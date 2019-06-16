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Военная приемка. Оружие Победы. Стрелковка

11:56. 16 июня 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

Винтовка Мосина против карабина Маузера. ППШ против МП-40. И пистолет ТТ против Люгера. Программа «Военная приемка» сравнивает оружие Великой Отечественной войны. Настоящие, прошедшие сражения образцы стрелкового вооружения встретятся еще раз на полигоне. Чтобы под контролем специалистов и ведущего программы Алексея Егорова показать свои лучшие и худшие стороны. Мы сравним винтовки, пистолеты и пистолеты-пулеметы. Выберем среди них победителя. И ответим на главный вопрос программы: что современное российское огнестрельное оружие унаследовало от своих предшественников.

Подробности на https://tvzvezda.ru

#ВоеннаяПриемка #оружие #армия

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yea3mZVbwKE

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