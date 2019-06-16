Трусы и враги народа
13:55. 16 июня 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О поисках врагов народа в США.
Краткая предыстория вопроса.
1. В 2015 году было объявлено о радикальном расширении сил киберопераций США. Создано 39 специальных команд https://rosecoveredglasses.wordpress.com/2015/02/05/pentagon-to-expand-cyber-forces/
2. Осенью 2018 года Пентагон одобрил проведение киберопераций против России в случае ее вмешательства в выборы – http://anna-news.info/pentagon-odobril-provedenie-kiberoperatsij-protiv-rossii-v-sluchae-vmeshatelstva-v-vybory/
3. В день промежуточных выборов 2018 года в США Трамп лично одобрил кибероперации против "российских троллей" . Об этом сообщил телеканал NBC https://www.interfax.ru/world/652240
4. В начале 2019 года Пентагон сообщил, что изучает возможности проведения наступательных кибероперацией https://news.rambler.ru/army/41538225-ssha-izuchayut-vozmozhnosti-kiberoperatsiy-v-kontekste-primeneniya-traditsionnyh-vooruzheniy/
5 На днях NYT сообщила, что США осуществляют наступательные кибероперации против российской энергосистемы https://www.golos-ameriki.ru/a/nyt-trump-cyber-russia-grid/4960525.html
Ну а сегодня, Трамп прямо обвинил журналистов NYT в том, что они враги народа.
«Можете ли вы поверить, что неудачники из The New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена со стороны некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны…кроме того, это неправда! В наши дни «коррумпированные СМИ готовы на всё. Они сделают или заявят что угодно, ни на секунду не задумавшись о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!»(с) Дональд Трамп
А помнится, наши светлоликие борцы с сталинизмом с пеной у рта доказывали, что "чудовищный термин "враг народа" мог родиться лишь в самой ужасной диктатуре". А тут понимаешь ли, "лидер свободного мира" определяет врагов народа в Твиттере. С каждый днем все веселее и радостнее жить.
На деле, США конечно развивают свои возможности для проведения киберопераций, в том числе и наступательных против Китая, России, Ирана, Венесуэлы и других оппонентов. Наиболее ярко это было продемонстрировано в ходе серии кибератак против Венесуэлы, которые части парализовали энергосистему страны на некоторое время. Разумеется, такие сценарии разрабатываются и в отношении нашей страны и нет гарантий, что в случае дальнейшей деградации отношений, такой сценарий не может быть реализован.
Само собой, подготовка данных мероприятий составляет предмет государственной или военной тайны и негодование Трампа вполне понятно – хотелось с умным видом рассказывать о неопределенных киберугрозах в адрес России и Китая, а демократическая пресса тупо сливает подробности подготовки операций против России сразу после того, как оживились разговоры о подготоке переговоров Трампа и Путина. В очередной раз внутрипартийные разногласия в США приводят к использованию утечек из Пентагона и разведсообщества для борьбы с Трампом в ущерб внешнеполитической линии администрации Белого Дома.
Впрочем, обольщаться этим раздраем не следует, у США в любом случае есть возможности по нанесению ущерба РФ в сфере кибербезопасности и к возможности подобных атак государству и обществу следует быть готовым.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5069589.html