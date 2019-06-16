Главная » Политика, События

Советник президента США Болтон получил в ответ от России

20:43. 16 июня 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Болтон

 

Twitter-дипломатия, как зараза распространилась по всему Белому дому и получила резкий ответ от России.

Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в своем аккаунте:

«Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку».

Действительно, на ПМЭФ-2019 глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Россия продолжает поставки вооружения в Венесуэлу. Также он заявил, что Россия и Венесуэла могут подписать новые оружейные контракты в которых у Венесуэлы есть потребность.

На текущий момент Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК «Бук-М2» и большой дальности – «Антей-2500», истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80. В Венесуэлу также поставлено 100 тыс. автоматов «Калашникова» новой модификации АК-103.

К тому же, в 2020 году Россия завершит создание в Венесуэле центра по обслуживанию вертолетной техники, строительство завода по производству автоматов Калашникова.

Слова Болтона прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев:

«Взаимоотношения России и Венесуэлы, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества - это сфера компетенции исключительно этих двух стран. А развитие самой Венесуэлы - исключительно ее внутреннее дело и ее собственная компетенция

Ни в первом, ни во втором случае США не могут и не должны иметь к этому какого-либо отношения. От слова «никакого», - подчеркнул сенатор.

 

Источник: https://xn--b1aecn3adibka9mra.xn--p1ai/blog/43511379501/V-Rossii-zhestko-otvetili-SSHA-po-povodu-oboronnogo-kontrakta-s-?nr=1

Метки: венесуэла, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Трамп приказал меня убить»: интервью с президентом Венесуэлы
... решений, которое принял (советник президента США по нацбезопасности) Джон Болтон из США. — Как вы можете..., что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. ...США в Венесуэле? Это нефть? — Есть несколько причин. Главная из них — получить...
Банк Англии под давлением США отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд
...Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, лоббировали своих британских... парламента) Хуана Гуаидо законным президентом боливарианской республики. Сейчас американские ... в столицу Британии, чтобы получить доступ к активам, рассказали...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 марта 2018
...Так что Болтон и Трамп, с помощью курдов Барзани, получают отменное поле..., в ближайшее время клан Барзани получит мощнейший контрудар. Причем — со...на замену советника по нацбезопасности президента США МакМастера на Болтона. По словам Кадходаи, Болтон — ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 сентября 2018
...«Белые каски» Организация «Белые каски» получила известность благодаря роликам в интернете...Сергей Рябков, комментируя слова советника президента США Джона Болтона о поставках Сирии комплексов С...Нусрой" малой кровью обойтись не получится.5. В самом Идлибе ...
Новости Украины и Новороссии 26 августа 2018
...ближайшее время «Механик Погодин» не получит возможности выйти из порта Херсона... действиям Москвы. Вы упомянули Джона Болтона, советника (президента США. — прим.ред.) по национальной ...в случае, если судно не получит возможности выйти из порта Херсона...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 апреля 2018
...ещё раньше… Знаете, став президентом США, вы получаете информацию, которой у вас не...точные факты, которые он мог получить от министра обороны, председателя ...ястреба Джона Болтона на пост советника президента. В экспертном сообществе полагают, что США могут...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)