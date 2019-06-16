Восемь мужских заповедей
8 мужских заповедей: как строить и хранить свою семью
Принято считать, что лучшая семья возникает по взаимной любви. Это так. Но одной любви недостаточно, нужно ещё и много другого. Хочу поделиться мыслями о том, как мужчина должен строить и хранить свою семью…
Семья для мужчины
Автор – Александр Хуршудов
В порядке вступления
На свете масса людей в штанах и без лифчиков, с бородой или лысиной, однако мужчинами я считаю только тех, кто отвечает за свои слова и поступки. Мамины сыны, нежные нарциссы, ленивые холостяки, взвешивающие плюсы и минусы семейной жизни, могут отдыхать, я пишу не для них. Мужчина – тот, кто готов принять на грудь все жизненные трудности и защитить от них свою женщину и детей.
Принято считать, что лучшая семья возникает по взаимной любви. Это так. Но одной любви недостаточно, нужно еще и много другого. Огромное число семейных пар женились не по горячей любви, а по воле родных, трезвому разумению, стечению обстоятельств, и это не помешало многим прожить в согласии и вырастить хороших детей. Да и сама любовь, увы, не вечна.
Любовь – внушенное чувство. Красивая женщина вольно или невольно внушает мужчине любовь, которую он порой лелеет до самой смерти. А другая, наоборот, сама себе внушает такую страсть, что не мыслит жизни без любимого, хотя он (бывает и так) ее не достоин. Любовное внушение может исчезнуть, чаще это происходит медленно, за многие годы, а иногда – почти мгновенно. Не зря говорят: от любви до ненависти – один шаг.
Сущность семьи, разумеется, не в любви, а в продолжении рода. Если мужчина хочет сохранить свои черты в будущих поколениях, он должен САМ вырастить своих детей. И они будут стремиться походить на него в лучших качествах. Может быть, и не только в лучших. Но естественный отбор все поправит.
Наконец, вдвоем легче переносить жизненные трудности. Одиночке приходится самому «и за мамонтом, и у очага», а таких талантливых мало. Умное разделение труда в семье складывалось тысячелетиями; сейчас оно постепенно размывается, общество многое берет на себя. Но об этом – позже.
Теперь я хочу поделиться мыслями о том, как мужчина должен строить и хранить свою семью. Это моя сугубо личная точка зрения, без претензий на обобщения. Любой волен разнести ее в пух и прах, я даже возражать не буду. Лень.
Восемь мужских заповедей
1. Будьте главой семьи. Всякие там семейные демократии и референдумы, равенство полов и прочая дребедень – ну их коту под хвост. Тот, кто не может жить без равенства пусть сначала научит мужчину рожать, а женщину избавит от ежемесячных недомоганий. Равенство может соблюдаться в отдельных видах деятельности. Голосовать на выборах на условиях равенства можно, а вот пить водку наравне нельзя, женский организм намного легче спивается.
Притом никакая экономическая или духовная система (а семья к ним вполне относится) на условиях полного равноправия функционировать не может. Управлять ей можно только единолично. А вот делегировать полномочий глава семьи может сколько угодно, чем больше – тем лучше, это азбука управления.
Чтобы быть реально главой семьи, нужно обеспечивать ее финансово. Женщине тоже нельзя без работы, но она должна ее меньше обременять, оставлять больше времени для дома и детей. А если семье не хватает денег – спрос с мужчины. Есть исключение: в молодые годы заработок мужа еще невелик и все потребности закрыть не может. Но мужчина должен делать все от него зависящее, брать подработки, повышать квалификацию, и только тогда перед семьей его совесть будет чиста.
Примечание. Сейчас становится все больше семей, в которых главой является женщина. Некоторые живут долго и счастливо. Женщина сплошь и рядом много зарабатывает, часто управляет бизнесом, мужчина при этом больше занимается домом, хозяйством и помогает ей. Ничего страшного в этом нет. Но надо помнить, что тысячелетняя эволюция нацелила мужчину на доминирование, мужской тестостерон – гормон активности, нахальства. В пассивной роли организм постепенно уменьшает выработку гормона, что из этого получится, пусть женщины сообразят сами. Тигр в зоопарке с дохлятиной в зубах – уже не совсем тигр.
2. Не судите по себе. Мужчины и женщины очень разные. У нас разный набор управляющих гормонов. Мы по-разному думаем, по-разному чувствуем. Что для женщины бесспорно, для мужчины порой непостижимо. Несогласные пусть объяснят, почему большинство женщин боится мышей. И вот еще пример из жизни.
На обед было рыбное блюдо, а когда муж взялся помыть посуду, жена сказала, что это надо делать холодной водой. Муж (с приличным техническим образованием) усомнился: горячая вода по законам физики и химии моет лучше. И попросил объяснить причины. Оказалось, никто их не знает: теща и подруги в один голос заявили, что так и есть, а почему – неизвестно. Наконец, мужа осенило: жене (как и многим женщинам) запах рыбы неприятен, а горячая вода испарение и запах усиливает… Мужчина же его просто не чувствует, у него обоняние слабее в разы.
Сплошь и рядом женщина руководствуется ощущением, тогда как мужчина – рассуждением. Но зато у женщин замечательная интуиция, я нередко ей доверяю.
3. Распределите ответственность. Обычно мужчина отвечает за деньги, а женщина – за порядок и уют в доме. И лучше об этом договориться сразу, еще до свадьбы. Любая помощь приветствуется: я, например, регулярно закупаю продукты и могу приготовить недурственный обед, но за состояние припасов отвечает жена. Еще моя сфера – ремонты, отдых, выезды на природу, спорт, туризм. Женские обязанности перечислять не буду, их все знают.
4. Не жадничайте! Женщине комфортно, если она не стеснена в средствах. Ей не так нужна эта новая кастрюля или духи, ей приятно сознавать, что она может позволить себе эти покупки. А если денег на все не хватает, надо не полениться месяц-другой записывать расходы; будьте уверены – резервы найдутся. В нашем случае оказалось, что изрядные деньги уходили на книги, подарки и детские игрушки.
5. Не увлекайтесь телячьими нежностями. Любимую и желанную хочется каждый день носить на руках, но помните – к этому быстро привыкают. И через некоторое время ваше восхищение станет обыденным. Добрый понимающий взгляд порой содержит больше тепла, чем привычные комплименты и ласки.
6. Не теряйте оптимизма! На вас с надеждой смотрят 2-3 пары глаз, они уверены, что папа найдет выход из любого положения. Нельзя их разочаровывать. Даже редкую минутную слабость лучше скрыть, доверить ее можно только жене, она вас поддержит.
7. Опасайтесь рутины. Ее не выдерживает никакая любовь. Поэтому – вечера при свечах, красивые обновки, стихи (если умеете), юмор (если не умеете), игры, поездки, пикники и пр. Огромную дозу рутины вносят регулярные подарки. Дарить надо обязательно, но от души, то, что по-настоящему радует, а не что попало, потому что в праздник положено.
8. Будьте примером для детей. Педагогика нагромоздила разных правил в воспитании, полезных и не очень, а ведь наши предки вполне обходились без нее. Личным примером. Если родители занимаются спортом, детям он тоже придется по вкусу. Самое главное в воспитании – приучить детей к труду, чтобы он был в радость. Если дети каждый день видят с интересом работающих родителей, они это наверняка воспримут. А вот время для развлечений нужно дозировать.
А теперь давайте попробуем чуть заглянуть вперед, в перспективу.
3. Что ожидает семью в будущем
В мире растет число одиноких людей, а, значит, институт семьи постепенно сдает свои позиции. Старики-пенсионеры уже в помощи детей не нуждаются. Все чаще дети разлетаются по свету и не слишком привязаны к родителям. Индустрия домашнего хозяйства облегчила долю одинокого мужчины, а свобода нравов удовлетворяет ему потребности в интимной сфере.
Ранее сильно укрепляло позиции семьи совместное владение имуществом. Дележка его грозила крупными потерями, и работала против развода. Сейчас все чаще имуществом владеют раздельно, на основе брачных контрактов, это заранее облегчает распад семьи.
Технический прогресс тоже вносит свою долю. Неуклонно растет число профессий, которые трудно совместимы с семейным проживанием. Моряки, вахтовики, артисты, спортсмены. Мой знакомый живет в штате Вирджиния, а его жена преподает во Флориде. Каждый понедельник она летает туда, а в пятницу возвращается. Не удивительно, что у них нет детей.
Если раньше жить без семьи было тяжело, то сейчас не только возможно, но порой и удобно. Кажется, что семья обречена, и в далеком будущем места для нее не найдется.
Но я не согласен. Думаю, все же, семья не исчезнет. Просто люди как бы разделятся на две группы. В первую войдут политики, артисты, спортсмены, богатые бездельники, а также эгоисты, феминистки, педерасты и прочие «чайлд фри». Им иметь детей не обязательно. Если приспичит – заведут одного-двух, сдадут на воспитание бабушкам или гувернанткам. Да и какие из них, к едрене-фене, родители – жизнь в разъездах, тело в ботоксе, на анаболиках и транквилизаторах, уже в 40 лет кто-то успевает откинуть копыта… У них нет близких, только временные связи. Люди эти замкнуты на общество в целом и питаются в его закромах. А другая (большая) часть сохранит семьи и в них будет черпать душевное тепло и поддержку. Убежден, очнувшееся от дури общество уделит им должное внимание, потому что иначе оно просто с лица земли исчезнет.
4. Вместо заключения
Для мужчины главное в жизни – дело. Проблемы начинаются с выходом на пенсию; некоторые просто умирают от невостребованности, без дела жить не могут. Скверно, если в этот момент приходит осознание: годы прошли, а семья не сложилась. Или распалась.
Тут каждый по-своему. Те, кто сохранил профессиональное мастерство или богатство, женятся (часто неудачно) и в 60, и в 70 лет. Другие уходят в религию, третьи – в беспробудное пьянство… Не мне их судить. Скажу так: если мужчина сумел достойно прожить свою жизнь, надо найти в себе силы достойно ее и закончить.
Об отношениях внутри семьи Николай Левашов
Источник: http://nashaplaneta.su/news/vosem_muzhskikh_zapovedej/2019-06-16-71190
Мужчина прежде всего должен принадлежать духом Небу, Родине через конкретную общину, товарищество, служение, святое общее Дело. Тогда и семью мужчина может вести за собой Вверх, держа за неё ответ перед Народом. Иначе женщина быстро заведёт всех с собой вместе вниз и виновата в этом не будет.
А затем уже традиции, практическая психология, педагогика и проч.
Очень правильная статья.Всё так и есть!
Статья гуано. Не так, и не всё.
Не каждый мужчина мечтает о детях, поэтому такому категорически нельзя создавать семью!
Все так правильно,что похоже на мотиватор для начинающего бизнесмена.Только “выхлоп” нулевой.Это…пособие для самца бабуина,как не потерять “самцовость” бабуина.Чтобы не написал автор,он не берет во внимание “человека с женским мозгом и половыми признаками”.А…потом хоть пиши,хоть не пиши эти пособия самцу-доминанту.Отравить жизнь можно так…что и не снилось.У меня друг-боксер мс.11 лет прожил в браке.Ребенок.Может кто-то полагает что у него нет харизмы или “мошонка отсутствует”…Нет все при нем.Полудебильная баба,которая успела родить…11 лет он “жалел сына”.Потом решился…Он живет с другой женщиной…”бывшая” родила двоих новому мужу,…к ряду.Погодки,что б никуда не делся.Успела похудеть на 30 кг и выйдя замуж набрать 50.Как была истеричкой тупой,так и осталась.Не работает…имеет право на все имущество “самца”,который читает это великолепное пособие :))).
Мне интересно уже не что написано в статье,а как она построена и из какого материала сделана.Просто ради примера..
1 фотография-Привітання з річницею весілля 20 років
2-Рекламная кампания Dolce & Gabbana Baby,детская коллекция Dolce & Gabbana осень-зима 2012-13
3-работа фотографа,который назвал свою работу “Семья”.
4-работа фотографа,который назвал свою работу “Радость”.
Видео с Н.Левашовым.