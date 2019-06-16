Советник президента США Болтон получил в ответ от России

Twitter-дипломатия, как зараза распространилась по всему Белому дому и получила резкий ответ от России.

Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в своем аккаунте:

«Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку».

Действительно, на ПМЭФ-2019 глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Россия продолжает поставки вооружения в Венесуэлу. Также он заявил, что Россия и Венесуэла могут подписать новые оружейные контракты в которых у Венесуэлы есть потребность.

На текущий момент Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК «Бук-М2» и большой дальности – «Антей-2500», истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80. В Венесуэлу также поставлено 100 тыс. автоматов «Калашникова» новой модификации АК-103.

К тому же, в 2020 году Россия завершит создание в Венесуэле центра по обслуживанию вертолетной техники, строительство завода по производству автоматов Калашникова.

Слова Болтона прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев:

«Взаимоотношения России и Венесуэлы, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества - это сфера компетенции исключительно этих двух стран. А развитие самой Венесуэлы - исключительно ее внутреннее дело и ее собственная компетенция

Ни в первом, ни во втором случае США не могут и не должны иметь к этому какого-либо отношения. От слова «никакого», - подчеркнул сенатор.

Источник: https://xn--b1aecn3adibka9mra.xn--p1ai/blog/43511379501/V-Rossii-zhestko-otvetili-SSHA-po-povodu-oboronnogo-kontrakta-s-?nr=1