волен раз­не­сти ее в пух и прах, я даже воз­ра­жать не буду. Лень.

Восемь муж­ских за­по­ве­дей

1. Будьте главой семьи. Всякие там се­мей­ные де­мо­кра­тии и ре­фе­рен­ду­мы, ра­вен­ство полов и прочая дре­бе­день – ну их коту под хвост. Тот, кто не может жить без ра­вен­ства пусть сна­ча­ла научит муж­чи­ну рожать, а жен­щи­ну из­ба­вит от еже­ме­сяч­ных недо­мо­га­ний. Ра­вен­ство может со­блю­дать­ся в от­дель­ных видах де­я­тель­но­сти. Го­ло­со­вать на вы­бо­рах на усло­ви­ях ра­вен­ства можно, а вот пить водку на­равне нельзя, жен­ский ор­га­низм на­мно­го легче спи­ва­ет­ся.

Притом ни­ка­кая эко­но­ми­че­ская или ду­хов­ная си­сте­ма (а семья к ним вполне от­но­сит­ся) на усло­ви­ях пол­но­го рав­но­пра­вия функ­ци­о­ни­ро­вать не может. Управ­лять ей можно только еди­но­лич­но. А вот де­ле­ги­ро­вать пол­но­мо­чий глава семьи может сколь­ко угодно, чем больше – тем лучше, это азбука управ­ле­ния.

Чтобы быть ре­аль­но главой семьи, нужно обес­пе­чи­вать ее фи­нан­со­во. Жен­щине тоже нельзя без работы, но она должна ее меньше обре­ме­нять, остав­лять больше вре­ме­ни для дома и детей. А если семье не хва­та­ет денег – спрос с муж­чи­ны. Есть ис­клю­че­ние: в мо­ло­дые годы за­ра­бо­ток мужа еще неве­лик и все по­треб­но­сти за­крыть не может. Но муж­чи­на должен делать все от него за­ви­ся­щее, брать под­ра­бот­ки, по­вы­шать ква­ли­фи­ка­цию, и только тогда перед семьей его со­весть будет чиста.

При­ме­ча­ние. Сейчас ста­но­вит­ся все больше семей, в ко­то­рых главой яв­ля­ет­ся жен­щи­на. Неко­то­рые живут долго и счаст­ли­во. Жен­щи­на сплошь и рядом много за­ра­ба­ты­ва­ет, часто управ­ля­ет биз­не­сом, муж­чи­на при этом больше за­ни­ма­ет­ся домом, хо­зяй­ством и по­мо­га­ет ей. Ничего страш­но­го в этом нет. Но надо пом­нить, что ты­ся­че­лет­няя эво­лю­ция на­це­ли­ла муж­чи­ну на до­ми­ни­ро­ва­ние, муж­ской те­сто­сте­рон – гормон ак­тив­но­сти, на­халь­ства. В пас­сив­ной роли ор­га­низм по­сте­пен­но умень­ша­ет вы­ра­бот­ку гор­мо­на, что из этого по­лу­чит­ся, пусть жен­щи­ны со­об­ра­зят сами. Тигр в зоо­пар­ке с дох­ля­ти­ной в зубах – уже не совсем тигр.

2. Не судите по себе. Муж­чи­ны и жен­щи­ны очень разные. У нас разный набор управ­ля­ю­щих гор­мо­нов. Мы по-раз­но­му думаем, по-раз­но­му чув­ству­ем. Что для жен­щи­ны бес­спор­но, для муж­чи­ны порой непо­сти­жи­мо. Несо­глас­ные пусть объ­яс­нят, почему боль­шин­ство женщин боится мышей. И вот еще пример из жизни.

На обед было рыбное блюдо, а когда муж взялся помыть посуду, жена ска­за­ла, что это надо делать хо­лод­ной водой. Муж (с при­лич­ным тех­ни­че­ским об­ра­зо­ва­ни­ем) усо­мнил­ся: го­ря­чая вода по за­ко­нам физики и химии моет лучше. И по­про­сил объ­яс­нить при­чи­ны. Ока­за­лось, никто их не знает: теща и по­дру­ги в один голос за­яви­ли, что так и есть, а почему – неиз­вест­но. На­ко­нец, мужа осе­ни­ло: жене (как и многим жен­щи­нам) запах рыбы непри­я­тен, а го­ря­чая вода ис­па­ре­ние и запах уси­ли­ва­ет… Муж­чи­на же его просто не чув­ству­ет, у него обо­ня­ние слабее в разы.

Сплошь и рядом жен­щи­на ру­ко­вод­ству­ет­ся ощу­ще­ни­ем, тогда как муж­чи­на – рас­суж­де­ни­ем. Но зато у женщин за­ме­ча­тель­ная ин­ту­и­ция, я неред­ко ей до­ве­ряю.

3. Рас­пре­де­ли­те от­вет­ствен­ность. Обычно муж­чи­на от­ве­ча­ет за деньги, а жен­щи­на – за по­ря­док и уют в доме. И лучше об этом до­го­во­рить­ся сразу, еще до сва­дьбы. Любая помощь при­вет­ству­ет­ся: я, на­при­мер, ре­гу­ляр­но за­ку­паю про­дук­ты и могу при­го­то­вить недур­ствен­ный обед, но за со­сто­я­ние при­па­сов от­ве­ча­ет жена. Еще моя сфера – ре­мон­ты, отдых, выезды на при­ро­ду, спорт, туризм. Жен­ские обя­зан­но­сти пе­ре­чис­лять не буду, их все знают.

8 мужских заповедей: как строить и хранить свою семью

4. Не жад­ни­чай­те! Жен­щине ком­форт­но, если она не стес­не­на в сред­ствах. Ей не так нужна эта новая ка­стрю­ля или духи, ей при­ят­но со­зна­вать, что она может поз­во­лить себе эти по­куп­ки. А если денег на все не хва­та­ет, надо не по­ле­нить­ся месяц-другой за­пи­сы­вать рас­хо­ды; будьте уве­ре­ны – ре­зер­вы най­дут­ся. В нашем случае ока­за­лось, что из­ряд­ные деньги ухо­ди­ли на книги, по­дар­ки и дет­ские иг­руш­ки.

5. Не увле­кай­тесь те­ля­чьи­ми неж­но­стя­ми. Лю­би­мую и же­лан­ную хо­чет­ся каждый день носить на руках, но пом­ни­те – к этому быстро при­вы­ка­ют. И через неко­то­рое время ваше вос­хи­ще­ние станет обы­ден­ным. Добрый по­ни­ма­ю­щий взгляд порой со­дер­жит больше тепла, чем при­выч­ные ком­пли­мен­ты и ласки.

6. Не те­ряй­те оп­ти­миз­ма! На вас с на­деж­дой смот­рят 2-3 пары глаз, они уве­ре­ны, что папа найдет выход из любого по­ло­же­ния. Нельзя их разо­ча­ро­вы­вать. Даже редкую ми­нут­ную сла­бость лучше скрыть, до­ве­рить ее можно только жене, она вас под­дер­жит.

7. Опа­сай­тесь рутины. Ее не вы­дер­жи­ва­ет ни­ка­кая любовь. По­это­му – вечера при свечах, кра­си­вые об­нов­ки, стихи (если умеете), юмор (если не умеете), игры, по­езд­ки, пик­ни­ки и пр. Огром­ную дозу рутины вносят ре­гу­ляр­ные по­дар­ки. Дарить надо обя­за­тель­но, но от души, то, что по-на­сто­я­ще­му радует, а не что попало, потому что в празд­ник по­ло­же­но.

8. Будьте при­ме­ром для детей. Пе­да­го­ги­ка на­гро­моз­ди­ла разных правил в вос­пи­та­нии, по­лез­ных и не очень, а ведь наши предки вполне об­хо­ди­лись без нее. Личным при­ме­ром. Если ро­ди­те­ли за­ни­ма­ют­ся спор­том, детям он тоже при­дет­ся по вкусу. Самое глав­ное в вос­пи­та­нии – при­учить детей к труду, чтобы он был в ра­дость. Если дети каждый день видят с ин­те­ре­сом ра­бо­та­ю­щих ро­ди­те­лей, они это на­вер­ня­ка вос­при­мут. А вот время для раз­вле­че­ний нужно до­зи­ро­вать.

8 мужских заповедей: как строить и хранить свою семью

А теперь да­вай­те по­про­бу­ем чуть за­гля­нуть вперед, в пер­спек­ти­ву.

3. Что ожи­да­ет семью в бу­ду­щем

В мире растет число оди­но­ких людей, а, значит, ин­сти­тут семьи по­сте­пен­но сдает свои по­зи­ции. Ста­ри­ки-пен­си­о­не­ры уже в помощи детей не нуж­да­ют­ся. Все чаще дети раз­ле­та­ют­ся по свету и не слиш­ком при­вя­за­ны к ро­ди­те­лям. Ин­ду­стрия до­маш­не­го хо­зяй­ства об­лег­чи­ла долю оди­но­ко­го муж­чи­ны, а сво­бо­да нравов удо­вле­тво­ря­ет ему по­треб­но­сти в ин­тим­ной сфере.

Ранее сильно укреп­ля­ло по­зи­ции семьи сов­мест­ное вла­де­ние иму­ще­ством. Де­леж­ка его гро­зи­ла круп­ны­ми по­те­ря­ми, и ра­бо­та­ла против раз­во­да. Сейчас все чаще иму­ще­ством вла­де­ют раз­дель­но, на основе брач­ных кон­трак­тов, это за­ра­нее об­лег­ча­ет распад семьи.

Тех­ни­че­ский про­гресс тоже вносит свою долю. Неуклон­но растет число про­фес­сий, ко­то­рые трудно сов­ме­сти­мы с се­мей­ным про­жи­ва­ни­ем. Моряки, вах­то­ви­ки, ар­ти­сты, спортс­ме­ны. Мой зна­ко­мый живет в штате Вир­джи­ния, а его жена пре­по­да­ет во Фло­ри­де. Каждый по­не­дель­ник она летает туда, а в пят­ни­цу воз­вра­ща­ет­ся. Не уди­ви­тель­но, что у них нет детей.

Если раньше жить без семьи было тяжело, то сейчас не только воз­мож­но, но порой и удобно. Ка­жет­ся, что семья об­ре­че­на, и в да­ле­ком бу­ду­щем места для нее не най­дет­ся.

Но я не со­гла­сен. Думаю, все же, семья не ис­чез­нет. Просто люди как бы раз­де­лят­ся на две группы. В первую войдут по­ли­ти­ки, ар­ти­сты, спортс­ме­ны, бо­га­тые без­дель­ни­ки, а также эго­и­сты, фе­ми­нист­ки, пе­де­ра­сты и прочие «чайлд фри». Им иметь детей не обя­за­тель­но. Если при­спи­чит – за­ве­дут одного-двух, сдадут на вос­пи­та­ние ба­буш­кам или гу­вер­нант­кам. Да и какие из них, к едрене-фене, ро­ди­те­ли – жизнь в разъ­ез­дах, тело в бо­ток­се, на ана­бо­ли­ках и тран­кви­ли­за­то­рах, уже в 40 лет кто-то успе­ва­ет от­ки­нуть копыта… У них нет близ­ких, только вре­мен­ные связи. Люди эти за­мкну­ты на об­ще­ство в целом и пи­та­ют­ся в его за­кро­мах. А другая (боль­шая) часть со­хра­нит семьи и в них будет чер­пать ду­шев­ное тепло и под­держ­ку. Убеж­ден, оч­нув­ше­е­ся от дури об­ще­ство уделит им долж­ное вни­ма­ние, потому что иначе оно просто с лица земли ис­чез­нет.

4. Вместо за­клю­че­ния

Для муж­чи­ны глав­ное в жизни – дело. Про­бле­мы на­чи­на­ют­ся с вы­хо­дом на пенсию; неко­то­рые просто уми­ра­ют от невос­тре­бо­ван­но­сти, без дела жить не могут. Сквер­но, если в этот момент при­хо­дит осо­зна­ние: годы прошли, а семья не сло­жи­лась. Или рас­па­лась.

Тут каждый по-своему. Те, кто со­хра­нил про­фес­си­о­наль­ное ма­стер­ство или бо­гат­ство, же­нят­ся (часто неудач­но) и в 60, и в 70 лет. Другие уходят в ре­ли­гию, третьи – в бес­про­буд­ное пьян­ство… Не мне их судить. Скажу так: если муж­чи­на сумел до­стой­но про­жить свою жизнь, надо найти в себе силы до­стой­но ее и за­кон­чить.

Об отношениях внутри семьи Николай Левашов

 

Источник: http://nashaplaneta.su/news/vosem_muzhskikh_zapovedej/2019-06-16-71190

Метки: взаимоотношения людей

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 151 127
    Goodworld 16 июня 2019 в 18:03

    Мужчина прежде всего должен принадлежать духом Небу, Родине через конкретную общину, товарищество, служение, святое общее Дело. Тогда и семью мужчина может вести за собой Вверх, держа за неё ответ перед Народом. Иначе женщина быстро заведёт всех с собой вместе вниз и виновата в этом не будет.
    А затем уже традиции, практическая психология, педагогика и проч.

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  • 2040 1758
    Мирослава 16 июня 2019 в 19:04

    Очень правильная статья.Всё так и есть!

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  • 1851 1195
    ФЕДОР ЗИМИН 16 июня 2019 в 19:22

    Не каждый мужчина мечтает о детях, поэтому такому категорически нельзя создавать семью!

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  • 12378 9220
    Ъ 16 июня 2019 в 20:07

    Все так правильно,что похоже на мотиватор для начинающего бизнесмена.Только “выхлоп” нулевой.Это…пособие для самца бабуина,как не потерять “самцовость” бабуина.Чтобы не написал автор,он не берет во внимание “человека с женским мозгом и половыми признаками”.А…потом хоть пиши,хоть не пиши эти пособия самцу-доминанту.Отравить жизнь можно так…что и не снилось.У меня друг-боксер мс.11 лет прожил в браке.Ребенок.Может кто-то полагает что у него нет харизмы или “мошонка отсутствует”…Нет все при нем.Полудебильная баба,которая успела родить…11 лет он “жалел сына”.Потом решился…Он живет с другой женщиной…”бывшая” родила двоих новому мужу,…к ряду.Погодки,что б никуда не делся.Успела похудеть на 30 кг и выйдя замуж набрать 50.Как была истеричкой тупой,так и осталась.Не работает…имеет право на все имущество “самца”,который читает это великолепное пособие :))).

    Ответить
    1
  • 12378 9220
    Ъ 16 июня 2019 в 20:39

    Мне интересно уже не что написано в статье,а как она построена и из какого материала сделана.Просто ради примера..
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    3-работа фотографа,который назвал свою работу “Семья”.
    4-работа фотографа,который назвал свою работу “Радость”.
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