Военная приемка. Оружие Победы. Стрелковка

Винтовка Мосина против карабина Маузера. ППШ против МП-40. И пистолет ТТ против Люгера. Программа «Военная приемка» сравнивает оружие Великой Отечественной войны. Настоящие, прошедшие сражения образцы стрелкового вооружения встретятся еще раз на полигоне. Чтобы под контролем специалистов и ведущего программы Алексея Егорова показать свои лучшие и худшие стороны. Мы сравним винтовки, пистолеты и пистолеты-пулеметы. Выберем среди них победителя. И ответим на главный вопрос программы: что современное российское огнестрельное оружие унаследовало от своих предшественников.



Подробности на https://tvzvezda.ru



#ВоеннаяПриемка #оружие #армия





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yea3mZVbwKE